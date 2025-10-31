Προκλητικός ο Κασιδιάρης: «Η δολοφονία Φύσσα “δολοφόνησε” κι εμένα»

Αρνούμενος όσα του καταλογίζονται για ενεργό συμμετοχή του στην ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής και συγκρίνοντας την εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Φύσσα με την δίωξη μίας οργάνωσης με βάση τους νόμους του κράτους, ο διαβόητος Ηλίας Κασιδιάρης, άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιάκου, απολογήθηκε την Παρασκευή (31.10) ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Ο καταδικασμένος πρωτόδικα σε κάθειρξη 13 ετών χρυσαυγίτης επιχείρησε πολλές φορές να δηλώσει στους δικαστές, ότι «είμαι κατά της βίας», ενώ κατά την εξέτασή του από την εισαγγελέα δήλωσε πως «είναι παράνομο ένας πολίτης να δίνει εξηγήσεις για σημαίες, σύμβολα, ιδεολογία».

Για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τον Σεπτέμβριο 2013, ο Κασιδιάρης, που είχε οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, είπε πως «πέντε φορές έχω καταδικάσει την δολοφονία Φύσσα». Προσέθεσε μάλιστα πως αφού ενημερώθηκε ότι το έγκλημα το διέπραξε δράστης από την Χρυσή Αυγή, είχε δηλώσει πως «η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε και την Χρυσή Αυγή… Δολοφόνησε και εμένα που είμαι έξι χρόνια φυλακή… Ήταν ένα απαράδεκτο, άθλιο έγκλημα που έγινε μπροστά στα μάτια δύο ομάδων ΔΙΑΣ…».

Ο κατηγορούμενος είπε ότι «δεν έχω κάνει τίποτε από αυτά που με κατηγορείτε. Λένε πως εγώ εκπαίδευα μέλη της οργάνωσης. Πού τα εκπαίδευα; Ποιους εκπαίδευα; Στη Νέδα; Είναι τώρα σοβαρά αυτά;».

Κατά την έναρξη της απολογίας του, ο Κασιδιάρης αναφέρθηκε με θετικούς χαρακτηρισμούς στην εισαγγελέα της Έδρας στο πρωτόδικο δικαστήριο, Αδαμαντία Οικονόμου, η οποία είχε υποβάλλει απαλλακτική πρόταση ως προς την εγκληματική οργάνωση.

Σε ερώτηση από έδρας ως προς τον χρόνο που ενημερώθηκε για την δολοφονία του Φύσσα, ο κατηγορούμενος είπε ότι το έμαθε την επόμενη το πρωί από δημοσιογράφους οι οποίοι αρχικά έκαναν λόγο για «οπαδικά κίνητρα». Τόνισε μάλιστα κατά την εξέταση του από την εισαγγελέα ότι δεν προσήλθε ποτέ στο δικαστήριο η σύντροφος του μουσικού «που ήταν εκεί από την αρχή μέχρι το τέλος».

Ο Κασιδιάρης αναφέρθηκε κατά την απολογία του και στην εγχώρια επικαιρότητα, στην κατάληψη του κτιρίου «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο της Κρήτης, ισχυριζόμενος πως είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν από άτομα αυτού του χώρου. Τονίζοντας μάλιστα πως είναι «κατά της βίας» είπε πως είχε προσκληθεί για κάποια ομιλία στο νησί και δεν πήγε για να υπάρχει «ηρεμία και νομιμότητα» – «έκανα υποχώρηση» είπε.

Κάνοντας αναφορά στα θέματα που είχε ως προτεραιότητα κατά την βουλευτική του θητεία ο Κασιδιάρης μίλησε για τον Άγιο Παντελεήμονα, περιοχή που την εποχή τής κοινοβουλευτικής ανόδου της Χρυσής Αυγής ήταν «άντρο ανομίας» όπως είπε . Ανέφερε επίσης «το όραμα» που είχε ώστε η γειτονιά από «άντρο της ανομίας να μετατραπεί σε Άγιο Παντελεήμονα όπως ήταν κάποτε. Να παίρνει ο άνθρωπος το παιδάκι του και να το πηγαίνει στη παιδική χαρά».

Επίσης έκανε αναφορά στη διπλή δολοφονία Καπελώνη και Φουντούλη, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής την 1η Νοεμβρίου 2013, λέγοντας «αύριο είναι 1η Νοεμβρίου και ουδείς έχει συλληφθεί για αυτά τα δύο παιδιά. Αυτό κι αν είναι έγκλημα από εγκληματική οργάνωση. Καλυμμένα πρόσωπα και ούτε μία σύλληψη».

Ως προς την στρατιωτική ενδυμασία που φορούσαν μέλος της Χρυσής Αυγής στο Μελιγαλά, δήλωσε πως ήταν δική του ιδέα για την οποία μετανιώνει. «Μέσα στους χιλιάδες, οι δικοί μας ήταν δεκάδες, πολύ λίγοι. Προσωπικά δεν φορούσα ποτέ το παντελόνι αλλά το μαύρο μπλουζάκι ήταν trade mark. Δίκη μου ιδέα ο βηματισμός και το έχω μετανιώσει από τότε πολλές φορές. Μου έκανε κάκιστη εντύπωση που μαζεύονταν αυτός ο κόσμος και μιλούσαν και γελούσαν… έπρεπε να τιμούμε τους πεσόντες όπως στο σχολείο, να κάνουμε παρέλαση… Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται πως προσπαθώ να δώσω το βήμα και δεν μπορώ. Φαεινή ιδέα που έχω μετανιώσει πολύ..».

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την απολογία του Γιάννη Λαγού, που θα είναι και η τελευταία απολογία κατηγορούμενου στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

