Πρόσκληση σε συζήτηση με τον ανατρεπτικό εικαστικό καλλιτέχνη Jeff Koons

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Art for Tomorrow που πραγματοποιείται στην Αθήνα σε συνεργασία με τους The New York Times και προσκεκλημένους ομιλητές από όλο τον κόσμο, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση υποδέχεται το Σάββατο 18 Ιουνίου, τον Jeff Koons και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του New Museum της Νέας Υόρκης, Massimiliano Gioni. Ο πλέον διάσημος, ακριβοπληρωμένος, αλλά και αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης της σύγχρονης εποχής θα συζητήσει για την επίδραση και τα αποτελέσματα που μπορούν να έχουν οι τέχνες στην κοινωνία.

Τι είδους διαδικασία και οργανωτική δουλειά απαιτούσε το στήσιμο μιας τόσο ολοκληρωμένης έκθεσης, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας; Πώς επιδίωξε ο Gioni να αναδείξει τόσο την προσωπική μεταμόρφωση του Koons όσο και το εύρος και το βάθος της καριέρας του; Και πώς ο καλλιτέχνης και ο επιμελητής συνεχίζουν αμφότεροι να προσαρμόζουν τη δουλειά τους σε έναν κόσμο που πλήττεται από πανδημίες, πολέμους και άλλες προκλήσεις;

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης θα κοιτάξει μπροστά, ανιχνεύοντας ό,τι επιφυλάσσει το μέλλον· θα μιλήσει για τον αντίκτυπο της πανδημίας στους καλλιτέχνες συναδέλφους του, όπως και για το πώς ο πολιτισμός και οι δημιουργικές οικονομίες μπορούν να προωθήσουν τις δημοκρατικές αξίες. Τα «πλάσματα» του Τζεφ Κουνς θα συναντήσουν και τα δικά μας “Plásmata” στο Πεδίον του Άρεως – σε μια συνάντηση που στρέφει το βλέμμα μας σε όλα τα όντα του αύριο, παρακινώντας μας να εξερευνήσουμε το πολυσύνθετο καλλιτεχνικό τοπίο της Αθήνας στο μεγαλύτερο πάρκο του κέντρου της πόλης, όπου φυσικά μέρη συναντούν τη μαγική ψηφιακή τέχνη.

Τον συντονισμό αυτής της συζήτησης θα αναλάβει η Farah Nayeri, συγγραφέας και πολιτιστική συντάκτρια των New York Times· πρόκειται για μια δημόσια εκδήλωση που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Art for Tomorrow Talks – μια διοργάνωση του Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times.

Δηλώστε συμμετοχή στέλνοντας email με θέμα «Mια συζήτηση με τον Jeff Koons» στο [email protected] έως την Πέμπτη 16 Ιουνίου.

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις.

