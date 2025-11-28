Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία: Στόχος να επαναλειτουργήσει η Σχολή της Χάλκης το 2026

Για πρώτη φορά μετά από 54 χρόνια, φαίνεται πως διαγράφεται σαφής προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η οποία έκλεισε το 1971 με απόφαση του τουρκικού κράτους.

Τη σημαντική αυτή πληροφορία αποκάλυψε αποκλειστικά στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο αμερικανός πρέσβης στην Αγκυρα, Τομ Μπάρακ.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια μοναδική ιστορική συγκυρία για τον χριστιανικό κόσμο. Ο πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποίησαν κοινό προσκύνημα στη Νίκαια της Βιθυνίας, εκεί όπου συγκροτήθηκε το Σύμβολο της Πίστεως, μια συμβολική κίνηση που ενισχύει το μήνυμα ενότητας και επαναπροσέγγισης.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ο αμερικανός πρέσβης προχώρησε για πρώτη φορά σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της Σχολής, κάνοντας λόγο για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο Τομ Μπάρακ εξήγησε πως το ζήτημα τέθηκε σε ανώτατο επίπεδο κατά την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

«Οταν η Παναγιότητά του επισκέφθηκε την Αμερική και τον πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, έθιξε το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, το οποίο είναι υψίστης σημασίας, τόσο για τον πρόεδρο Τραμπ όσο και για τον πρόεδρο Ερντογάν. Θέλαμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε την πρόοδο και να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε, να στηρίξουμε τις συζητήσεις, με στόχο να οδηγηθούμε σε μια πιθανή επαναλειτουργία της Σχολής τον Σεπτέμβριο του 2026», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης αποτελεί πάγιο αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ζήτημα-ορόσημο για τη θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σε συνδυασμό με τις εν εξελίξει διπλωματικές πρωτοβουλίες, δημιουργεί για πρώτη φορά τα τελευταία 54 χρόνια ένα κλίμα συγκρατημένης αλλά πραγματικής αισιοδοξίας

