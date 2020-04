Πρωτοψάλτη: «Το δηλητήριο που έσταξε από κάποιους ας χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς σκοπούς»

View this post on Instagram

Το δικό μου «ευχαριστώ»σε όλους τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ της πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία :Γιατρούς , νοσηλευτές, όλους όσους βοήθησαν και μας στήριξαν για να κρατηθεί η «ζωή μας» αυτές τις μέρες ,στους ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ μου που «άντεξαν»και αντέχουν … Αυτό το πρωινό τρίωρο σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας ήταν συγκλονιστικό !Ηταν πολύ μεγαλύτερο από εμάς … και κανείς μας δεν ήταν προετοιμασμένος γι αυτό που έγινε …Η μουσική προσφέρει ασύλληπτα συναισθήματα συναισθήματα μεγατόνων, που έφυγαν και μας αγκάλιασαν από τα μπαλκόνια ,τις ταράτσες και τις αυλές στις γειτονιές της Αθήνας …με τραγούδια και δάκρυα χιαστή … Ευχαριστώ το Δήμο Αθηναίων και την Τεχνόπολη για την υλοποίηση της ιδέας μου …Τους τρεις μουσικούς που παίξανε κι αυτοί με τη καρδιά τους στη κινούμενη πλατφόρμα του φορτηγού #thomaskontogeorgis #pantelisntzialas #petrosvarthakouris τον τεχνικό ήχου #zachariasstamoulos και την @toniadrag που κι αυτοί εθελοντικά στήριξαν την κινούμενη συναυλία. «Απ το δρόμο με αγάπη» Η Αγάπη η πιο σπουδαία λέξη στην εποχή μας!!! Όσο για το δηλητήριο που έσταξε από κάποιους που δεν “κατάλαβαν”ας χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς σκοπούς . Όσον αφορά το σοβαρότατο θέμα των μέτρων στήριξης των καλλιτεχνών και των δικαιούχων της μουσικης ,συνεχιζουμε να το διεκδικούμε μέσω του σωματείου μας και άλλων φορέων .Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε ! 📸👉🏼@alexmaragos #greece #beautifulpeople #mybeautifulcountry