Προκλητικός ξανά ο Σαλβίνι, παρομοίασε τους αφρικανούς μετανάστες με σκλάβους

SALVINI ASFALTA IL MINISTRO LUSSEMBURGHESE A VIENNA

Paragona i nostri nonni emigrati ai clandestini che sbarcano oggi, vuole più immigrati in Europa e conclude urlando: “Merda”. Ma in Lussemburgo, paradiso fiscale che non può dare lezioni all’Italia, non hanno nessuno di più normale che faccia il Ministro???

