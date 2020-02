Προκλητικός ο Τσαβούσογλου κατά της Ελλάδας: «Δείτε ποιος μας κάνει μαθήματα διεθνούς δικαίου!»

Το δάχτυλο στην Ελλάδα για τη… συμπεριφορά της απέναντι στους μετανάστες κούνησε με ένα προκλητικό tweet ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε μια ιλλαρή προσπάθεια του καθεστώτος Ερντογάν να αποποιηθεί της ευθύνες του για την κατάσταση που αυτό δημιούργησε στα σύνορα στον Εβρο.

Πιστός στη γραμμή ότι η Τουρκία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αφήσει τους ανθρώπους που συρρέουν στα σύνορα με την Ελλάδα να περάσουν στην Ευρώπη, ο τούρκος υπουργός μέμφεται την Ελλάδα. Οπως ισχυρίζεται δεν μπορεί η Αθήνα να δίνει μαθήματα στην Αγκυρα για θέματα διεθνούς δικαίου.

Στο tweet o τούρκος υπουργός Εξωτερικών παραθέτει ένα tweet του ομολόγου του Νίκου Δένδια στο οποίο επισημαίνεται ότι «η αυτοσυγκράτηση δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη, εδραιωμένη στην πεποίθηση ότι συμπεριφορές σεβασμού προς το Διεθνές Δίκαιο υπερισχύουν κάθε παραβατικότητας».

Παραθέτει ακόμη ο τούρκος υπουργός δύο φωτογραφίες από την εκρηκτική κατάσταση στις Καστανιές του Εβρου όπου χιλιάδες μετανάστες επιχειρούν να περάσουν στην ελληνική πλευρά. Το τελωνείο πέρασμα είναι από χθες κλειστό ενώ φυλάσσεται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

«Δείτε ποιος μας κάνει μαθήματα πάνω στο διεθνές δίκαιο», γράφει ο Τσαβούσογλου και συνεχίζει αναφερόμενος στην Ελλάδα: «Ξεδιάντροπα ρίχνουν δακρυγόνα κατά χιλιάδων αθώων που συνωστίζονται στις πύλες εισόδου. Δεν έχουμε την υποχρέωση να σταματήσουμε ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας, αλλά η Ελλάδα έχει την ευθύνη να τους συμπεριφερθεί σαν ανθρώπους!».

Look who’s lecturing us on international law! They’re shamelessly throwing tear gas bombs on thousands of innocents piled at their gates. We don’t have an obligation to stop people leaving our country but #Greece has the duty to treat them as human beings! https://t.co/Av0v5GIy5o pic.twitter.com/C9ceVnlx4f

