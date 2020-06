Πώς ένα μικρό αεροδρόμιο έγινε το πιο πολυσύχναστο του κόσμου

Το αεροδρόμιο Τεντ Στίβενς του Ανκορατζ, την πρωτεύουσα της πολιτείας της Αλάσκας, δεν είναι μεγάλο.

Δεν διαθέτει τους καταρράκτες του υπερπολυτελούς αεροδρομίου Τσαντζί της Σιγκαπούρης ή τους οκτώ διαδρόμους του Ο΄Χερ στο Σικάγο.

Αλλά αυτό το ταπεινό μικροσκοπικό αεροδρόμιο, που βρίσκεται σε ίση απόσταση από τη Νέας Υόρκη και το Τόκιο και εξυπηρετεί μια πόλη μόλις 300.000 ανθρώπων, έχει μετατραπεί στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του κόσμου -τουλάχιστον κάθε Σάββατο για τους τελευταίους δύο μήνες.

Οι μεταφορές επιβατών έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο εν μέσω κορονοϊού, αλλά οι μεταφορές εμπορευμάτων και προϊόντων έχουν παρουσιάσει μετεωρική αύξηση.

Και καθώς πολλές από τις προμήθειες για την καταπολέμηση του COVID-19 πηγαινοέρχονται από την Ασία, ο αερολιμένας γνωρίζει απίστευτες… πιένες.

«Το Σάββατο είναι μια κουραστική μέρα για τα εμπορευματικά φορτία, που είναι το βούτυρο στο ψωμί μας, αλλά είναι επίσης η πιο αργή μέρα για την εξυπηρέτηση των επιβατών», εξηγεί ο διευθυντής του αεροδρομίου, Τζιμ Σέσνιακ.

«Για παράδειγμα, το Σάββατο 2 Μαΐου, στο Ανκορατζ είχαμε 744 πτήσεις, ενώ το Σικάγο είχε μόνο 579 και η Ατλάντα είχε μόνο 529» τονίζει.

«Χρησιμοποιούμε διαφορετικές περιοχές του αεροδρομίου για να φιλοξενήσουμε χώρο στάθμευσης που συνήθως δεν θα χρησιμοποιούσαμε» διευκρινίζει ο Σέσνιακ.

Το αεροδρόμιο φιλοξένησε πρόσφατα το βαρύτερο αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ, το Antonov An-225 Mriya, καθώς και μερικούς τιτάνες του αθλητισμού: λόγου χάρη, το αεροπλάνο των New England Patriots (σ.σ. αμερικανικό ποδόσφαιρο) σταμάτησε εκεί καθώς μετέφερε προμήθειες μεταξύ Βοστώνης και Ασίας.

Προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του Covid-19, το πλήρωμα όποιου αεροσκάφους διέρχεται από το Ανκορατζ «ελαχιστοποιεί την οποιαδήποτε αλληλεπίδρασή του με τους μόνιμους κατοίκους, άπαξ και προσγειωθεί», εξηγεί ο Σέσνιακ.

Χρησιμοποιούν ιδιωτικές μεταφορές από και προς τα ξενοδοχεία και αποφεύγουν την ανάμειξη με το πλήρωμα εδάφους.

«Μετά τον κορονοϊό, πιστεύουμε ότι η Αλάσκα πρόκειται να γίνει αρκετά δημοφιλής τουριστικός προορισμός», λέει ο Σέσνιακ.

«Πλέον, με τα μέτρα αποστασιοποίησης, στην Αλάσκα μπορείτε να κάνετε υπέροχες διακοπές και να μην βρίσκεστε ούτε καν σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από κάποιον», προσθέτει γελώντας.

Ο λόγος της δημοφιλίας του αεροδρομίου Τεντ Στίβενς εξηγείται και από την ετήσια έκθεση του Airport Council International (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων) που κυκλοφόρησε πριν μερικές ημέρες.

«Η πανδημία σημαίνει ότι η κυκλοφορία των επιβατών είναι προς το παρόν μειωμένη κατά περισσότερο από 90%», επισημαίνει η Αντζελα Γκίτενς, γενική διευθύντρια της ACI World.

Ένας τομέας που έχει αυξηθεί, ωστόσο, είναι η κυκλοφορία φορτίου, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το αεροδρόμιο του Ανκορατζ βρίσκεται σε τόσο ανοδική πορεία.

«Βλέπουμε αυξημένη ζήτηση για χωρητικότητα φορτίου», λέει ο Σέσνιακ.

«Και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι πολλές από τις προμήθειες για την καταπολέμηση του Covid-19 με προορισμό τη Βόρεια Αμερική παράγονται στην Ασία».

On Saturday, ANC was the world’s busiest airport for aircraft operations. This points to how significantly the global aviation system has changed and highlights the significance of our role in the global economy and fight against the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/z34ZmjoaKL

— Anchorage Airport (@ANCairport) April 28, 2020