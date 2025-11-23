Πρόσωπο με πρόσωπο με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

Κάπου στη δυτική Βαλτική, σε ένα περιπολικό σκάφος εν πλω, ένας αξιωματικός στέλνει μήνυμα μέσω ασυρμάτου σε υπό Δυτικές κυρώσεις πετρελαιοφόρο που πλέει σε κοντινή απόσταση. «Σας καλεί η Σουηδική Ακτοφυλακή… Συμφωνείτε να μας απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις; Οβερ». Μετά από λίγο, μια βαριά φωνή που μόλις ακούγεται αρχίζει να απαριθμεί τα πληροφοριακά στοιχεία της ταυτότητας του σκάφους, αναφέροντας επίσης πως είχε αποπλεύσει από το Σουέζ της Αιγύπτου.

«Νομίζω ότι αυτό το πλοίο θα φτάσει ως τη Ρωσία και θα φορτώσει πετρέλαιο», είπε στο BBC ο Γιόναθαν Τολίν, επικεφαλής της ομάδας ερευνών της Σουηδικής Ακτοφυλακής, ο οποίος επιχειρεί στην πρώτη γραμμή της ανησυχητικής αντιπαράθεσης της Ευρώπης με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας: εκατοντάδες δεξαμενόπλοια μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο που η Μόσχα πουλάει σε τιμές άνω του πλαφόν που της έχει επιβληθεί.

Αφού ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τα στρατεύματά του να εισβάλουν στην Ουκρανία, πολλές Δυτικές χώρες επέβαλαν κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, τις οποίες όμως η Μόσχα καταφέρνει να παρακάμπτει χρησιμοποιώντας γερασμένα και συχνά ανασφάλιστα δεξαμενόπλοια με ασαφή ιδιοκτησία.

Μάλιστα, ορισμένα «σκιώδη» πλοία θεωρούνται ύποπτα συμμετοχής σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς, παράνομης εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παραποίησης δεδομένων ως προς τη θέση τους. Και ολοένα περισσότερα πλέουν δίχως «έγκυρη» σημαία, ακόμη και χωρών που δεν έχουν νηολόγια – το οποίο σημαίνει ότι τα πλοία αυτά δεν υπόκεινται στους νόμους και στις επιταγές κανενός κράτους.

Ωστόσο, όπως γράφει η Τζέσικα Πάρκερ, η οποία μετείχε σε περιπολία της σουηδικής ακτοφυλακής στη Βαλτική, «στην ανοιχτή θάλασσα, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι ο χρυσός κανόνας, η ικανότητα και η διάθεση των παράκτιων χωρών να παρεμβαίνουν είναι περιορισμένες, παρότι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν αυξάνεται».

Η αύξηση του αριθμού των «σκιωδών» δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καταρχάς γιατί τα περισσότερα από αυτά τα σκάφη είναι «σκουριασμένοι κουβάδες που επιπλέουν», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο BBC η Μισέλ Βάις Μπόκμαν, ειδική στη λαθραία μεταφορά πετρελαίου δια θαλάσσης. Εάν συμβεί κάποιο ατύχημα, όπως μια πετρελαιοκηλίδα κόστους δισεκατομμυρίων δολαρίων, «καλή τύχη στο να βρεθεί κάποιος υπεύθυνος για να αναλάβει οποιοδήποτε κόστος», τόνισε.

Φέτος, λόγω των νέων κυρώσεων και της αυστηρότερης επιβολής τους, ο αριθμός των πλοίων χωρίς έγκυρη σημαία υπερδιπλασιάστηκε, με πάνω από 450 «σκιώδη» πλοία (τα περισσότερα δεξαμενόπλοια) να πλέουν στις θάλασσες, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Ο αρχηγός στόλου της Εσθονίας, αντιναύαρχος, Ιβο Βαρκ, δήλωσε στο BBC ότι μέσα στο 2025 έχουν καταγραφεί δεκάδες τέτοια πλοία να πλέουν με προορισμό τους ρωσικούς τερματικούς σταθμούς πετρελαίου του Ουστ-Λούγκα και του Πριμόρσκ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια περνούσε μόνο ένα, το πολύ δύο. Επιπλέον, η αύξηση αυτή «δεν αποτελεί μυστικό», σημείωσε ο Βαρκ.

Θέλοντας να ρίξει φως στη «μυστήρια ζωή», όπως γράφει, ενός «σκιώδους» πλοίου, η ρεπόρτερ του BBC άρχισε να παρακολουθεί τις κινήσεις ενός πλοίου με σημερινή ονομασία «Unity», αλλά και να ερευνά το παρελθόν του.

Επικαλούμενη δεδομένα συστημάτων εντοπισμού και παρακολούθησης πλοίων, η Τζέσικα Πάρκερ σημειώνει καταρχάς ότι τους τελευταίους 12 μήνες το «Unity» πέρασε από τη Μάγχη τέσσερις φορές, ταξιδεύοντας μεταξύ ρωσικών και ινδικών λιμανιών, καθώς η Ινδία, κορυφαία… πελάτης του ρωσικού πετρελαίου, δεν έχει υπογράψει το σχετικό πλαφόν.

Το δεξαμενόπλοιο ναυπηγήθηκε το 2009 και καθελκύστηκε ως «Ocean Explorer», ενώ επί μία δεκαετία έπλεε υπό σημαία Σιγκαπούρης. Το 2019 κατονομάστηκε σε έκθεση του ΟΗΕ για πιθανή εμπλοκή του σε μεταφορά από πλοίο σε πλοίο, με σκάφος στο οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις για μεταφορά καυσίμων στη Βόρεια Κορέα (η οποία κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποιεί σκιώδη πλοία).

Στα τέλη του 2021 το πλοίο, έχοντας εν τω μεταξύ μετονομαστεί σε «Ocean Vela», γράφτηκε σε νηολόγιο των Νήσων Μάρσαλ, αλλά διαγράφηκε το 2024 λόγω επιβολής βρετανικών κυρώσεων στην τότε εταιρεία εκμετάλλευσής του.

Εκτοτε το τάνκερ φέρεται να μετονομάστηκε άλλες τρεις φορές (σε «Beks Swan», «March» και, τελικά, «Unity») και να άλλαξε τρεις σημαίες (Παναμά, Ρωσίας και Γκάμπιας), διατηρώντας όμως τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης (IMO number). Τον περασμένο Αύγουστο το «Unity» κατέληξε να πλέει με τη σημαία του Λεσότο, η οποία όμως κηρύχθηκε μη έγκυρη, δεδομένου ότι το μικρό περίκλειστο αφρικανικό βασίλειο-θύλακας δεν διαθέτει νηολόγιο, σύμφωνα με τον IMO.

Η δημοσιογράφος του BBC προσπάθησε να επικοινωνήσει με την καταχωρημένη πλοιοκτήτρια εταιρεία του «Unity», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ντουμπάι με την επωνυμία FMTC Ship Charter LLC, δίχως όμως να λάβει απάντηση. «Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του 60% των πλοίων του σκιώδους στόλου παραμένουν ουσιαστικά άγνωστοι […] Οι αδιαφανείς δομές ιδιοκτησίας –και οι συχνές αλλαγές ονόματος και σημαίας– έχουν καταστεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του σκιώδους στόλου, ως μέσο αποφυγής εντοπισμού», συνοψίζει στο ρεπορτάζ της.

Στο πιο πρόσφατο ταξίδι του, στα τέλη Οκτωβρίου, το «Unity» διέσχισε τη Βόρεια Θάλασσα, προτού εισέλθει στη Βαλτική. Στις 6 Νοεμβρίου αγκυροβολήσε έξω από το λιμάνι του Ουστ-Λούγκα, όπου και παρέμενε έως τις αρχές της εβδομάδας. Παρότι το «Unity» τελεί υπό κυρώσεις που του επιβλήθηκαν νωρίτερα φέτος από τη Βρετανία και την ΕΕ, συνεχίζει, όπως και πολλά άλλα «σκιώδη» δεξαμενόπλοια, να μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) τα ρωσικά έσοδα από τις πωλήσεις αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου ανήλθαν σε 13,1 δισ. δολάρια μόνο τον Οκτώβριο, ποσό διόλου αμελητέο, αν και μειωμένο κατά 2,3 δισ. δολάρια σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πριν από έναν χρόνο.

Ανάλυση του Κέντρου Ερευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA) δείχνει ότι τα «σκιώδη» δεξαμενόπλοια, σε βάρος των οποίων είτε έχουν επιβληθεί κυρώσεις είτε υπάρχουν υποψίες, μεταφέρουν έως και το 62% των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, ενώ η Κίνα και η Ινδία είναι με διαφορά οι καλύτεροι πελάτες της Μόσχας, ακολουθούμενες από την Τουρκία και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Οσο για την αντίδραση της Ευρώπης, ενώ οι πολιτικοί μιλούν για ανάληψη αποφασιστικής δράσης, όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αξιωματικοί του Ναυτικού και της Ακτοφυλακής διάφορων χωρών, επισημαίνουν ότι η δυνατότητα μιας χώρας να ενεργεί, εξασθενεί όσο απομακρύνεται από τις ακτές της.

Το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης παραμένει ακρογωνιαίος λίθος του ναυτικού δικαίου, αλλά τα πλοία χωρίς έγκυρη σημαία τεχνικώς δεν το έχουν. Χώρες όπως η Γαλλία, η Φινλανδία και η Εσθονία έχουν κατασχέσει πλοία και μπορούν να το κάνουν όταν υπάρχουν υποψίες, ωστόσο τέτοιοι δραστικοί έλεγχοι παραμένουν σχετικά σπάνιοι. Και ο λόγος είναι απλός.

«Υπάρχει μια πολυπλοκότητα», ανέφερε ο αρχηγός στόλου της Εσθονίας Ιβο Βαρκ. «Με ρωσική παρουσία δίπλα στα σύνορά μας, ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι πολύ υψηλός ώστε να γίνεται κάτι τέτοιο σε τακτική βάση», εξήγησε. Τον περασμένο Μάιο, για παράδειγμα, όταν οι Εσθονοί αποπειράθηκαν να ελέγξουν ένα τάνκερ που έπλεε με μη έγκυρη σημαία, η Ρωσία απογείωσε αμέσως ένα μαχητικό αεροσκάφος (αν και επέστρεψε γρήγορα στη βάση του). Εκτοτε στον Κόλπο της Φινλανδίας πλέουν «συνεχώς» δύο μονάδες του ρωσικού Ναυτικού.

Ο φόβος της κλιμάκωσης συνυπάρχει με ευρύτερες ανησυχίες για εμπορικά αντίποινα σε περίπτωση που υιοθετούνταν μια πιο επιθετική στάση. «Καθημερινά στη Βαλτική καταγράφεται ύποπτη δραστηριότητα», δήλωσε ανωνύμως στο BBC ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ. Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε, «δεν θέλουμε να γινόμαστε καουμπόηδες και να πηδάμε πάνω σε πλοία. Η παρακολούθησης των πλοίων είναι από μόνη της αποτρεπτική. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι η κινητήρια δύναμη όλων των οικονομιών μας».

