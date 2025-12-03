241
Κόσμος

Ρακούν εισβάλει σε κάβα και «τελειώνει» τα ουίσκι

Το μικρό ζώο βρήκαν λιπόθυμο στην τουαλέτα οι υπάλληλοι της κάβας. Το μετέφεραν στο τοπικό κέντρο προστασίας άγριας ζωής και αφού πρώτα ξεμέθυσε το άφησαν να γυρίσει στη φύση

Protagon Team Protagon Team 3 Δεκεμβρίου 2025, 17:38
Το προσωπικό ενός καταστήματος ποτών στη Βιρτζίνια έπαθε σοκ όταν πήγαν στη δουλειά και βρήκαν το κατάστημα γεμάτο σπασμένα μπουκάλια και ένα… ρακούν πολύ μεθυσμένο στην τουαλέτα.

Το μικρό ζώο βρέθηκε λιπόθυμο στο μπάνιο, καθώς όπως όλα δείχνουν ήπιε αρκετά ποτά και όπως είναι φυσικό δεν άντεξε το αλκοόλ. Οι υπάλληλοι περιέθαλψαν το μεθυσμένο ζώο και το μετέφεραν στο κέντρο Hanover County Animal Protection and Shelter. Μετά από μερικές ώρες ύπνου και χωρίς κανένα σημάδι τραυματισμού (εκτός ίσως από πονοκέφαλο), το ζώο απελευθερώθηκε με ασφάλεια πίσω στη φύση.

Οπως δείχνει και η φωτογραφία το αγαπημένο ποτό του ρακούν είναι το ουίσκι (Hanover County Animal Protection and Shelter/Facebook)

Σύμφωνα με το BBC, το κατάστημα ήταν κλειστό την Black Friday και όταν το προσωπικό έφθασε σε αυτό το Σάββατο (29/11) βρήκε σπασμένα μπουκάλια και ποτά χυμένα στο πάτωμα, κυρίως ουίσκι. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κατάστημα ευχαρίστησε το Hanover County Animal Protection and Shelter για τον επαγγελματισμό του και για το γεγονός ότι περιέθαλψε το ρακούν και κατόπιν το «πήγε σπίτι του», ήτοι στη φύση.

