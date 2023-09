Πώς διανοήθηκαν να κατεδαφίσουν το σπίτι της Μέριλιν;

Το τελευταίο σπίτι της Μέριλιν Μονρόε, και το μοναδικό που είχε ποτέ στην κατοχή της, θα παραμείνει όρθιο προς το παρόν, αφού με παρέμβασή του το δημοτικό συμβούλιο του Λος Αντζελες εμπόδισε την κατεδάφιση του ακινήτου, γράφει στον Guardian η Ντάνι Ανγκουιάνο, ανταποκρίτρια της βρετανικής εφημερίδας στην Καλιφόρνια.

Η είδηση ότι οι νέοι ιδιοκτήτες του ακινήτου στο νούμερο 12305 της Fifth Helena Drive, όπου πέθανε η Μονρόε σε ηλικία 36 ετών, υπέβαλαν αίτηση για άδειες κατεδάφισης προκάλεσε μεγάλη οργή. Η δημοτική σύμβουλος του Λος Αντζελες, Τρέισι Παρκ, ανέφερε ότι έλαβε εκατοντάδες κλήσεις με την παρότρυνση να σώσει την κατοικία ισπανικού αποικιακού στιλ στη γειτονιά Μπρέντγουντ της πόλης.

«Δυστυχώς, το τμήμα Κτιρίων και Ασφάλειας εξέδωσε άδεια κατεδάφισης προτού η ομάδα μου και εγώ μπορέσουμε να επέμβουμε πλήρως και να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα» είπε η Παρκ σε συνέντευξη Τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ότι υπάρχει ανάγκη για «επείγουσα δράση».

Η δημοτική σύμβουλος εισήγαγε την πρόταση να ξεκινήσει η εξέταση του σπιτιού για την ανάδειξή του σε ιστορικά διατηρητέο κτίριο και το συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα να προχωρήσει, προτρέποντας το Τμήμα Κτιρίων της πόλης να ανακαλέσει την άδεια κατεδάφισης.

Η κίνηση αποτρέπει επίσης οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στο ακίνητο, ενώ το δημοτικό συμβούλιο εξετάζει το πιθανό status του ως ορόσημου της πόλης. «Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε αυτή την κατοικία από την κατεδάφιση» δήλωσε η Παρκ.

Το ακίνητο, που διαθέτει ξενώνα και πισίνα, αγοράστηκε το 2017 έναντι 7,25 εκατ. δολαρίων από την Glory of the Snow LLC, της οποίας διευθυντής τότε ήταν ένας επενδυτής κεφαλαίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Εμιλι Στ. Μάρτιν στους Los Angeles Times. Νωρίτερα φέτος πουλήθηκε στο Glory of the Snow Trust στην τιμή των 8,35 εκατ. δολαρίων.

Δεν είναι σαφές τι σκοπεύει να κάνει ο μυστηριώδης νέος ιδιοκτήτης με το ακίνητο, καθώς δεν υπέβαλε κανένα σχέδιο που να δείχνει ποια είναι τα σχέδιά του για τη γη, δήλωσε η Παρκ στη συνέντευξη Τύπου.

Η Μονρόε αγόρασε το μονώροφο σπίτι των 270 τ.μ. έναντι 75.000 δολαρίων τον Μάρτιο του 1962, μετά το τέλος του τρίτου γάμου της, με τον θεατρικό συγγραφέα Αρθουρ Μίλερ. Ηταν η μοναδική κατοικία που είχε ποτέ στην αποκλειστική κατοχή της η ηθοποιός, η οποία πέρασε μέρος της παιδικής της ηλικίας σε ορφανοτροφεία και ανάδοχες οικογένειες.

Η θρυλική πρωταγωνίστρια ταινιών όπως «Οι Αντρες Προτιμούν τις Ξανθιές» (1953), «Επτά Χρόνια Φαγούρα» (1955), «Μερικοί το Προτιμούν Καυτό» (1959) και «Οι Αταίριαστοι» (1961) βρέθηκε νεκρή σε ένα υπνοδωμάτιο του σπιτιού της τα ξημερώματα της Κυριακής 5 Αυγούστου 1962. Ηταν 36 ετών. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε οξεία δηλητηρίαση από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών χαπιών, ωστόσο οι συνθήκες παραμένουν ανεξιχνίαστες, με ποικίλα σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας να βλέπουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάθε τόσο.

Η Μονρόε είχε ονομάσει το σπίτι «Cursum Perficio», μια λατινική φράση που σημαίνει «Το ταξίδι μου τελειώνει εδώ». Αυτή η τραγικά προφητική επιγραφή κοσμούσε τα πλακάκια στην μπροστινή βεράντα του σπιτιού της.

Η παγκόσμια ανησυχία για το σπίτι επιβεβαιώνει τη σημασία του, τόνισε η Τρέισι Παρκ στη συνέντευξη Τύπου. Είπε ακόμη ότι «για τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο η Μέριλιν Μονρόε ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή σταρ του κινηματογράφου. Η ιστορία της, από την ταλαιπωρημένη παιδική της ηλικία, όταν μεγάλωνε σε ορφανοτροφεία και σε ανάδοχες οικογένειες, μέχρι να γίνει παγκόσμιο ίνδαλμα, είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του τι σημαίνει να ξεπερνάς τις αντιξοότητες».

Η δημοτική σύμβουλος που ξεκίνησε τις προσπάθειες για τη διάσωση του σπιτιού της Μονρόε πρόσθεσε: «Το δυσβάσταχτο συναίσθημα είναι ξεκάθαρο εδώ. Αυτό το σπίτι πρέπει να διατηρηθεί ως ένα κρίσιμο κομμάτι της ιστορίας, του πολιτισμού και της παρακαταθήκης του Χόλιγουντ, αλλά και της πόλης του Λος Αντζελες».

