«Πυρά» Δένδια κατά Δούκα – Σε ιδιώτη η ανάθεση της καθαριότητας του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μετατράπηκε για μια ακόμη φορά σε σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς νέα κόντρα ξέσπασε, αυτή τη φορά ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας και τον Δήμο Αθηναίων, με αφορμή την ευθύνη για την καθαριότητα και τη φροντίδα του Μνημείου.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος και τον νόμο, η αποκλειστική ευθύνη για την καθαριότητα ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στον Δήμο Αθηναίων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, «μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου ότι η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, το υπουργείο δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση ενός χώρου μνήμης και τιμής για όσους αγωνίστηκαν για το έθνος».

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτο φορέα «για όσο διάστημα απαιτηθεί», προκειμένου να διασφαλιστεί η εικόνα και η αξιοπρέπεια του Μνημείου.

Οπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, «ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί συνάντηση του υπουργού Εθνικής Αμυνας με τον δήμαρχο Αθηναίων για ζητήματα που αφορούσαν τις αρμοδιότητες σχετικά με την καθαριότητα και τη φύλαξη του Μνημείου, με το Πεντάγωνο να σημειώνει πως λόγω «θεσμικής υπευθυνότητας», κάλεσε αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας τους αρμόδιους φορείς για την επιχειρησιακή διάσταση της εφαρμογής της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τη συζήτηση των δύο ανδρών, με ανάρτησή του στο Facebook, ο Χάρης Δούκας επανέλαβε ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή, «η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση». Και κατέληξε με τη φράση: «Καλή τους τύχη».

