Πτήση απεγκλωβισμού από το Αφγανιστάν για 113 ξένους υπηκόους

Ένα αεροσκάφος με ξένους υπηκόους από το Αφγανιστάν που προσγειώθηκε την Πέμπτη στη Ντόχα του Κατάρ ήταν η πρώτη επιβατική πτήση προς το εξωτερικό από την Καμπούλ μετά την χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων στα μέσα Αυγούστου.

Η πτήση της Qatar Airways είναι η πρώτη με την οργανώνεται αεροπορικώς η απομάκρυνση ξένων από το Αφγανιστάν, μετά τη γιγαντιαία αερογέφυρα που στήθηκε από τους Αμερικανούς και επέτρεψε να φύγουν από τη χώρα περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι, μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν.

Περίπου 113 επιβάτες επέβαιναν στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών, Καναδών, Ουκρανών, Γερμανών και Βρετανών υπηκόων, ανέφερε στο Reuters πηγή με γνώση του θέματος. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε ότι 13 Βρετανοί υπήκοοι κατόρθωσαν να φύγουν από το Αφγανιστάν με προορισμό το Κατάρ.

Watch: The Taliban allowed more than 100 foreigners, including Americans, to fly out of the Kabul airport on a Qatari jet. It was the first international passenger flight to leave Afghanistan since the end of a frantic U.S. military evacuation. https://t.co/K9fANiiyK1 pic.twitter.com/Loa2HsV6oo

— The New York Times (@nytimes) September 9, 2021