Πυροβολισμοί και εκρήξεις σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε συναυλιακό χώρο στα προάστια της Μόσχας, όπου στη συνέχεια ακούστηκαν εκρήξεις και προκλήθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων και κανάλια Telegram, ορισμένα από τα οποία κάνουν λόγο για νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες –που δεν έχουν επιβεβαιωθεί–, τουλάχιστον 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα 35 τραυματίστηκαν.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επιβεβαίωσε, πάντως, πως «υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στο περιστατικό» που σημειώθηκε στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall, μια αίθουσα συναυλιών που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Αγνωστοι άνοιξαν πυρ στο Crocus City Hall. Η απομάκρυνση των ανθρώπων από τον χώρο βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσαν νωρίτερα οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών στο ίδιο Μέσο.

Τα πρακτορεία Tass και Ria Novosti έκαναν λόγο για «τραυματίες» έπειτα από «πυρά από αυτόματα όπλα». Το Ria Novosti επικαλέστηκε δημοσιογράφο του που βρέθηκε στο σημείο.

Κατά το Interfax, «δύο με πέντε άτομα» επιτέθηκαν στον συναυλιακό χώρο.

Βίντεο και φωτογραφίες που περιήλθαν στην κατοχή των διεθνών ειδησεογραφικών δικτύων δείχνουν μεγάλη φωτιά και καπνούς από το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh

Ανθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι μέσα στο συναυλιακό χώρο όπως και στην οροφή του κτιρίου, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί και εκρήξεις νωρίτερα, ανέφερε νεότερο ρεπορτάζ του TASS.

Η φωτιά έχει τυλίξει το ένα τρίτο του κτιρίου του συναυλιακού χώρου και η οροφή του κτιρίου έχει σχεδόν παραδοθεί στις φλόγες, μετέδωσε το ρωσικό δίκτυο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν σκηνές χάους, με έναν μεγάλο αριθμό θεατών να προσπαθούν να φύγουν από την αίθουσα, μετά τους πυροβολισμούς.

Αλλα βίντεο έδειχναν πολλούς ανθρώπους να κείτονται ακίνητοι μέσα σε λίμνες αίματος έξω από τον συναυλιακό χώρο.

AT LEAST 10 DEAD pic.twitter.com/01s5v2csHS

⚡️SHOOTING IN A CONCERT HALL #CROCUS IN MOSCOW

⚡️⚡️ Russian media report about shooting at the largest concert hall in #Moscow – "Crocus City Hall". Preliminarily, there are wounded and dead.

The shooting started before a concert of the band "Picnik". pic.twitter.com/Tr1zpA2z4M

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024