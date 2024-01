Κλιμάκωση στην Υεμένη: Γενικευμένη αμερικανοβρετανική επίθεση κατά των Χούτι – «Μπάιντεν και Σούνακ θα το πληρώσετε»

Οι φόβοι για δραματική κλιμάκωση και επέκταση της σύγκρουσης Ισραήλ – Χαμάς στη Μέση Ανατολή, επιβεβαιώθηκαν: αργά τη νύχτα της Πέμπτης, οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπέλυσαν συντονισμένη και στοχευμένη επίθεση κατά θέσεων των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών Χούτι στην Υεμένη –με τους τελευταίους να απειλούν με αντίποινα και την Τεχεράνη να καταδικάζει τις επιθέσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αποτελεσματικότητα των εκτεταμένων πυραυλικών επιθέσεων κατά θέσεων των Χούντι –έπληξαν αεροδρόμια και άλλες εγκαταστάσεις σε πόλεις υπό τον έλεγχο των ανταρτών, ειδικά στην πρωτεύουσα Σανάα, στη Χοντάιντα, λιμάνι στρατηγικής σημασίας, στη Σαάντα και την Τάιζ. Ο ηγέτης των Χούτι, Μοχάμεντ αλ Μπουχαΐτι, απάντησε: απείλησε ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία «σύντομα θα συνειδητοποιήσουν» ότι τα πλήγματα στην Υεμένη «ήταν η μεγαλύτερη τρέλα στην Iστορία τους».

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για «αμυντική» επιχείρηση, η οποία διεξήχθη σε αντίδραση για τις επιθέσεις των Χούτι εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση, ανέφεραν από την Ουάσινγκτον, είχε την «υποστήριξη» της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά και της Ολλανδίας. Η οργάνωση των Χούτι με τη σειρά της χτυπά εδώ και εβδομάδες εμπορικά καράβια στην Ερυθρά Θάλασσα σε αντίποινα για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά των τρομοκρατών της Χαμάς στον πόλεμο στη Γάζα.

Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Μπάιντεν προειδοποίησε πως «δεν θα διστάσει» να «διατάξει και άλλα μέτρα» αν κρίνει πως είναι απαραίτητο. Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε πως τα πλήγματα είχαν «συγκεκριμένα» στόχο «υποδομές» από τις οποίες εξαπολύονται «πύραυλοι», «drones», καθώς και «ραντάρ».

Οι αμερικανικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περισσότερους από 60 στόχους σε 16 τοποθεσίες που χρησιμοποιούν οι Χούτι στην Υεμένη. Σε αυτούς περιλαμβάνονται κέντρα διοίκησης και ελέγχου, αποθήκες πυρομαχικών, συστήματα εκτόξευσης, εγκαταστάσεις παραγωγής και συστήματα ραντάρ αεράμυνας, όπως αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αργά τη νύχτα της Πέμπτης.

Στα πλήγματα χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 100 πυρομαχικά ακριβείας.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στους κρίσιμους εταίρους μας σε όλη τη Μέση Ανατολή για την άμυνα κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν παραστρατιωτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των μαχητών Χούθι, και της απειλής που αποτελούν για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε ο κεντρικός διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αντιστράτηγος Αλεξ Γκρίνκεγουιτς.

Η Ουάσινγκτον επέμεινε ότι το Ιράν είναι «από τους βασικούς αν όχι ο βασικός υποστηρικτής» σιιτών ανταρτών Χούτι και τους παρέχει τόσο οπλισμό, όσο και πληροφορίες προς χρήση στις επιθέσεις τους.

On Thursday evening, @RoyalAirForce Typhoons successfully conducted precision strikes against Houthi military targets in Yemen.

This action was taken jointly with the US in response to repeated Houthi attacks on ships in the Red Sea.

Full statement ➡️ https://t.co/m2SODThJoH pic.twitter.com/pVjNeo57qU

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 12, 2024