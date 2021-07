«Αηδιασμένος» ο πρίγκιπας Γουίλιαμ από τις ρατσιστικές επιθέσεις στους παίκτες της Εθνικής Αγγλίας

Σάλο έχουν προκαλέσει στην Αγγλία οι ρατσιστικές επιθέσεις στα social media -και όχι μόνο- κατά των τριών μαύρων ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας, που έχασαν πέναλτι στον χθεσινοβραδυνό τελικό στο Γουέμπλεϊ, με αποτέλεσμα να κερδίσει το Euro η Ιταλία.

Οι ρατσιστικές επιθέσεις στους Τζέιντον Σάντσο, Μάρκους Ράσφορντ και Μπουκάγιο Σάκα, που έχασαν τα τρία αυτά πέναλτι ήταν έντονες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στους δρόμους, γράφτηκαν συνθήματα εναντίον τους.

Σύσσωμοι ο προπονητής Σάουθγκεϊτ, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η αντιπολίτευση και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ καταδίκασαν τα ρατσιστικά σχόλια, ενώ η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό των υπαιτίων.

Ο προπονητής Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας, χαρακτήρισε «ασυγχώρητες» τις επιθέσεις, ενώ ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το αποτέλεσμα του αγώνα και την σύνθεση των παικτών στη διαδικασία των πέναλτι.

Στα βρετανικά πρωτοσέλιδα πάντως κυριαρχεί η εικόνα του προπονητή Σάουθγκειτ, που αγκαλιάζει τον 19χρονο Σάκα, ο οποίος έχασε το τελευταίο πέναλτι. Στους τίτλους επικρατεί το «Lions did us proud» – «Τα λιοντάρια μας έκαναν υπερήφανους» ως στήριξη στους ποδοσφαιριστές και το μέλλον της ομάδας.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον με μήνυμά του μέσω Twitter υπερασπίστηκε και αυτός τους παίκτες: «Αυτή η ομάδα της Αγγλίας αξίζει ηρωικούς επαίνους και όχι ρατσιστική κακοποίηση στα social media. Οσοι είναι υπεύθυνοι για αυτή τη φρικτή κακοποίηση πρέπει να ντρέπονται για τον εαυτό τους ενέργειες».

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Ομως, ο βρετανός πρωθυπουργός δέχεται έντονη κριτική γιατί στο ξεκίνημα του Euro είχε επικρίνει τους άγγλους παίκτες που γονάτιζαν πριν τους αγώνες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διακρίσεις με βάση το χρώμα του δέρματος και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Παρά τις αποδοκιμασίες κάποιων οπαδών, η αγγλική εθνική ομάδα συνέχισε να γονατίζει σε όλα τα παιχνίδια, και χθες οι ιταλοί παίκτες έκαναν το ίδιο μαζί τους, όπως είχαν κάνει οι βέλγοι, οι σκωτσέζοι και οι γερμανοί διεθνείς.

Σε ακόμα πιο αυστηρό τόνο, η αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε λόγω για «αηδιαστική συμπεριφορά», ξεκαθαρίζοντας ότι «όσοι έχουν τέτοιες πεποιθήσεις δεν είναι καν ευπρόσδεκτοι στο να στηρίζουν την ομάδα» και προτρέποντας την αστυνομία να εφαρμόσει τις «σκληρότερες δυνατές ποινές».

«Η Ομοσπονδία (FA) καταδικάζει έντονα όλες τις μορφές διακρίσεων και αποθαρρύνει τον διαδικτυακό ρατσισμό που στοχεύει ορισμένους από τους παίκτες μας μέσω των social media…

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ξεκάθαροι ότι κανείς πίσω από μια τέτοια αηδιαστική συμπεριφορά δεν είναι ευπρόσδεκτος να παρακολουθεί τους αγώνες της ομάδας. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τους παίκτες που επηρεάζονται, ζητώντας παράλληλα τις σκληρότερες ποινές για όποιον είναι υπεύθυνος».

We've issued a statement after a number of @England players were subjected to racist abuse online following the #EURO2020 final: https://t.co/B7gB180OQa

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα εντοπισμού τους, ενώ όλοι ζητούν από τις εταιρείες των social media να αναλάβουν τις ευθύνες τους, καθώς και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξαλειφθούν τα ρατσιστικά φαινόμενα από τις πλατφόρμες τους.

«Γνωρίζουμε ότι ορισμένα επιθετικά και ρατσιστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθύνονται σε ποδοσφαιριστές μετά τον τελικό # Euro2020. Αυτή η κακοποίηση είναι εντελώς απαράδεκτη, δεν θα γίνει ανεκτή και θα διερευνηθεί…

«Είμαστε αηδιασμένοι που μερικές από τις ομάδες μας – που έχουν δώσει τα πάντα για το Κύπελλο – έχουν υποστεί διαδικτυακή κακοποίηση», επισήμανε στο Twitter η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Ντέιβιντ Λάμι, επέκρινε επίσης τη ρατσιστική κακοποίηση που στόχευε τρεις μαύρους παίκτες.

Την ίδια ώρα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δήλωσε «αηδιασμένος» από τη ρατσιστική κακοποίηση που υπέστησαν οι παίκτες της Αγγλίας μετά τον τελικό του Euro. Ο πρωτότοκος γιος του Καρόλου, που βρισκόταν στο Γουέμπλεϊ με την σύζυγό του Κέιτ και τον γιο τους Τζορτζ, καταδίκασε την «ρατσιστική κακοποίηση» που υπέστησαν οι τρεις παίκτες.

«Είναι απολύτως απαράδεκτο ότι οι παίκτες πρέπει να υποστούν αυτήν την αποτρόπαια συμπεριφορά. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα και όλοι όσοι εμπλέκονται, θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», ανέφερε σε δήλωσή του.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021