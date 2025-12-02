Ραγδαίες εξελίξεις στις Βρυξέλλες: Υπό κράτηση η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Ο εφιάλτης της διαφθοράς επέστρεψε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης: την Τρίτη (02.12) η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και στο Κολέγιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο επιχείρησης για πιθανή υπόθεση απάτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της βελγικής εφημερίδας L’ Echo, υπό κράτηση τέθηκαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία ήταν επικεφαλής της EEAS έως το 2019 και από το 2020 έχει αναλάβει την πρυτανεία του Κολεγίου της Ευρώπης, φορέα εκπαίδευσης μελλοντικών αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το Κολέγιο της Ευρώπης αρνήθηκε να σχολιάσει τα περί σύλληψης της 52χρονης Ιταλίδας.

Οι έρευνες, επεσήμανε το Politico, έγιναν στα αρχηγεία της EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ, καθώς και σε σπίτια ιδιωτών σε διάφορες τοποθεσίες. Διεξήχθησαν ύστερα από σχετικό αίτημα του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και υπό την έγκριση της βελγικής αστυνομίας.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ζήτησε τη διενέργεια των εφόδων στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη απάτη που αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους διπλωμάτες, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υπόθεση αφορά στη διαδικασία με την οποία η EEAS ανέθεσε στο Κολέγιο της Ευρώπης ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για μελλοντικούς διπλωμάτες της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε ότι υπάρχουν «ισχυρές υποψίες» πως παραβιάστηκαν οι κανόνες «υγιούς ανταγωνισμού», επειδή «εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούσαν εν εξελίξει διαγωνισμό κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους υποψηφίους».

Aνώτερος αξιωματούχος της ΕΕ υπογράμμισε στο Politico ότι οι έρευνες συνδέονται με υπόθεση που είχε ξεκινήσει «πριν αναλάβει» η Κάγια Κάλας την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Η δε εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, επιβεβαίωσε ότι η έφοδος της βελγικής αστυνομίας στις εγκαταστάσεις της EEAS διεξήχθησαν την Τρίτη στο πλαίσιο «έρευνας για ενέργειες που έγιναν πριν την τωρινή θητεία», εννοώντας προτού δηλαδή επανεκλεγεί στην προεδρία της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Δεκέμβριο του 2024.

Τα ερευνώμενα γεγονότα ανάγονται στην περίοδο 2021-2022. Οι πιθανές παραβάσεις είναι απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που ιδρύθηκε επίσημα το 2021, είναι ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ και έχει αρμοδιότητα να καταπολεμά την απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης και κάθε άλλη παράβαση που πλήττει τα οικονομικά της συμφέροντα, όπως διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ.

Η αρμοδιότητα να ερευνά, να ασκεί δίωξη και να παραπέμπει στο δικαστήριο είναι κάτι νέο, το οποίο δεν είχε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).

