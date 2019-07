Ρεπουμπλικανοί σε Τραμπ για τις επιθέσεις του κατά της Βαλτιμόρης: «Φτάνει, μέχρι εδώ, πρόεδρε»

Ακόμα και την αντίδραση Ρεπουμπλικανών εναντίον του προκάλεσε αυτή τη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ με τη νέα του επίθεση μέσω Twitter κατά του αφροαμερικανού βουλευτή από τη Βαλτιμόρη Ιλάιτζα Κάμινγκς αλλά και του αιδεσιμώτατου Αλ Σάρπτον, ακτιβιστή για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

Στον πρόεδρο, απάντησαν ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Μέριλαντ και, επίσης Αφροαμερικανός πρώην προέδρος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «απατεώνα» και «ταραχοποιό» τον Σάρπτον, σχολιάζοντας την ανακοίνωσή του ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Βαλτιμόρη. «Μισεί τους Λευκούς και τους Αστυνομικούς», πρόσθεσε, σε ανάρτησή του στο Twitter.

I have known Al for 25 years. Went to fights with him & Don King, always got along well. He “loved Trump!” He would ask me for favors often. Al is a con man, a troublemaker, always looking for a score. Just doing his thing. Must have intimidated Comcast/NBC. Hates Whites & Cops! https://t.co/ZwPZa0FWfN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019