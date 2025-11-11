Πρόστιμο – μαμούθ 1,7 εκατ. ευρώ σε κάτοικο της Δονούσας – βασάνιζε 58 γάτες

Πρόστιμο που ξεπερνά το 1,7 εκατομμύριο ευρώ επιβλήθηκε σε 63χρονο στη Δονούσα, ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου στο παρελθόν λειτουργούσαν ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο. Εκεί εντόπισαν 58 γάτες κλειδωμένες, υποσιτισμένες και σε άθλια κατάσταση, χωρίς νερό και επαρκή τροφή.

Το πρόστιμο θεωρείται το μεγαλύτερο που έχει βεβαιωθεί μέχρι σήμερα για αντίστοιχες παραβάσεις στην Ελλάδα και, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς δεν έχουν υπολογιστεί τα πρόστιμα για επιπλέον παραβάσεις , όπως η έλλειψη βιβλιαρίων υγείας, μικροτσίπ και καταγραφής των ζώων.

Ο 63χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια υπόθεση στο Μοσχάτο. Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία Νάξου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά κακούργημα, σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των ζώων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη (11 Νοεμβρίου 2025) , από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών σε περίφρακτο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο δράστης διακριβώθηκε ότι, διατηρούσε εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά μεγάλο αριθμό ζωών συντροφιάς (58 γάτες) σε ακατάλληλες για τη διαβίωση τους συνθήκες.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.

