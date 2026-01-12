Ρήγμα στους αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό – ποιοι θα συμμετέχουν

Εν μέσω εσωτερικών αντιπαραθέσεων οδηγείται ο αγροτικός κόσμος στη συνάντηση της Τρίτης (13/01) με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας –σε Λάρισα, Καρδίτσα και Κρήτη– δηλώνουν ότι δεν θα συμμετάσχουν, καταγγέλλοντας προσπάθεια περιορισμού και υποβάθμισης της εκπροσώπησής τους.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων» και ότι, για λόγους ασφαλείας και ουσιαστικού διαλόγου, έχει τεθεί ανώτατο όριο 20 ατόμων ανά συνάντηση.

Παρά τις αποχωρήσεις των μεγάλων μπλόκων, στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εκπροσώπους άλλων κινητοποιήσεων, μεταξύ των οποίων το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και ακόμη 16 μπλόκα και αγροτικούς συλλόγους που διαφοροποιούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή.

Από τα μπλόκα της Νίκαιας στη Λάρισα και της Καρδίτσας οι αγρότες υποστηρίζουν ότι η συνάντηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικός διάλογος, καθώς η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για δύο αντιπροσωπείες: μία 20μελή για τον φυτικό τομέα και μία δεύτερη για κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους. Οι αγρότες κάνουν λόγο για «εμπαιγμό και απόπειρα διάσπασης» ενός κινήματος που αριθμεί περίπου 60 μπλόκα σε όλη τη χώρα, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Από τον αυτοκινητόδρομο Ε65, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Καρδίτσας ανακοίνωσαν ότι θα απέχουν από τη συνάντηση και εισηγούνται κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα για μεγάλο συλλαλητήριο, προκειμένου να ζητήσουν απευθείας συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Οπως τονίζουν, «σε δύο ώρες και με 20 άτομα δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το μπλόκο της Νίκαιας. Ο εκπρόσωπός του Κώστας Χατζής ξεκαθάρισε ότι η άρνηση δεν αφορά το πρόσωπο του Πρωθυπουργού αλλά αποκλειστικά «τη μορφή και τη σύνθεση της επιτροπής». Όπως είπε, «με 60 μπλόκα και χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα, η κυβέρνηση η ίδια ζήτησε αντιπροσωπευτικότητα, αυτή δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με μια επιτροπή των 20».

Παράλληλα, οι αγρότες καταγγέλλουν ότι ενημερώθηκαν αιφνιδιαστικά για δεύτερη συνάντηση με άλλες ομάδες παραγωγών που δεν συμφωνούν με την Πανελλαδική Επιτροπή, κάτι που, όπως λένε, ενισχύει την καχυποψία για προσπάθεια διάσπασης του κινήματος.

Ρήξη και στην Κρήτη

Αρνητική είναι και η στάση της Κρήτης. Μετά από δύο μαραθώνιες συνεδριάσεις, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αγροτών και Κτηνοτρόφων αποφάσισε να μη στείλει αντιπροσωπεία στο Μαξίμου και να διακόψει κάθε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη ύστερα από εντάσεις και παράπονα για «απαξιωτική συμπεριφορά» από στελέχη της ηπειρωτικής Ελλάδας απέναντι στους Κρητικούς, οι οποίοι –όπως σημειώνουν– ήταν οι μόνοι που προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

«Ευχόμαστε να βγει κάτι καλό για όλους, αν και το θεωρούμε δύσκολο. Όμως την Κρήτη να την ξεχάσουν, πλάτη δεν ξαναβάζουμε», δήλωσαν χαρακτηριστικά συνδικαλιστές του νησιού.

Κλιμάκωση στον Προμαχώνα

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα κλιμακώνουν τον αγώνα τους, προχωρώντας από την Τρίτη σε επ’ αόριστον κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά, ενώ σε ορισμένες ώρες θα διακόπτεται και η διέλευση ΙΧ. Όπως προειδοποιούν, οι αποκλεισμοί δεν θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων, ώστε να αυξηθεί η πίεση.

Υπενθυμίζεται ότι από το μπλόκο των Μαλγάρων έχει τεθεί το αίτημα για «25+10» εκπροσώπους, αλλιώς δεν θα υπάρξει διάλογος.

