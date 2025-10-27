Προειδοποίηση ΔΝΤ: Το χρέος των ΗΠΑ θα ξεπεράσει αυτό της Ελλάδας

Το αμερικανικό χρέος θα ξεπεράσει αυτό Ελλάδας και Ιταλίας έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), κάτι που δείχνει ξεκάθαρα πόσο άσχημη είναι η δημοσιονομική κατάσταση της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης στις ΗΠΑ πρόκειται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ του 143,4% του ΑΕΠ της χώρας έως το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ. Παράλληλα το ΔΝΤ εκτιμά ότι το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 7% του αμερικανικού ΑΕΠ έως το 2030 και θα είναι το μεγαλύτερο (ως ποσοστό) όλων των ανεπτυγμένων οικονομικών που παρακολουθεί το Ταμείο.

Οι FT επισημαίνουν ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία έχουν προκαλέσει ανησυχίες, για πολλά χρόνια, στους οικονομολόγους λόγω των υψηλών χρεών τους. Αλλωστε βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους της ευρωζώνης την προηγούμενη 10ετία. Όμως τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία έχουν φροντίσει να «μαζέψουν» τα δημοσιονομικά τους μεγέθη, με το χρέος τους να εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει σταθερά πτωτική πορεία έως και το 2030.

«Πρόκειται για μια συμβολική στιγμή, και σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), οι προβολές δείχνουν ότι το χρέος των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται — αυτό είναι το αποτέλεσμα των μόνιμων ελλειμμάτων», δήλωσε στους Financial Times, ο Μαχμούντ Πράντχαν, επικεφαλής του παγκόσμιου μακροοικονομικού τομέα στο Amundi Investment Institute. «Ωστόσο, η Ιταλία έχει πιο αδύναμες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με τις ΗΠΑ, επομένως αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη ότι η Ιταλία έχει ξεπεράσει τους κινδύνους», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News