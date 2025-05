Ράπισμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στον Τραμπ: μπλόκαρε τις απελάσεις μεταναστών από τη Βενεζουέλα

Είναι ένα πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πλήγμα για το τεράστιο Εγώ του, πλήγμα για τη στρατηγική άλωσης των θεσμών από τους τραμπικούς, πλήγμα για την ίδια την πολιτική του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ –Σώμα που ο ίδιος είχε φροντίσει με διορισμούς στην προηγούμενη θητεία του να ελέγξει– αποφάσισε να διατηρήσει το προσωρινό μπλοκάρισμα των απελάσεων δεκάδων μεταναστών από τη Βενεζουέλα που κρατούνται σε δομή στο Τέξας, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ για παραβίαση της τήρησης των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

Η διοίκηση Τραμπ είχε επιχειρήσει να απελάσει τους μετανάστες επικαλούμενη ένα νόμο του 1798, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ιστορικά μόνο σε περιόδους πολέμου. Οι μετανάστες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής συμμορίας Tren de Aragua, ισχυρισμός που οι συγγενείς και οι δικηγόροι τους διαψεύδουν.

Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την αντιμεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, ο οποίος επέκρινε σφοδρά την απόφαση, γράφοντας στα κοινωνικά δίκτυα: «Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν μας επιτρέπει να διώξουμε εγκληματίες από τη χώρα μας!», σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό να συμβεί στη χώρα μας!»

THE SUPREME COURT IS BEING PLAYED BY THE RADICAL LEFT LOSERS, WHO HAVE NO SUPPORT, THE PUBLIC HATES THEM, AND THEIR ONLY HOPE IS THE INTIMIDATION OF THE COURT, ITSELF. WE CAN’T LET THAT HAPPEN TO OUR COUNTRY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2025