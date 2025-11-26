Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: Στις φλόγες οκτώ ουρανοξύστες – τουλάχιστον 13 νεκροί

404
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη σε ουρανοξύστες με διαμερίσματα στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου τμήματος του Χονγκ Κονγκ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα από τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος κατοικιών Γουάνγκ Φουκ, όπου βρίσκονται 2.000 διαμερίσματα. Γρήγορα, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στους διπλανούς ουρανοξύστες, καθώς είχαν σκαλωσιές από μπαμπού που ευθύνονται για τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώνονταν πάνω από τον τόπο της πυρκαγιάς καθώς πυροσβέστες αγωνίζονταν επί ώρες για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των νεκρών είναι και ένας πυροσβέστης.

Αρκετοί άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στους φλεγόμενους ουρανοξύστες, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο RTHK επικαλούμενο την αστυνομία, ενώ αρκετοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Απόκοσμο θέαμα το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) με τους φλεγόμενους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ – REUTERS/Tyrone Siu

Ορισμένοι πυροσβέστες επίσης τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που μαίνεται στους ουρανοξύστες 31 ορόφων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Γουάνγκ Φουκ στη συνοικία Τάι Πο.

Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 4, η δεύτερη υψηλότερη, στις 3:34 μ.μ.


Κόσμος συγκεντρώθηκε σε γειτονική πεζογέφυρα παρακολουθώντας με απόγνωση τον καπνό που έχει καλύψει τα κτίρια.

Δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα είχαν παραταχθεί στον δρόμο κάτω από το συγκρότημα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είπε στο Reuters ότι δεν γνώριζε τον αριθμό των τυχόν εγκλωβισμένων.

Η υπηρεσία Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Τάι Πο είχε κλείσει.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το μπαμπού για τις σκαλωσιές σε οικοδομές.

