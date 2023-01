Πριγκόζιν σε μισθοφόρους του πρώην κρατούμενους: Μην βιάζετε γυναίκες, μην μεθάτε

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν συνάντησε τους μισθοφόρους και πρώην κρατούμενους, της δικής του Ομάδας Βάγκνερ, οι οποίοι γύρισαν τραυματίες από το μέτωπο και τους έδωσε μερικές «συμβουλές»:

«Μην παρασύρεστε, μην παίρνετε ναρκωτικά, μην βιάζετε τις γυναίκες και μην το παρακάνετε με το ποτό».

Ο ιδρυτής και αρχηγός της διαβόητης Ομάδας Βάγκνερ, που ευθύνεται για σφαγές σε πολλές χώρες, πρόσθεσε ότι οι πολίτες και οι αστυνομικοί πρέπει να τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό και ας είναι πρώην κατάδικοι.

Ο Πριγκόζιν τους είπε επίσης ότι αξίζουν τον σεβασμό του ρωσικού έθνους για τις υπηρεσίες τους, αλλά ότι θα πρέπει και αυτοί να επιδεικνύουν «καλή συμπεριφορά».

Ο «σεφ του Πούτιν» άρχισε να στρατολογεί μισθοφόρους σε ρωσικές φυλακές το περασμένο καλοκαίρι, καθώς η ομάδα του είχε μεγάλες απώλειες στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές Αρχές δεν έδωσαν ποτέ εξηγήσεις για το πώς ένας ιδιώτης μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ρωσικές φυλακές και ποια ήταν η νομική βάση για την πρόσληψη. Ο Πριγκόζιν βέβαια, είναι στενός φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, οπότε οι εξηγήσεις μάλλον θεωρούνται περιττές…

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, ανέφερε πως το πρώτο γκρουπ των πρώην κρατουμένων, οι οποίοι υπέγραψαν συμβάσεις διάρκειας έξι μηνών το περασμένο καλοκαίρι, είναι πλέον ελεύθεροι να φύγουν από την ομάδα και «τους δόθηκε χάρη».

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των φυλακισμένων καταδίκασαν την στρατολόγηση των κρατουμένων από την Βάγκνερ ως παράνομη και ανήθικη, προσθέτοντας ότι το ρωσικό Δίκαιο δεν προβλέπει απονομή χάριτος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Prigozhyn releases the first convicts from Wagner. He calls ex-prisoners real warriors and gives them instructions about how to behave in society, "don't rape, don't take drugs…". pic.twitter.com/iG3ALiXU2k

— Volodymyr Tretyak 🇺🇦 (@VolodyaTretyak) January 5, 2023