«Πρώτα η (ξεχασμένη) Αμερική» λέει ο Τζο Μπάιντεν 

Μία μακρά και αποκαλυπτική συζήτηση είχαν το απόγευμα της περασμένης Τρίτης ο Τόμας Φρίντμαν και ο Τζο Μπάιντεν. Συνομιλώντας με τον βραβευμένο με τρία Πούλιτζερ αρθρογράφο των New York Times και παλιό καλό του φίλο, ο νέος εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος.

Μόλις είχε ακούσει στο CNN τον απερχόμενο υπουργό Δικαιοσύνης Γουίλιαμ Μπαρ να δηλώνει πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί νοθείας του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών. Ο Τζο Μπάιντεν αστειεύτηκε, μάλιστα, λέγοντας πως ο Μπαρ του τηλεφώνησε και τον ρώτησε εάν μπορεί να τον βάλει σε «πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο βετεράνος Δημοκρατικός πολιτικός αναφέρθηκε σε όλα όσα σκοπεύει να κάνει ως 46ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλησε, όμως, να σημειώσει καταρχάς: «Ηδη αισθάνομαι ότι έκανα κάτι καλό για τη χώρα, εξασφαλίζοντας ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να είναι πρόεδρος για ακόμη τέσσερα χρόνια».

Στρέφοντας την προσοχή του στο μέλλον και στη δική του προεδρία, παραδέχτηκε πως υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και το πόσα από αυτά όντως θα γίνουν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή και τη Γερουσία και από τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να κινηθεί ο Μιτς Μακόνελ, επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, εάν τελικά το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχό της.

Ανεξάρτητα, ωστόσο, από τις διαθέσεις των Ρεπουμπλικάνων, αποτελεί γεγονός πως ο Μπάιντεν θέλει να πορευτεί έχοντας στο μυαλό του «Πρώτα την Αμερική» όπως και ο αντίπαλός του. Ο νέος αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε το σλόγκαν που σημάδεψε την προεδρία Τραμπ (μαζί με το «Ας Κάνουμε την Αμερική Μεγάλη Ξανά») μιλώντας για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα.

Επενδύσεις

«I want to make sure we’re going to fight like hell by investing in America first», ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να βεβαιώσω ότι θα αγωνιστούμε σκληρά επενδύοντας πρώτα στην Αμερική». Και υπογράμμισε πως δεν θα επιδιώξει τη σύναψη καμιάς εμπορικής συμφωνίας εάν πρώτα δεν γίνουν σημαντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ και στο εργατικό δυναμικό τους.

Με αυτή τη δέσμευσή του νέου αμερικανού προέδρου σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και η υπόσχεσή του να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την βαθιά, αγροτική Αμερική, ούτως ώστε «αυτήν τη φορά να μην μείνει πίσω». Δεν γίνεται οι Δημοκρατικοί, υπογράμμισε ο Μπάιντεν, να χάνουν σχεδόν σε όλες τις αγροτικές κομητείες, δεν γίνεται να συνεχίσουν να είναι το κόμμα των ακτών, των μεγάλων πόλεων, των αστικών ελίτ, τα μέλη των οποίων είναι εύπορα και μορφωμένα και υποστηρίζουν τους αγώνες των μειονοτήτων ενώ αδιαφορούν για την περισσότερο λευκή και λιγότερο μορφωμένη βαθιά Αμερική. «Ξέρετε, πραγματικά καταλήγουμε στο ζήτημα της αξιοπρέπειας, στο πώς συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους. Νομίζω πως αισθάνονται ξεχασμένοι. Νομίζω πως τους ξεχάσαμε», παραδέχτηκε, αναφερόμενος σε όλους όσοι πριν από τέσσερα χρόνια εξέλεξαν τον Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Ο Μπάιντεν θέλει να ανακτήσει αυτήν τη χαμένη Αμερική, ακούγοντάς την και στηρίζοντάς την. Αφηγήθηκε ότι επισκέφτηκε δεκαπέντε αγροτικά νοσοκομεία, τα οποία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις κοινότητες τους, όχι μόνον προστατεύοντας τη δημόσια υγεία αλλά και προσφέροντας θέσεις εργασίας, και ήταν όλα στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης.

Μίλησε και για την τηλεϊατρική ο νέος πρόεδρος, αλλά εξήγησε πως στην περίπτωση που δεν υπάρχει ευρυζωνική σύνδεση και σε αυτές τις παραμελημένες κοινότητες δεν μπορεί να υπάρξει τηλεϊατρική.

Μίλησε επίσης για επενδύσεις στη δημόσια υγεία, στη εκπαίδευση, στην εργασία και στην έρευνα, για αύξηση της φορολογίας των πλουσίων, για πολιτικές παραδοσιακά «Δημοκρατικές» οι οποίες, ωστόσο, μέσω της στρεβλής εφαρμογής τους κατά το παρελθόν παραμέλησαν εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Μπάιντεν δείχνει να γνωρίζει πως ο Μπαράκ Ομπάμα (με τον ίδιο ως αντιπρόεδρο) άφησε πίσω, «left behind», πάρα πολλούς Αμερικανούς και ότι το δικό του ιστορικό καθήκον είναι να συμβάλει στην πρόοδό τους. Διαφορετικά, σε τέσσερα χρόνια ενδέχεται να επανέλθει δριμύτερος ο Ντόναλντ Τραμπ ή και κάποιος χειρότερος.

Ιράν και Κίνα

Οσον αφορά το πώς σχεδιάζει να κινηθεί στη διεθνή σκηνή, ο Μπάιντεν επιβεβαίωσε πως είναι διατεθειμένος να επαναφέρει τις ΗΠΑ στη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με όλα όσα ορίζονται στη συμφωνία.

Αναφερθείς στην Κίνα σημείωσε πως δεν πρόκειται να καταργήσει αμέσως τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές για να μην «προδικάσει» τις επιλογές του. Ο Μπάιντεν επιθυμεί πρώτα να εξετάσει την υφιστάμενη συμφωνία και στη συνέχεια να διαβουλευθεί με τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Ασία με στόχο τη διαμόρφωση μιας «συνεκτικής πολιτικής».

Ωστόσο, από όλα όσα είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η οποία παρέμεινε επί δύο ημέρες στην αρχική σελίδα των New York Times, αυτό που εντυπώθηκε περισσότερο είναι ότι ο άνθρωπος που κατάφερε να διώξει τον Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, δηλώνει επίσης πως προτεραιότητα έχει πρώτα η Αμερική. Μάλιστα η φράση «America First» ήταν ο αρχικός τίτλος που επιλέχθηκε από τη νεοϋορκέζικη εφημερίδα για τη συνέντευξη αλλά άλλαξε στη συνέχεια, μας πληροφορεί ο Τζιανλούκα Μερκούρι της Corriere della Sera.

Σε πρακτικό επίπεδο η πιο σημαντική από τις εξαγγελίες του Μπάιντεν αφορά τη δέσμευσή του να κάνει ό,τι μπορεί για να αποκαταστήσει τις σχέσεις των Δημοκρατικών με τους 72 εκατομμύρια Αμερικανούς που ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος πιστεύει πως αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αλλάξει πραγματικά η Αμερική ενώ θεωρεί πως τουλάχιστον ένα 20% των οπαδών του Τραμπ θα παραμείνουν πιστοί στις όποιες θέσεις τους. Με τους υπόλοιπους όμως «πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να συνεργαστούμε», διαφορετικά «θα έχουμε σοβαρά προβλήματα», υπογράμμισε.