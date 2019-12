Πρωθυπουργός ετών 34 στη Φινλανδία, η νεότερη στον κόσμο

Οι Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι ηγούνται της πεντακομματικής κυβέρνησης συνασπισμού στη Φινλανδία, εξέλεξαν στην προεδρία του κόμματος, άρα και της κυβέρνησης, την 34χρονη υπουργό Μεταφορών Σάνα Μάριν, η οποία θα γίνει η νεότερη πρωθυπουργός που είχε ποτέ η χώρα.

Η Μάριν θα αναλάβει τα καθήκοντά της εντός των ημερών μετά την παραίτηση του Αντι Ρίνε. Είναι η τρίτη πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.

Θα είναι επίσης και η νεότερη εν ενεργεία πρωθυπουργός του πλανήτη, σημειώνει το BBC. Η Τζασίντα Αρντερν της Νέας Ζηλανδίας είναι 39 ετών, ενώ ο Ολέξιι Χόντσαρουκ, πρωθυπουργός της Ουκρανίας, είναι 35 ετών. Την ίδια ηλικία, 35 ετών, πιστεύεται ότι έχει και ο δικτάτορας της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας (δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς γεννήθηκε).

Μια άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι και στα πέντε κόμματα του φινλανδικού κυβερνητικού συνασπισμού επικεφαλής είναι πλέον γυναίκες. Εκτός από τη Μάριν των Σοσιαλδημοκρατών, είναι η Λι Αντερσον της Αριστερής Συμμαχίας (32 ετών), η Μαρία Οχισάλο των Πρασίνων (34 ετών) , η Κάτριμ Κουλμούνι στο Κόμμα του Κέντρου (32) και η Ανα-Μάγια Χένρικσον του κόμματος του Σουηδικού Λαού (55 ετών).

Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8

— Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) December 8, 2019