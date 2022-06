Η ουκρανή γιαγιά που έσωσε τον εγγονό της από το ρωσικό παιδομάζωμα

Οταν εμαθε πως η κόρη της Ναταλία σκοτώθηκε καθώς η Μαριούπολη έπεφτε στα χέρια των Ρώσων, η Ολένα Ματβιένκο ένιωσε ότι και η δική της ζωή είχε τελειώσει. Συνειδητοποίησε ωστόσο ότι ο 10χρονος εγγονός της, o Ιλια, τραυματισμένος βαριά από την ίδια ρωσική οβίδα που είχε κόψει το νήμα της ζωής της μητέρας του, ήταν μοναχός του στην κατεχόμενη πόλη. Ακόμη ένα όνομα στη λίστα των αγνοουμένων.

Οπως αποδείχθηκε, ο μικρός ήταν ένα από τα χιλιάδες ορφανά παιδιά της Ουκρανίας τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις μεταφέρουν στη χώρα τους – ή και σε εδάφη υπό ρωσική κατοχή – από την έναρξη του πολέμου. Εκατοντάδες οικογένειες — θείες, θείοι και παππούδες — έχουν υποβάλει αιτήσεις στον ουκρανικό Συνήγορο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια για την εύρεση τους.

«Οι Ρώσοι παίρνουν παιδιά χωρίς να τους δίνουν την επιλογή να επιλέξουν να πάνε σε μία οικογένεια στην Ουκρανία», δήλωσε στους Times η Αξάνα Φιλιπίσινα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. «Μόνο τα βάζουν σε λεωφορεία. Αρπάζουν παιδιά σε μαζική κλίμακα».

Το Κρεμλίνο έχει αναγνωρίσει ότι 307.000 παιδιά έχουν περάσει από τα σύνορα της χώρας στην οποία εισέβαλε στις 24 Φεβρουαρίου. Δεσμεύεται, μάλιστα να τα εντάξει στη ρωσική κοινωνία έπειτα από τρία χρόνια «επανεκπαίδευσης». Οι Ρώσοι μπορούν πλέον να υιοθετούν παιδιά από την Ουκρανία με ελάχιστους ελέγχους των υποψήφιων θετών γονέων ενώ η Μόσχα διευκόλυνε και τη χορήγηση του διαβατηρίου της χώρας για τον πληθυσμό αυτό.

«Και ενώ παιδιά των οποίων οι γονείς βρίσκονται εν ζωή βρίσκουν διάφορους τρόπους για να τα φέρουν πίσω, μέσω της Φινλανδίας ή της Λευκορωσίας και της Βαλτικής, είναι πραγματικά δύσκολο να πάρουμε πίσω τα ορφανά παιδιά», είπε η Φιλιπίσινα. Εκτός κι αν έχεις μία γιαγιά σαν την Ολένα Ματβιένκο.

Η 63χρονη Ολένα είχε φύγει από τη Μαριούπολη το 2015, μετά την επίθεση που είχαν εξαπολύσει στην πόλη φιλορώσοι αυτονομιστές. Επτά χρόνια αργότερα, και ενώ το ρωσικό πυροβολικό και τα αεροσκάφη σφυροκοπούσαν περιοχές αμάχων, παρακάλεσε την 39χρονη κόρη της να την ακολουθήσει στη δυτική Ουκρανία. Η Ναταλία, η οποία κρυβόταν σε ένα σκοτεινό, κρύο υπόγειο με τους δύο γιους της, τον Αρτεμ, 20 ετών, και τον Ιλια, συμφώνησε απρόθυμα καθώς φοβόταν πολύ τα ρωσικά πυρά.

Ο Αρτεμ ρίσκαρε αλλά κατάφερε να διαφύγει, και σήμερα ζει ασφαλής στο Λουξεμβούργο. Η Ναταλία δεν τα κατάφερε ποτέ. Η τελευταία φορά που μίλησε στη μητέρα της ήταν στις 13 Μαρτίου. Στην πόλη ήδη υπήρχαν προβλήματα ηλεκροδότησης όπως και με τις τηλεπικοινωνίες. «Μαμά, μην ανησυχείς, είμαστε ακόμα ζωντανοί, αλλά δεν θα μπορώ να τηλεφωνήσω ξανά», είχε πει στην Ολένα.

Τρελαμένη από την ανησυχία, εκείνη δεν άντεξε την αναμονή. Τηλεφώνησε ξανά τρεις ημέρες αργότερα. Μια άγνωστη γυναίκα απάντησε στο τηλέφωνο και είπε ότι η Ναταλία είχε φύγει αλλά ότι ο Ιλια ήταν ακόμα εδώ. Αμέσως μετά η κλήση διακόπηκε.

«Εκείνη τη στιγμή έχασα κάθε επαφή τόσο με τη Ναταλία όσο και με τον Ιλια», είπε συγκινημένη η Ολένα. «Ημουν έξαλλη με τον Αρτεμ που τους άφησε, οπότε διέκοψα την επαφή και με αυτόν».

