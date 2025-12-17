Πώς εξαρθρώθηκε το διεθνές καρτέλ κοκαΐνης και συνελήφθη ο «Ελληνας Εσκομπάρ»

Στη σπουδαία επιτυχία των ελληνικών διωκτικών Αρχών σε συνεργασία με την αμερικανική Drug Enforcement Administration – DEA (εδώ), με τον εντοπισμό και δέσμευση πέντε τόνων καθαρής κοκαΐνης, αξίας εκατοντάδων εκατομμυριών ευρώ, σε σκάφος του επονομαζόμενου και «Ελληνα Εσκομπάρ», Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κατά την παρουσίαση της επιχείρησης με την κωδική ονομασία “Ιπαλλος”, στο κτίριο της ΓΑΔΑ, παρουσία και του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε την επιχείρηση «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών», τονίζοντας ότι οι Αρχές κατάφεραν να αφαιρέσουν από τα χέρια των ναρκεμπόρων τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την ευρωπαϊκή αγορά.

«Ναρκωτικά που θα σκόρπιζαν για ακόμη μία φορά δηλητήριο, κυρίως στους νέους ανθρώπους», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως η επιτυχία αυτή αποδεικνύει ότι η συνεργασία και η ενότητα φέρνουν αποτελέσματα με ουσιαστικό κοινωνικό όφελος.

Στη συνέχεια, αφού συνεχάρη όλους όσοι συνέδραμαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος τόνισε: «Η δέσμευσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα, ανυποχώρητα, απέναντι στο έγκλημα. Θα είμαστε εδώ για να αποδημήσουμε και άλλες εγκληματικές ομάδες για να οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη και άλλους κατηγορούμενους εγκληματίες και να αποδώσουμε στην κοινωνία το κοινωνικό και το οικονομικό όφελος που της αξίζει».

Η πολυεπίπεδη έρευνα και η διεθνής συνεργασία

Τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε και εξελίχθηκε η επιχείρηση «Ιππαλος» παρουσίασε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης. Οπως ανέφερε, πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας μεγάλης, πολύμηνης, μεθοδικής και πολυεπίπεδης έρευνας, η οποία οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα περισσότερα μέλη της οποίας ήταν Έλληνες.

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς την Ευρώπη, αξιοποιώντας αλιευτικά σκάφη με νομιμοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα και πολύπλοκες εταιρικές δομές. Η ονομασία της επιχείρησης δεν ήταν τυχαία: ο Ιππαλος ήταν αρχαίος έλληνας θαλασσοπόρος και γεωγράφος του 1ου αιώνα π.Χ., στοιχείο που παραπέμπει ευθέως στον θαλάσσιο χαρακτήρα της εγκληματικής δράσης.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και αξιοποίησης πληροφοριών, με κρίσιμη τη διεθνή συνεργασία. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η συνεργασία με τις γαλλικές Αρχές, καθώς η τελική φάση της επιχείρησης εκτυλίχθηκε σε υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο της Γαλλίας.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από το γραφείο της DEA στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΣΔΟΕ, τη Europol, τη FRONTEX, το MAOC-N και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.

Η «επαγγελματική» μέθοδος των καρτέλ

Σύμφωνα με τον κ. Ντουΐτση, η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν τυπική διεθνών καρτέλ: αλιευτικά σκάφη που εμφανίζονταν να εκτελούν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά κοκαΐνης. Κεντρική πρακτική ήταν το λεγόμενο «mothership», όπου μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών μεταφέρονταν μέσω ωκεάνιων διαδρομών και μεταφορτώνονταν εν πλω σε μικρότερα σκάφη, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.

Τελικός στόχος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών είτε απευθείας σε ακτές, είτε σε ιστιοπλοϊκά, είτε ακόμη και μέσω απόρριψής τους στη θάλασσα κοντά σε ακτές, για να περισυλλεγούν αργότερα.

Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να «ξέπλενε» τα παράνομα έσοδα μέσω εταιρειών, διαχείρισης σκαφών και παρένθετων προσώπων, αποκρύπτοντας την πραγματική προέλευση των χρημάτων.

Κεντρικό ρόλο διαδραμάτιζε το αρχηγικό μέλος, επιχειρηματίας στον χώρο της θαλάσσιας αλιείας, με δίκτυο επαφών σε Λατινική Αμερική και Ευρώπη επί τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, ο οποίος συντόνιζε τις διεθνείς μεταφορές, τις παραλαβές εν πλω και τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Τόνοι κοκαΐνης και συλλήψεις

Η επιχείρηση κορυφώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025, όταν το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας εντόπισε ελληνικό αλιευτικό σκάφος σε υπεράκτια περιοχή, με επιβαίνοντες τέσσερις Ελληνες και έναν αλλοδαπό. Στο σκάφος βρέθηκαν 136 πακέτα κοκαΐνης, βάρους 25 έως 35 κιλών το καθένα, με τη συνολική ποσότητα να εκτιμάται μεταξύ 3,4 και 4,76 τόνων.

Η κοκαΐνη είχε παραληφθεί εν πλω, ανοικτά της Μαρτινίκας, μετά από εντολή του αρχηγού της οργάνωσης. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι είχε προηγηθεί αποτυχημένη απόπειρα μεταφοράς ναρκωτικών από την Αφρική τον Οκτώβριο του 2024, η οποία ματαιώθηκε λόγω βλάβης του πλοίου.

Ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία και Θήβα οδήγησαν στη σύλληψη ακόμη πέντε μελών, μεταξύ των οποίων και του φερόμενου αρχηγού. Συνολικά συνελήφθησαν 10 άτομα, 9 Ελληνες και ένας αλλοδαπός.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά, οχήματα, κινητά τηλέφωνα, δορυφορικό τηλέφωνο, πολυτελή ρολόγια, κοσμήματα, έγγραφα και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οικονομικό όφελος άνω των 100 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το προσδοκώμενο παράνομο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές στην Ελλάδα και το εξωτερικό για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η επιχείρηση «Ιππαλος» καταγράφεται ήδη ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών Αρχών κατά του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, αποδεικνύοντας ότι η συντονισμένη διεθνής δράση μπορεί να πλήξει καίρια τα ισχυρότερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

