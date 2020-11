Πυρκαγιά τα ξημερώματα στο ΚΥΤ Σάμου

Μικρής έκτασης ήταν, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο ΚΥΤ Σάμου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάηκαν περίπου 15 σκηνές, ενώ οι διαμένοντες απομακρύνθηκαν αμέσως χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Big fire in #Vathy camp on #samos, just days after the #earthquake – #refugeesgr #refugees pic.twitter.com/1Wl8WpaQ5i

