Πύρινη κόλαση στο Λος Αντζελες: Τουλάχιστον πέντε νεκροί – κάηκαν 1.000 κτίρια

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους, σε περιοχές γύρω από τη μεγαλούπολη του Λος Αντζελες, αναγκάζοντας 100.000 πολίτες να τραπούν σε φυγή.

Ο απολογισμός των νεκρών υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς, προειδοποίησε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Λούνα, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει «πολύ ασταθής».

Εχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 1.000 κτίρια, σπίτια, καταστήματα και άλλα, νούμερο που προβλέπεται να έχει αυξηθεί σημαντικά όταν σβήσουν οι φλόγες.

Η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος του Λος Αντζελες, Κριστίν Κράουλι, ανακοίνωσε πως εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά —πέρα από τις πέντε με τις οποίες μάχονται οι άνδρες της— σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χόλιγουντ Χιλς.

Οι Αρχές έχουν δώσει εντολή σε κάπου 100.000 πολίτες να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους εν μέσω των πυρκαγιών.

Views of the Palisades Fire and the Hollywood Hills Fire… the city of LA really going through it now pic.twitter.com/PXungK561a — vic_gwooooddd (@Vic_Gwooooddd) January 9, 2025

Η χειρότερη πυρκαγιά θεωρείται αυτή στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, όπου ζουν διάφορες διασημότητες.

Η φωτιά εκεί, εκδηλώθηκε την Τρίτη και είχε κατακάψει σχεδόν 65.000 στρέμματα ως την Τετάρτη.

Στο πέρασμά τους, οι φλόγες κατέστρεψαν κάπου 1.000 κτίρια, δήλωσε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος της κομητείας του Λος Αντζελες, Αντονι Μαρόνι, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη.

«Δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση», είπε με απόγνωση ο επικεφαλής του τοπικού πυροσβεστικού σώματος Μαρόνι.

The footages of wildfire in California, Studio city, Hollywood Hills are so insane….. pic.twitter.com/FpUnsT2zMC — Innings Insight 🏏 (@InningsDeepDive) January 9, 2025

Στην Αλταντίνα, βόρεια του Λος Αντζελες, οι φλόγες κατέκαψαν κάπου 43.000 στρέμματα την Τρίτη και την Τετάρτη.

Οι αρχές διέταξαν το βράδυ της Τετάρτης κατοίκους της ιστορικής συνοικίας του Χόλιγουντ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας νέας πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στους λόφους της, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη Hollywood Boulevard.

«Αμεση απειλή για τη ζωή. Δίνεται υποχρεωτική εντολή οι κάτοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα άμεσα. Η πρόσβαση του κοινού στην περιοχή απαγορεύεται», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πόλης, παραθέτοντας χάρτη ο οποίος περιλαμβάνει τομείς της φημισμένης συνοικίας, καρδιάς της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

Πελώρια νέφη καπνού υψώνονταν στους αιθέρες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, όπου η οσμή καμένου είναι παντού.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό, καθώς τρεις δεξαμενές που τροφοδοτούν τους πυροσβέστες, άδειασαν.

«Το να προσπαθείς να πολεμήσεις αυτές της πυρκαγιές με τα αστικά συστήματα ύδρευσης είναι αληθινή πρόκληση», παραδέχτηκε η Τζάνις Κινόνες, στέλεχος της δημοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και ηλεκτροδότησης της μεγαλούπολης (LADWP).

🚨Hollywood Hills Mandatory evacuations orders have a feeling some of this is arson related… pic.twitter.com/gO2CimK2vV — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) January 9, 2025



Οι ετήσιοι θερμοί άνεμοι της νότιας Καλιφόρνιας, γνωστοί με την ονομασία Σάντα Ανα, είναι συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και αποτελούν τον νούμερο ένα κίνδυνο για τις πυρκαγιές σε συνδυασμό με την μεγάλη ξηρασία που επικρατεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η ταχύτητα των ανέμων θα έφθανε τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), εξαπλώνοντας τις φλόγες και εγείροντας «θανάσιμο κίνδυνο».

Πέρα από τους ανέμους, ο μετεωρολόγος Ντάνιελ Σουέιν επισήμανε «την έλλειψη βροχής και την αφύσικη ζέστη και ξηρασία εδώ και έξι μήνες» για να εξηγήσει τις πυρκαγιές εν μέσω του Ιανουαρίου.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν επίσης σε άλλα δυο μεγάλα μέτωπα, γύρω από τη Σάντα Κλαρίτα και στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επισκέπτεται την Καλιφόρνια, μετέβη σε μονάδα της πυροσβεστικής στη Σάντα Μόνικα, μαζί με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ. Υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί «για όσο χρειαστεί», προκειμένου να ελεγχθούν οι πυρκαγιές.

Outside my courtyard, Hollywood hills on fire! This was around 6:15. pic.twitter.com/q6TewlG84S — EverybodyKnowsThisIsNowhere (@SarahAnnTifa) January 9, 2025

Μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, ο οποίος συχνά γίνεται στόχος του εκλεγμένου προέδρου. Τον κατηγόρησε πως είναι ο κύριος «υπεύθυνος» για αυτή την «αληθινή καταστροφή» και υποστήριξε, ψευδώς, πως όσα υποφέρει η πολιτεία οφείλονται στις πολιτικές του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι χειμερινές μεγάλες πυρκαγιές είναι πολύ σπάνιες στην Καλιφόρνια. Η βάση δεδομένων για τις καταστροφές του πανεπιστημίου της Λουβαίνης δεν συμπεριλαμβάνει παρά μόλις δύο από το 2000, την «Thomas Fire» το 2017 (κατέκαψε 1.102 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και την «Gavilan Fire» το 2002, λιγότερο εκτεταμένη (23 τετραγωνικά χιλιόμετρα), που όμως προκάλεσε μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων και τραυματισμούς.

Επιστήμονες δεν παύουν να προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή κάνει πολύ συχνότερα μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία και θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Ακύρωσε το ταξίδι του στην Ιταλία ο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν ακύρωσε το αποχαιρετιστήριο ταξίδι που επρόκειτο να αρχίσει σήμερα στην Ιταλία εξαιτίας των πυρκαγιών, ενημέρωσε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

Ο αμερικανός πρόεδρος «έλαβε την απόφαση να ακυρώσει το προσεχές ταξίδι του στην Ιταλία για να επικεντρωθεί στη διαχείριση του συνόλου της αντίδρασης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ.

Ο Μπάιντεν προγραμμάτιζε να επισκεφθεί την Ιταλία από σήμερα έως την Κυριακή, κάνοντας πιθανόν το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό προτού αποχωρήσει από την προεδρία.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, πιστός καθολικός, σχεδίαζε να συναντηθεί με τον πάπα Φραγκίσκο, με τον ιταλό ομόλογό του Σέρτζιο Ματαρέλα και με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

