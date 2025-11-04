Πρόγραμμα άνω των 210 εκατ. για αναβάθμιση των δικαστηρίων

Η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε το κτιριακό πρόγραμμα κατασκευής, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών των δικαστηρίων στην Αττική ύψους 210,1 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2026.

Το κτιριακό πρόγραμμα δικαστηρίων της Αττικής εντάσσεται στο ευρύτερο πανελλαδικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών της Δικαιοσύνης, ύψους περίπου 500 εκ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Η κατασκευή και ανακατασκευή του κτιριακού προγράμματος των δικαστηρίων, όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης, υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Δικαστικού Χάρτη, που η πλήρης εφαρμογή του θα υλοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι με την είσοδο του 2026 θα επαναλειτουργήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στο κτίριο του Αρσακείου επί της οδού Πανεπιστημίου, θα επισκευαστεί το ιστορικό νεοκλασικό κτίριο του Εθνικού Τυπογραφείου, που εν συνεχεία λειτούργησε και ως Πρωτοδικείο, μεταξύ των οδών Σταδίου, Σανταρόζα και Αρσάκη (δίπλα στο ΣτΕ), ενώ θα αναμορφωθεί η πλατεία Δικαιοσύνης. Στο κτίριο της οδού Σανταρόζα, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης θα στεγαστεί το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ.

Ειδικότερα , ο κ. Φλωρίδης, ανάφερε: «Αυτό το κτιριακό πρόγραμμα, υπηρετεί τον νέο Δικαστικό Χάρτη στην Αττική. Δηλαδή, δεν είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο αντιμετωπίζει υφιστάμενες καταστάσεις, αλλά είναι ένα πρόγραμμα εξαιρετικά δυναμικό με την έννοια ότι καλείται να αντιμετωπίσει όλες τις μεταβολές, οι οποίες επέρχονται στην Αττική με την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει από την αρχή του νέου δικαστικού έτους στις 16 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ποιες είναι οι πιο κρίσιμες παρεμβάσεις. Ξεκινώντας από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έχουμε μια εκτεταμένη ανακαίνιση, η οποία εξελίσσεται ήδη στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, όπου είναι εγκατεστημένο το Ποινικό Τμήμα του Πρωτοδικείου, η οποία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με περίπου 20 εκατ. ευρώ ακόμα. Να προσθέσω ότι στην Ευελπίδων θα έχουμε αντικατάσταση και των λυομένων εκεί με νέα κτίρια και η μορφή τους θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες που αυτά τα κτίρια θα κριθούν να εξυπηρετήσουν. Επίσης, έχουμε μια επέμβαση στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου της οδού Λουκάρεως, η οποία προβλέπει την προσθήκη ενός ορόφου προϋπολογισμού της τάξης των 12 εκατ. ευρώ. Αρα, με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζουμε όλες τις κτιριακές ανάγκες του Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Υπήρχαν δικαιολογημένες αμφιβολίες ή ενστάσεις από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας εάν ο Δικαστικός Χάρτης με τις προβλεπόμενες Περιφερειακές έδρες θα μπορούσε να λειτουργήσει κυρίως στο επίπεδο των κτιριακών υποδομών και αυτό το ζήτημα προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ήδη έχουμε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου της Αθήνας στο Περιστέρι, ένα εξαιρετικό κτίριο, είχαμε όλοι την ευκαιρία να το δούμε όταν το εγκαινιάσαμε, αυτό θα καλύψει την περιοχή των δήμων του Περιστερίου, του Ίλιον και των Αχαρνών και νομίζω οι συνθήκες εκεί είναι εξαιρετικές. Εχουμε την Περιφερειακή Εδρα στο Κορωπί.

Το κτίριο θα μας παραδοθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2026. Οσον αφορά τις περιοχές Μαρούσι, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, θα έχουμε τις προσεχείς ημέρες και εκεί μια οριστική λύση. Επίσης, στην Καλλιθέα θα έχουμε μια λύση κτιριακή καλύτερη από την υπάρχουσα έως ότου μεταφερθεί στον Πειραιά».

