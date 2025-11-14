Reuters: Η Ελλάδα συζητά την αγορά αντιαεροπορικών πυραύλων με το Ισραήλ

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την αγορά νέων πυραυλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, που σχεδιάζεται να αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα ενός νέου αντιαεροπορικού «θόλου» που θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters .

Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το 2036 θα επενδύσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, καθώς αφήνει πίσω της την οικονομική κρίση της περιόδου 2009-2018 και προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία ισχύος με την Τουρκία.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντι-drone συστήματος, γνωστού ως «Ασπίδα του Αχιλλέα» (Achilles Shield). Παράλληλα, η χώρα σχεδιάζει να προχωρήσει στην απόκτηση νέων stealth μαχητικών, φρεγατών και υποβρυχίων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυραυλικού πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα εντατικοποιηθούν τον επόμενο μήνα», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Reuters, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν περίπου το 25% του έργου.

Το κόστος των 36 συστημάτων PULS, τα οποία κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit και αποτελούν προηγμένη πλατφόρμα πυραυλικού πυροβολικού, εκτιμάται στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Τα συστήματα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, θα ενισχύσουν την άμυνα στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία.

Οι σχέσεις Αθήνας και Τελ Αβίβ είναι στενές τόσο οικονομικά όσο και διπλωματικά. Οι δύο χώρες έχουν πραγματοποιήσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ συνεργάζονται και στη λειτουργία αεροπορικού εκπαιδευτικού κέντρου στη νότια Ελλάδα, σημειώνει το διεθνές πρακτορείο.

Δεύτερος έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Το υπουργείο Αμυνας του Ισραήλ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Η Ελλάδα, η οποία ήδη χρησιμοποιεί τα αμερικανικά Patriot, σχεδιάζει παράλληλα την αντικατάσταση των παλαιότερων ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικών συστημάτων OSA, TOR-M1 και S-300.

Το 2024 είχε εκφράσει ενδιαφέρον για αγορά αντιαεροπορικών και σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων από το Ισραήλ, όμως ο πόλεμος στη Γάζα είχε «παγώσει» τις συζητήσεις, όπως ανέφερε ο δεύτερος αξιωματούχος.

