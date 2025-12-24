Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τις γιορτές- οι αλλαγές στα δρομολόγια

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, τις ημέρες 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Εκτακτο πρόγραμμα σε επιλεγμένες ημερομηνίες

Παράλληλα, για τις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 προβλέπεται έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ώστε η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού να προσαρμοστεί στις αυξημένες ή διαφοροποιημένες μετακινήσεις των ημερών.

Σε ό,τι αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) και Τραμ- οι συχνότητες των δρομολογίων κατά την εορταστική περίοδο διαφοροποιούνται.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται αναλυτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων για τυχόν αλλαγές.

Δείτε σε PDF τα δρομολόγια των ΜΜΕ και όλες τις αλλαγές τις ημέρες των εορτών.

