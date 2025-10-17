Πρώτη κυβερνητική αντίδραση για το βιβλίο Τσίπρα: Μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την «Ιθάκη» του είναι η Πηνελόπη, δηλαδή η εξουσία

Δηκτικό ήταν το πρώτο σχόλιο που επεφύλαξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για το υπό έκδοση βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τον όχι και τόσο αναπάντεχο, τίτλο «Ιθάκη».

Το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την «Ιθάκη» του κ. Τσίπρα, είναι η… Πηνελόπη, δηλαδή η εξουσία, παρατήρησε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, υπενθυμίζοντας ότι το περίφημο ταξίδι του κ. Τσίπρα επί πρωθυπουργίας του, «ήταν τα capital control, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι και το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου και ο προορισμός τα πάνω από 100 δισ. που φορτώθηκε η χώρα»…

Στη ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε επίσης να διευκρινίσει σε ποιους «πήγαινε» ο χαρακτηρισμός «ψευτοπατριώτες του καναπέ» που χρησιμοποίησε κατά την πρωτολογία του την Πέμπτη στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός (με πολλούς να σπεύδουν την ίδια ημέρα να ερμηνεύσουν τη φράση του αυτή ως απάντηση στα «πυρά» του Αντώνη Σαμαρά και κατά δεύτερο λόγο, του Κώστα Καραμανλή).

«Ο Πρωθυπουργός χθες χαρακτήρισε ψευτοπατριώτες του καναπέ όσους εκ του ασφαλούς –όπως είπε– διασπείρουν προπαγάνδα που έχει σκοπό να πλήξει τη χώρα και όχι την κυβέρνηση.

»Τη μία μέρα εργαλειοποιούν ένα τραγικό δυστύχημα, την επόμενη μέρα κάνουν αντιπολίτευση στην ίδια τους τη χώρα, διακινώντας ψέματα προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά», επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και σε νέα ερώτηση που του έγινε, ξεκαθάρισε ότι δεν αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν ψηφιστεί από το κόμμα και τους πολίτες ως πρώην πρωθυπουργοί…

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News