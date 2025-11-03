«Πυρά» βουλευτών της ΝΔ εναντίον της διοίκησης των ΕΛΤΑ

Εντονες ήταν οι αντιδράσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Τα «πυρά» των βουλευτών δέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση πριν από την ανακοίνωση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και της «Καθημερινής», ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ουσιαστική αρμοδιότητα για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, ενώ ο επικεφαλής του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, σημείωσε πως «το Υπερταμείο υποστηρίζει, αλλά δεν ασκεί αρμοδιότητα», ενώ στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι 90 από τους 156 βουλευτές της ΝΔ.

«Δεν μπήκατε στη στοιχειώδη ευαισθησία να μας ενημερώσετε», φέρεται να τόνισε ο βουλευτής Καβάλας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπογραμμίζοντας πως «έχουμε παραγνωριστεί», ενώ ρώτησε εάν τα κεντρικά γραφεία των ΕΛΤΑ κοστίζουν 180.000 ευρώ μηνιαίως σε ενοίκια.

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου χαρακτήρισε την απόφαση «αυτογκόλ» και ζήτησε να εμπλακούν δήμοι και Περιφέρειες στη συζήτηση, ενώ ο βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος, σημείωσε πως «οι αγρότες βράζουν και τώρα προστίθεται ένα ακόμη πρόβλημα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς ζήτησε να υπάρξουν «παραιτήσεις» δηλώνοντας ότι «δεν αντέχει άλλο να τον βρίζουν», ενώ ο Χριστόδουλος Στεφανάδης από τη Σάμο απαίτησε να μην εφαρμοστεί το σχέδιο για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος από τη Β’ Πειραιώς προειδοποίησε πως οι βουλευτές «δεν μπορούν να το στηρίξουν κοινοβουλευτικά αύριο αυτό το πράγμα». Η βουλευτής Φωτεινή Αραμπατζή επέκρινε τον κ. Σκλήκα λέγοντας ότι δεν μπορεί να μιλά για τεχνοκρατικές προσεγγίσεις όταν το πολιτικό κόστος το αναλαμβάνουν οι βουλευτές, ενώ, από την πλευρά του, ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης είπε: «Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση με έναν αναρμόδιο υπουργό και δύο τεχνοκράτες. Το καζάνι βράζει».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, έθεσε θέμα διοίκησης, ρωτώντας «τι ευθύνες έχουν οι διοικήσεις», συμπληρώνοντας: «Εάν πήγαιναν τόσο άσχημα τα ΕΛΤΑ, γιατί δεν είχαμε ενημερωθεί;».

Η βουλευτής Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, είπε πως «θα έπρεπε να είχε σταματήσει η συζήτηση από τη στιγμή που ο κ. Σκλήκας αναφέρθηκε σε παράλληλους μονολόγους», προσθέτοντας ότι «αν δεν ήμασταν εμείς εδώ, δεν θα ήσασταν κι εσείς εδώ».

