Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα στήριζα το παιδί μου αν ήταν γκέι»

Εναν ισχυρό και δημοφιλή σύμμαχο κέρδισε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε φιλανθρωπική οργάνωση της συγκεκριμένης κοινότητας του Λονδίνου.

Ο δούκας του Κέιμπριτζ τόνισε ότι θα στήριζε τα παιδιά του αν ήταν γκέι, μία εξομολόγηση – τοποθέτηση που δεν συνηθίζεται από μέλος βασιλικής οικογένειας.

«Ηταν κάτι που είχα σκεφτεί από την πρώτη στιγμή που έγινα γονέας, αλλά εξαιτίας της οικογένείας μου και της θέσης μας, αυτή η σκέψη με αγχώνει και λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Τόνισε λοιπόν, ότι θα στήριζε τα παιδιά του, όποια απόφαση και αν έπαιρναν σχετικά με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, αλλά θα τον ανησυχούσε λίγο «ως γονέα».

Prince William says he would "fully support" his child if they were gay

But he would worry about the "barriers, hateful words, persecution and discrimination that might come"

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 26, 2019