Ρακούν εισβάλει σε κάβα και «τελειώνει» τα ουίσκι

Το προσωπικό ενός καταστήματος ποτών στη Βιρτζίνια έπαθε σοκ όταν πήγαν στη δουλειά και βρήκαν το κατάστημα γεμάτο σπασμένα μπουκάλια και ένα… ρακούν πολύ μεθυσμένο στην τουαλέτα.

Το μικρό ζώο βρέθηκε λιπόθυμο στο μπάνιο, καθώς όπως όλα δείχνουν ήπιε αρκετά ποτά και όπως είναι φυσικό δεν άντεξε το αλκοόλ. Οι υπάλληλοι περιέθαλψαν το μεθυσμένο ζώο και το μετέφεραν στο κέντρο Hanover County Animal Protection and Shelter. Μετά από μερικές ώρες ύπνου και χωρίς κανένα σημάδι τραυματισμού (εκτός ίσως από πονοκέφαλο), το ζώο απελευθερώθηκε με ασφάλεια πίσω στη φύση.

Σύμφωνα με το BBC, το κατάστημα ήταν κλειστό την Black Friday και όταν το προσωπικό έφθασε σε αυτό το Σάββατο (29/11) βρήκε σπασμένα μπουκάλια και ποτά χυμένα στο πάτωμα, κυρίως ουίσκι. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κατάστημα ευχαρίστησε το Hanover County Animal Protection and Shelter για τον επαγγελματισμό του και για το γεγονός ότι περιέθαλψε το ρακούν και κατόπιν το «πήγε σπίτι του», ήτοι στη φύση.

NEW: Raccoon gets drunk at an ABC liquor store in Ashland, Virginia, and passes out in the bathroom. Hanover County Animal Protection says the raccoon “ransacked” the store before passing out next to the toilet. “Officer Martin safely secured our masked bandit and transported… pic.twitter.com/PqDl23pymp — Collin Rugg (@CollinRugg) December 2, 2025

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News