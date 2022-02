«Προβοκάτσια η έκρηξη» λένε Κίεβο και Ουάσιγκτον

«Σε έναν πόλεμο η αλήθεια είναι πάντα το πρώτο θύμα» σύμφωνα με τον Αισχύλο, και φαίνεται πως κάποιοι έχουν πάρει καλά μαθήματα από την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Τόσο το Κίεβο όσο και η Ουάσιγκτον χαρακτήρισαν την ανατίναξη οχήματος σε προπύργιο των αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Ρωσία «σκηνοθετημένη ενέργεια που σχεδιάστηκε για να υποδαυλίσει την ένταση στην Ανατολική Ουκρανία», υπονοώντας ότι πίσω από την έκρηξη βρίσκεται το Κρεμλίνο.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για προβοκάτσια» δήλωσε στο CNN ο Αντον Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε την έκρηξη κοντά στην έδρα της αυτοανακηρυχθείσης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ «επιχείρηση με ψεύτικη σημαία» και δήλωσε ότι περιστατικά όπως αυτό καθώς και οι εκκλήσεις των αυτονομιστών να απομακρυνθούν οι άμαχοι από την περιοχή (λόγω της υποτιθέμενης ουκρανικής επίθεσης) αποτελούν «προσπάθειες να συσκοτιστεί μέσω παραπληροφόρησης ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος σε αυτή τη σύγκρουση».

Λίγη ώρα αργότερα η υπηρεσία Πληροφοριών του ουκρανικού Υπουργείου Αμυνας με μήνυμα στο Twitter προειδοποίησε για τον κίνδυνο κτίρια και υποδομές της Ανατολικής Ουκρανίας να έχουν «παγιδευτεί» από άνδρες των ρωσικών ειδικών δυνάμεων.

#DIUinforms

‼ The DIU of the State Security Service is authorized to state that the military intelligence of Ukraine has information about the mining of a number of social infrastructure facilities in Donetsk by Russian special services in order to further undermine them.1/3 pic.twitter.com/uBoHHDrNRS

— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) February 18, 2022