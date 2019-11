Πυροβολισμοί στη Γέφυρα του Λονδίνου – συναγερμός στις αρχές [βίντεο]

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στις βρετανικές αρχές μετά από επίθεση με μαχαίρι στη Γέφυρα του Λονδίνου (London Bridge).

London Bridge cordoned off after reports of shots fired | LIVE

Σε βίντεο που «ανέβηκε» στο Τwitter, φαίνονται αστυνομικοί να πυροβολούν προς την πλευρά ενός άνδρα που είναι πεσμένος στο έδαφος.

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα άρχισαν όταν η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ειδοποιήθηκε για επίθεση με μαχαίρι στη Γέφυρα του Λονδίνου. Ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε τουλάχιστον πέντε άτομα πριν δεχθεί τα πυρά των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.

Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.

A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019