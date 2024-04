Προσφορές 33 δισ. ευρώ για το 30ετές ομόλογο!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η νέα έκδοση του 30ετούς ομολόγου από την οποία το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 3 δισ. Ευρώ.

Η κοινοπρακτική έκδοση συγκέντρωσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς οι επενδυτές προσέφεραν στο Ελληνικό Δημόσιο 33 δισ. Ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί το επιτόκιο (κουπόνι) του ομολόγου σε χαμηλότερο επίπεδο περίπου 4,15% (επιτόκιο διατραπεζικής MS +1,65%) από εκείνο που εκτιμούσαν (4,3% επιτόκιο διατραπεζικής MS +1,75%) οι διαχειριστές της κοινοπρακτικής έκδοσης.

Το 30ετές ομόλογο που είχε εκδοθεί το 2021 είχε κουπόνι 1,875% και διαπραγματευόταν στη δευτερογενή αγορά με απόδοση 3,93% .

Υπενθυμίζεται ότι διαχειριστές της νέας κοινοπρακτικής έκδοσης είναι οι τράπεζες ΒNP Paribas SA, Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και Τράπεζα Πειραιώς SA

Η ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου μετά και την σημερινή έκδοση εκτιμάται ότι διευκολύνει την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των Μνημονιακών δανείων που είχε λάβει η χώρα. Σημειώνεται ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας προσανατολίζεται στην πρόωρη αποπληρωμή έως και 5 δισεκ. Ευρώ από το πρόγραμμα διάσωσης (Greek Loan Facility – GLFs) Εκτιμάται ότι με την πρωτοβουλία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θα εξοικονομήσει τόκους 40 εκατ. ευρω.

Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που το Ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί μέσω 30ετούς ομολόγου ήταν το 2021, ενώ η τελευταία έξοδος του Δημοσίου στις αγορές με την έκδοση ομολόγων ήταν τον περασμένο Ιανουάριο όταν είχε αντλήσει 4 δισ. ευρώ, ενώ είχε συγκεντρώσει προσφορές ύψους 35 δισ. ευρώ. Συνολικά στοχεύει σε δανεισμό 10 δισ. ευρώ για ολόκληρο το έτος. Το μέγεθος της νέας έκδοσης του 30ετούς ομολόγου εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται στα 2 έως 3 δισ. ευρώ.

Η νέα έξοδος του Δημοσίου στις αγορές με μία τόσο μακροχρόνια έκδοση διευκολύνεται μετά την πρόσφατη αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας -στην κατηγορία θετικές – από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s.

Σημειώνεται ότι όλες οι εταιρείες αξιολόγησης με εξαίρεση τη Moody’s Ratings επανέφεραν την Ελλάδα στη ζώνη επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι, μια θέση που χάθηκε το 2010 όταν ξεκίνησε η κρίση χρέους. Η S&P Global Ratings αύξησε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές από σταθερές την Παρασκευή, λόγω των προσδοκιών ότι η συνέχιση της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής θα μειώσει αναλογικά πολύ περισσότερο το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδος, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει υψηλότερος από εκείνον των άλλων χωρών της ευρωζώνης.

