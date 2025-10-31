Πώς η Ρωσία «έσπρωξε» τον Τραμπ εκτός της συνθήκης για τα πυρηνικά

Η χρήση από τη Ρωσία ενός πυραύλου Kρουζ ενάντια στην Ουκρανία αποτέλεσε τη σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει για τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και να τον οδηγήσει στην αποχώρηση της συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Οι δηλώσεις του ουκρανού ΥΠΕΞ, Αντρίι Σιμπίχα αποτελούν την πρώτη επιβεβαίωση ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει σε μάχη τον πύραυλο 9M729, ο οποίος εκτοξεύεται από το έδαφος, είτε στην Ουκρανία είτε αλλού.

Σύμφωνα με έναν ακόμη ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, η Ρωσία έχει εκτοξεύσει τον πύραυλο αυτόν 23 φορές εναντίον της Ουκρανίας από τον Αύγουστο. Η Ουκρανία είχε επίσης καταγράψει δύο εκτοξεύσεις του 9M729 από τη Ρωσία το 2022.

Ο πύραυλος 9M729 ήταν η αιτία για την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (INF Treaty) το 2019. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι ο πύραυλος παραβίαζε τη συνθήκη και μπορούσε να πετάξει πολύ πέρα από το όριο των 500 χιλιομέτρων, κάτι που η Ρωσία αρνήθηκε.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Missile Threat του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στην Ουάσιγκτον, ο πύραυλος — που μπορεί να φέρει πυρηνική ή συμβατική κεφαλή — έχει εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων.

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ένας 9M729 που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία στις 5 Οκτωβρίου διέγραψε απόσταση άνω των 1.200 χιλιομέτρων μέχρι να πλήξει στόχο στην Ουκρανία.

«Η χρήση από τη Ρωσία του 9M729, που είχε απαγορευτεί από τη συνθήκη INF, εναντίον της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού του (Βλαντίμιρ) Πούτιν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διπλωματικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Σιμπίχα. Είπε επίσης στο Reuters ότι το Κίεβο στηρίζει τις ειρηνευτικές προτάσεις του Τραμπ και ότι η Ρωσία πρέπει να δεχθεί τη μέγιστη δυνατή πίεση για να οδηγηθεί στην ειρήνη, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση των ουκρανικών δυνατοτήτων σε όπλα μακρού πλήγματος θα βοηθούσε να πειστεί η Μόσχα να σταματήσει τον πόλεμο.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Ουάσιγκτον να της παραχωρήσει πυραύλους Τόμαχοκ μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι δεν είχαν απαγορευτεί από τη συνθήκη INF. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε επικίνδυνη κλιμάκωση.

Η χρήση του 9M729 επεκτείνει το οπλοστάσιο της Ρωσίας με όπλα μακράς εμβέλειας για την επίθεση κατά της Ουκρανίας και εντάσσεται, σύμφωνα με δυτικούς στρατιωτικούς αναλυτές, σε ένα μοτίβο απειλητικών σημάτων προς την Ευρώπη, ενώ ο Τραμπ επιδιώκει ειρηνευτικό διακανονισμό.

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία», υποστήριξε στο πρακτορείο ο Γουίλιαμ Αλμπερκ, ανώτερος συνεργάτης του Pacific Forum, προσθέτοντας ότι ο 9M729 έχει σχεδιαστεί για να πλήττει στόχους στην Ευρώπη.

Αφού οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τη συνθήκη INF, η οποία απαγόρευε τους πυραύλους εδάφους-εδάφους με βεληνεκές 500 – 5.500 χιλιόμετρα, η Ρωσία κήρυξε μορατόριουμ στην ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς. Η Δύση δήλωσε ότι η Ρωσία είχε ήδη αναπτύξει αρκετούς πυραύλους 9M729.

Στις 4 Αυγούστου, λίγο πριν χρησιμοποιήσει τους πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, η Ρωσία δήλωσε ότι δεν θα περιορίζει πλέον τα σημεία όπου αναπτύσσει πυραύλους εμβέλειας INF που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Αν αποδειχθεί ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραύλους εμβέλειας INF, οι οποίοι θα μπορούσαν εύκολα να είναι πυρηνικοί, στην Ουκρανία, τότε αυτό αποτελεί ζήτημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, όχι μόνο για την Ουκρανία», δήλωσε ο Τζον Φόρμαν, πρώην ακόλουθος για θέματα άμυνας της Βρετανίας σε Μόσχα και Κίεβο.

