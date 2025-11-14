Πυρκαγιά και καταιγίδες δοκιμάζουν την Καλιφόρνια – φόβοι για νέες καταστροφές

Πυρκαγιά που κινείται με μεγάλη ταχύτητα, μαίνεται σε χιλιάδες στρέμματα, σε χορτολιβαδική έκταση της Καλιφόρνιας κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, ενώ την ίδια στιγμή το Λος Αντζελες πλήττεται από αλλεπάλληλες καταιγίδες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου.

Η νέα πυρκαγιά, που ονομάστηκε Pack Fire, ξεκίνησε την Πέμπτη (13/11) σε θαμνώδεις εκτάσεις στην κομητεία, περίπου 240 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακραμέντο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας.

Εχοντας κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, η φωτιά κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με την υπηρεσία Cal Fire. Οι περισσότεροι πάντως έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους.

Η φωτιά, που έχει περιοριστεί μόνο κατά 5%, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Μάμοθ Λέικς, όπου οι ντόπιοι ετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής σεζόν.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές που κατεβαίνουν προς τα νότια από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.

Παράλληλα, η καταιγίδα που έπληξε την περιοχή του Λος Αντζελες, αναμένεται να συνδυαστεί με ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά από τον Ειρηνικό, το Σάββατο και την Κυριακή, σύμφωνα με μετεωρολόγο της AccuWeather, μια ιδιωτική εταιρεία προβλέψεων, μετέδωσε το Reuters. Προειδοποίησε μάλιστα ότι το Σάββατο στη νότια Καλιφόρνια θα σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις.

Το κέντρο της πόλης μπορεί να δεχθεί 50 έως 100 χιλιοστά βροχής μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ σε ορισμένες περιοχές ο όγκος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 200–250 χιλιοστά.

Η συνεχής και έντονη βροχόπτωση απειλεί να προκαλέσει νέες κατολισθήσεις στα εδάφη που είχαν καεί τον Ιανουάριο, σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η κομητεία.

Οι πυρκαγιές Eaton και Palisades είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 30 ανθρώπους και είχαν καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές σε πάνω από 16.000 κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ 180.000 κάτοικοι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η AccuWeather υπολόγισε τότε τις οικονομικές απώλειες στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι καταιγίδες αναμένεται να κοπάσουν την Κυριακή, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις, νέα μετεωρολογικά συστήματα θα επηρεάσουν την περιοχή την εβδομάδα που έρχεται.

