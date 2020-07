Πρώτη εμφάνιση του Ομπάμα στο πλευρό του Μπάιντεν

Ο Μπαράκ Ομπάμα είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου ο Ντόναλντ Τραμπ να παραμείνει μόνο μία τετραετία στον Λευκό Οίκο.

Ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ, τώρα που πλέον η προεκλογική εκστρατεία «ζεσταίνεται» ξανά έπειτα από την αναγκαστική παύση λόγω του κορονοϊού, εντείνει τις πρωτοβουλίες για να δώσει ώθηση στην προεκλογική εκστρατεία του πρώην αντιπροέδρου του Τζο Μπάιντεν.

Doesn’t get much better than sitting down to talk with my friend Joe. https://t.co/5a5VWua1JD

— Barack Obama (@BarackObama) July 22, 2020