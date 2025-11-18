Προφυλακίστηκαν «αρχηγός» και «υπαρχηγός» του κυκλώματος με τις απάτες σε σουίτες καζίνο

Προσωρινή κράτηση τόσο για τον φερόμενο ως αρχηγό όσο και για τον φερόμενο ως υπαρχηγό κυκλώματος που διέπραττε απάτες χρησιμοποιώντας σουίτες καζίνο, καθώς και ακόμη τριών κατηγορούμενων, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας.

Οι υπόλοιποι 19 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Βάσει των στοιχείων από την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 εντόπιζαν οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και τους παρουσίαζαν ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10% έως 20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Οταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1,3 εκατ. ευρώ.

