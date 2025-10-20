Ραντεβού στη Βουδαπέστη: Ο Πούτιν ίσως πετάξει και πάνω από την Ελλάδα

Το ραντεβού Πούτιν-Τραμπ στη Βουδαπέστη προκαλεί πονοκέφαλο στην ευρωπαϊκή διπλωματία, στις μυστικές υπηρεσίες των Δυτικών και στο ΝΑΤΟ, έγραψε η Corriere della Sera. Τα αρμόδια γραφεία της ΕΕ μελετούν διάφορα σενάρια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ακόμη και αν ο ρώσος πρόεδρος δεν υπόκειται σε κυρώσεις της ΕΕ, τα ρωσικά αεροπλάνα απαγορεύεται να πετούν στους ουρανούς της.

Ο «τσάρος» θα πετάξει με το «τεθωρακισμένο» Ilyushin Il-96-300PU. Αλλά πώς θα πετάξει το ρωσικό προεδρικό αεροπλάνο με επιβάτη τον Πούτιν; Τι είδους «υποστήριξη» θα δώσει η ΕΕ; Η Corriere μίλησε με τρία άτομα που γνωρίζουν τις τελευταίες σχετικές συζητήσεις στην Κομισιόν και στο ΝΑΤΟ. Ολοι τους τόνισαν ότι πολλές πτυχές παραμένουν ασαφείς, αφού προς το παρόν η Μόσχα δεν έχει ενεργοποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας με τις Βρυξέλλες. Αυτοί οι τρεις είπαν ότι ένα από τα μείζονα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν αφορά το αν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα συνοδεύσουν ή όχι το προεδρικό Ιλιούσιν.

Οι Βρυξέλλες, σημείωσε η Corriere, σίγουρα δεν θέλουν να εμποδίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ουκρανικό. Μάλιστα ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι «οι χώρες της ΕΕ μπορούν να χορηγήσουν μεμονωμένες εξαιρέσεις από το κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου κατά της Ρωσίας, με απόφαση των κυβερνήσεών τους». Το καυτό ζήτημα, συνέχισε το ρεπορτάζ, θα βρίσκεται στα χέρια μεμονωμένων εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες μπορούν να αποφασίσουν αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν αεροδιάδρομο για να επιτρέψουν την προσγείωση στην Ουγγαρία.

Προ αυτού, όμως, πρέπει το Ιλιούσιν να υποβάλει σχέδιο πτήσης. Πού; Στο σύστημα IFPS του Eurocontrol που ναι μεν δεν είναι οργανισμός της ΕΕ, όμως η ΕΕ τού έχει αναθέσει μέρος των κανονισμών της περί «ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού». Στην περίπτωση του «τσαρικού» αεροσκάφους η υποβολή του σχεδίου πτήσης μπορεί να γίνει και λίγα λεπτά πριν από την απογείωση. Κατόπιν το IFPS θα το διανείμει στους εθνικούς διαχειριστές εναέριας κυκλοφορίας, δηλαδή στα υπαρκτά FIR. Ωστόσο το Eurocontrol πρέπει να δώσει την έγκρισή του.

Στα προηγούμενα ταξίδια του Πούτιν αυτά τα γραφειοκρατικά ζητήματα διαχειρίζονταν δύο φορείς, η ρωσική υπηρεσία αεροπορικών μεταφορών Rosaviatsiya και ένα τμήμα του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η Μόσχα θα υποβάλει ταυτόχρονα πολλά σχέδια πτήσης για το ίδιο τζετ, με εντελώς διαφορετικές διαδρομές, κυρίως για να αποφευχθούν «εκπλήξεις» κατά μήκος της διαδρομής. Και οι πιλότοι, φυσικά, μπορούν να ζητήσουν αλλαγή πορείας κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ανεκπλήρωτος ο πόθος

«Ολα τα σχέδια πτήσης του Πούτιν θα εισαχθούν στο σύστημα του Eurocontrol, αλλά θα τα δουν λίγοι, μεταξύ τους και οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών της ΕΕ. Μια πηγή των Βρυξελλών μάς είπε ότι η κυβέρνηση που θα επιτρέψει την υπερπτήση μπορεί να ζητήσει από το αεροσκάφος να προσγειωθεί αμέσως ώστε να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης του Πούτιν, αλλά αυτό μάλλον δεν θα συμβεί.

»Οι πιθανές διαδρομές οδηγούν όλες στα νότια. Πτήση πάνω από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ή πτήση πάνω από την Ελλάδα, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία η οποία έχει απευθείας πτήσεις σύνδεσης με τη Μόσχα. Εκτός από την Ελλάδα, όλες οι άλλες χώρες δεν είναι μέλη της ΕΕ και δεν υποχρεούνται να υιοθετήσουν το πακέτο κυρώσεων. Πτήση πάνω από την Ουκρανία θεωρείται πρόκληση και δημιουργεί προφανείς ανησυχίες για την ασφάλεια

»Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στις χώρες πάνω από τις οποίες θα περάσει το ρωσικό προεδρικό αεροσκάφος θα κλείσουν προσωρινά ορισμένους αεροδιαδρόμους, εκτρέποντας τα πολιτικά αεροσκάφη μακριά από το αεροπλάνο ώστε να υπάρξει ασφαλής απόσταση. Αυτή είναι ευαίσθητη φάση, αφού κάθε χώρα που επιτρέπει την υπέρπτηση αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια αυτής της διαδρομής».

Και το ρεπορτάζ έκλεισε με άρωμα διπλωματικού… στρατώνα: «Υπάρχει ένα άλλο πολύπλοκο ζήτημα. Το Ιλιούσιν ίσως συνοδεύεται από τέσσερα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, είτε Su-30SM είτε Su-35, σε όλη τη διαδρομή του. Θα αποδεχτούν οι ευρωπαϊκές χώρες τέτοια στρατιωτική παρουσία πάνω από τα κεφάλια τους; Το διεθνές πρωτόκολλο απαιτεί από τα κράτη πάνω από τα οποία θα περάσουν οι Ρώσοι να δίνουν τη δική τους τιμητική αεροπορική συνοδεία, ως ένδειξη σεβασμού προς τον υψηλό επιβάτη. Θα αποδεχτεί ο Πούτιν και το επιτελείο του μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να συνοδεύσουν το ρωσικό προεδρικό αεροσκάφος; Και το ΝΑΤΟ είναι πρόθυμο να αποτίσει φόρο τιμής στον Πούτιν;»

