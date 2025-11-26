Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: Στις φλόγες οκτώ ουρανοξύστες – τουλάχιστον 13 νεκροί

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη σε ουρανοξύστες με διαμερίσματα στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου τμήματος του Χονγκ Κονγκ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα από τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος κατοικιών Γουάνγκ Φουκ, όπου βρίσκονται 2.000 διαμερίσματα. Γρήγορα, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στους διπλανούς ουρανοξύστες, καθώς είχαν σκαλωσιές από μπαμπού που ευθύνονται για τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώνονταν πάνω από τον τόπο της πυρκαγιάς καθώς πυροσβέστες αγωνίζονταν επί ώρες για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των νεκρών είναι και ένας πυροσβέστης.

Αρκετοί άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στους φλεγόμενους ουρανοξύστες, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο RTHK επικαλούμενο την αστυνομία, ενώ αρκετοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Ορισμένοι πυροσβέστες επίσης τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που μαίνεται στους ουρανοξύστες 31 ορόφων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Γουάνγκ Φουκ στη συνοικία Τάι Πο.

Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 4, η δεύτερη υψηλότερη, στις 3:34 μ.μ.

Real hell in Hong Kong: fire engulfs massive high-rises Several residential blocks housing thousands of people are burning at once, trapping residents in a blazing inferno. The fire is spreading extremely fast. At least four deaths have been reported so far, including a… pic.twitter.com/Jpp3rBaRLq — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025



Κόσμος συγκεντρώθηκε σε γειτονική πεζογέφυρα παρακολουθώντας με απόγνωση τον καπνό που έχει καλύψει τα κτίρια.

Δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα είχαν παραταχθεί στον δρόμο κάτω από το συγκρότημα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είπε στο Reuters ότι δεν γνώριζε τον αριθμό των τυχόν εγκλωβισμένων.

UPDATE: The Fire Services Department raised the alert for the deadly Tai Po blaze to a No. 5 alarm – the highest – at 6:22pm. As of 6pm, five people are dead, three are in a critical condition, one in a serious condition and one in a stable condition. Full updates:… pic.twitter.com/bafLo0rp0f — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 26, 2025

Η υπηρεσία Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Τάι Πο είχε κλείσει.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το μπαμπού για τις σκαλωσιές σε οικοδομές.

