Πριβέ πάρτι γενεθλίων σε ιδιωτικό νησί, η «απάντηση» της Κιμ Καρντάσιαν στην πανδημία

Η πανδημία μάς έβγαλε όλους από τα νερά μας, όλοι πλέον το παραδεχόμαστε και όλοι αναζητούμε έναν τρόπο για να ξαναγυρίσουμε σε μια κανονικότητα.

Από εκεί και πέρα, ο καθένας πορεύεται όπως μπορεί. Αλλος με μια βόλτα, άλλος ξαναβρίσκοντας μια απόλαυση που του έλειψε, άλλος – αν μάλιστα ο «άλλος» λέγεται Κιμ Καρντάσιαν – με μια εκδρομή σε ιδιωτικό νησί.

Η περσόνα των κοινωνικών δικτύων γιόρτασε προσφάτως τα 40α της γενέθλια και μοιράστηκε τις λεπτομέρειες με τα εκατομμύρια followers που την παρακολουθούν στο Twitter.

Απέκρυψε το πού έγινε το πάρτι, αλλά αποκάλυψε ότι οι καλεσμένοι μπήκαν σε καραντίνα δύο εβδομάδων και πέρασαν από τεστ για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μεταφέρουν στο πάρτι και τους καλεσμένους τον κορονοϊό.

We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40 pic.twitter.com/UYOcVBpytW — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020

Εκανα έκπληξη στον «πιο κοντινό μου κύκλο στενών φίλων» ένα ταξίδι σε ιδιωτικό νησί, έγραψε η Καρντάσιαν για τα γενέθλια. Διάλεξε, όπως λέει, ένα ιδιωτικό νησί «όπου μπορούμε να προσποιηθούμε ότι για λίγο τα πράγματα είναι κανονικά».

Η «κανονικότητα» του νησιού της Καρντάσιαν περιλάμβανε χορό, βόλτα με τα ποδήλατα, κολύμπι κοντά σε φάλαινες και ταινίες στην παραλία.

Οι χρήστες του Twitter, όπως ανέφερε ο Guardian, είχαν κάποια εύλογα ερωτήματα για το πάρτι. Πόσο έκπληξη ήταν το ότι οι καλεσμένοι ήταν για δύο εβδομάδες σε καραντίνα, ρωτούσαν.

Περισσότερο όμως απορούν για την αναισθησία της Καρντάσιαν να προβάλει διακοπές σε πριβέ νησιά την ώρα που εκατομμύρια άλλοι σε όλο τον κόσμο και εξαιτίας της κρίσης βασίζονται σε συσσίτια για να τα βγάλουν πέρα.

Θυμήθηκαν μάλιστα, για να αποδώσουν την ατμόσφαιρα σε αυτό το πριβέ πάρτι της τηλεπερσόνας, την βραβευμένη κορεατική ταινία «Παράσιτα»,

…τους «Σοπράνος»,

…τον ζωγράφο Ιερώνυμο Μπος, όπως έκανε ο ερευνητής δημοσιογράφος Ρόναν Φάροου

…ή τις χορεύτριες του Ανρί Ματίς, όπως έκανε το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης!