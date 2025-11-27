Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Καίγονται ακόμη οι ουρανοξύστες, δεκάδες οι νεκροί

Αντιμέτωπο με την πιο φονική αστική πυρκαγιά εδώ και τουλάχιστον εξήντα χρόνια είναι το Χονγκ Κονγκ. Η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε σύμπλεγμα ουρανοξυστών στην περιοχή Τάι Πο συνέχιζε να καίει ως το πρωί της Πέμπτης, έχοντας σκοτώσει τουλάχιστον 55 ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 300 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να περιμένουν με αγωνία έξω από τα κτίρια για νέα σχετικά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ενας άνδρας ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες, λέγοντας ότι δεν έχει ακόμη καμία είδηση από τη σύζυγό του, η οποία ήταν παγιδευμένη μέσα στο διαμέρισμά τους.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι το πρωί της Πέμπτης είχε τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά σε τέσσερα από τα επτά πληγέντα κτίρια και εξέφρασαν την ελπίδα να κατασβέσουν τις υπόλοιπες εστίες έως το βράδυ.

Η πυρκαγιά είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί ως επιπέδου πέντε, το υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας στο Χονγκ Κονγκ. Εκατοντάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί σε προσωρινά καταλύματα, ενώ παράλληλα διατίθενται μονάδες έκτακτης στέγασης για ορισμένους.

Καθώς οι φλόγες υποχωρούν, εντείνονται τα ερωτήματα για το πώς ξεκίνησε αρχικά η φωτιά και ποιος πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος, αναφέρει το BBC.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας έχουν συλληφθεί ως ύποπτα για ανθρωποκτονία και βαριά αμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά η αστυνομία εκτιμά ότι δίχτυ και μουσαμάδες που βρέθηκαν στα παράθυρα των κτιρίων ενδέχεται να διευκόλυναν την εξάπλωση της φωτιάς.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Κατά της Διαφθοράς (ICAC) του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ποινική έρευνα σχετικά με τα έργα ανακαίνισης στο συγκρότημα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε πύργο στο Wang Fuk Court, σύμπλεγμα οκτώ κτιρίων με συνολικά 2.000 διαμερίσματα τα οποία χτίστηκαν το 1983, κοντά στα σύνορα που χωρίζουν την πρώην βρετανική αποικία από την ηπειρωτική Κίνα.

Τα κτίρια βρίσκονταν υπό ανακαίνιση, τυλιγμένα με σκαλωσιές από… μπαμπού, κατά την παραδοσιακή πλην όμως παρωχημένη πρακτική στην Κίνα. Ενα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε οικοδόμους να καπνίζουν πάνω στις σκαλωσιές από μπαμπού.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε ένα από τα κτίρια εξαπλώθηκε σε έξι από τα υπόλοιπα με ταχύτητα που εξέπληξε τους πυροσβέστες. Η αστυνομία εξήγησε ότι στο όγδοο κτίριο, εκείνο που γλίτωσε από τις φλόγες, βρέθηκε μόνωση από πολυστυρένιο σε κάθε όροφο, η οποία, πιθανώς, δεν πληρούσε τα πρότυπα ασφαλείας κάτι, που ενδέχεται να συνέβαλε στην ιδιαίτερα γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Ο γραμματέας ασφαλείας της περιοχής, Κρις Τανγκ, εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ότι η αστυνομία διερευνά επίσης τον ρόλο του μπαμπού και του πλαστικού διχτυού το οποίο περιέβαλε τις σκαλωσιές.

Η χρήση μπαμπού για σκαλωσιές είναι συνηθισμένη στο Χονγκ Κονγκ λόγω του χαμηλού κόστους, της μεγάλης διαθεσιμότητας και των ιδιοτήτων του. Είναι ελαφρύ υλικό και επομένως πιο εύκολο στη χρήση. Μάλιστα, οι σκαλωσιές από μπαμπού έχουν γίνει σήμα κατατεθέν της πόλης, θεωρούνται δείγμα της τοπικής δεξιοτεχνίας και μάλιστα παρουσιάστηκαν στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά εύφλεκτες.

Η ηπειρωτική Κίνα, που υπάγεται στην άμεση δικαιοδοσία του Πεκίνου, έχει απαγορεύσει τη χρήση μπαμπού για εργοτάξια ύψους άνω των έξι ορόφων. Τον Μάρτιο του 2024, οι αρμόδιες αρχές του Χονγκ Κονγκ είχαν ήδη επιβάλει τη χρήση μεταλλικών σκαλωσιών στα τουλάχιστον μισά από τα δημόσια έργα.

Την άνοιξη, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σχέδιο για τη σταδιακή μείωση της χρήσης μπαμπού σε όλες τις σκαλωσιές. Μόλις τον περασμένο μήνα είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε πύργο στο κέντρο του τρίτου μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού κέντρου στον κόσμο, όπου επίσης υπήρχαν σκαλωσιές από μπαμπού.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες επιχειρούσαν το πρωί της Πέμπτης στους φλεγόμενους ουρανοξύστες, με τη φωτιά να καίει εδώ και πάνω από 24 ώρες.

Το Χονγκ Κονγκ έχει αναστείλει κάθε προεκλογική δραστηριότητα ενόψει των εκλογών του Νομοθετικού Συμβουλίου στις 7 Δεκεμβρίου.

