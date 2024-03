Προειδοποίηση ΟΗΕ: Πιθανόν η πιο ζεστή χρονιά στην Ιστορία το 2024

Υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» το 2024 να παρουσιάσει με τη σειρά του πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καθώς η χρονιά που πέρασε μόλις ολοκλήρωσε μια δεκαετία με ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, ωθώντας τον πλανήτη «στο χείλος της καταστροφής», προειδοποίησε την Τρίτη ο ΟΗΕ.

«Το 2023 καθιέρωσε νέα ρεκόρ για κάθε δείκτη», δήλωσε η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (OMM/WMO) Σελέστε Σάουλο, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση για το κλίμα.

«Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το 2024 να καταρρίψει εκ νέου το ρεκόρ του 2023», δήλωσε ο Ομάρ Μπαντούρ, επικεφαλής της υπηρεσίας παρακολούθησης του κλίματος στην υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με αφορμή την παρουσίαση των πορισμάτων των ερευνητών για το κλίμα.

Φυσικά «οι κλιματικές αλλαγές δεν περιορίζονται» στα αρνητικά ρεκόρ θερμοκρασίας αλλά και σε σειρά άλλων δεικτών, προσέθεσε η Σάουλο. «Τη μεγαλύτερη ανησυχία από αυτά που είδαμε το 2023 προκαλούν η άνευ προηγουμένου υπερθέρμανση των ωκεανών, η υποχώρηση των παγετώνων και η απώλεια έκτασης θαλάσσιου πάγου στην Ανταρκτική», επισήμανε.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι πλανήτης βρίσκεται «στο χείλος της καταστροφής» καθώς «η μόλυνση από τα ορυκτά καύσιμα προκαλεί ένα άνευ προηγουμένου κλιματικό χάος».

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι το 2023 ήταν η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, με μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης 1,45°C πάνω από το επίπεδο αναφοράς της προβιομηχανικής εποχής, μετέδωσαν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

«Κάθε κλάσμα του ενός βαθμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχει επίδραση στο μέλλον της ζωής στη Γη», εκτίμησε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

