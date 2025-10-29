Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO η Κωστάντζα Σμπώκου – Κωνσταντακοπούλου

| UNESCO/CreativeProtagon

Στη θέση της Πρέσβειρας Καλής Θέλησης της UNESCO, τοποθετήθηκε, από τη γενική γραμματέα του διεθνούς οργανισμού Οντρέ Αζουλέ, η Κωστάντζα Σμπώκου – Κωνσταντακοπούλου.

Oπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση της UNESCO η κυρία Σμπώκου – Κωνσταντακοπούλου επιλέχθηκε διότι «στηρίζει την ενσωμάτωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως υποστηρίκτρια της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου, θα συνεισφέρει με την εμπειρογνωμοσύνη της στα προγράμματα της UNESCO που είναι αφιερωμένα στη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Σχολιάζοντας την τοποθέτησή της η κυρία Σμπώκου- Κωνσταντακοπούλου τόνισε ότι: «Σε αυτή τη δύσκολη εποχή παγκόσμιων συγκρούσεων και κρίσεων, η ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ως Πρέσβης Καλής Θελήσεως, στόχος μου είναι να στηρίξω και να προωθήσω τον σεβασμό απέναντι στον πολιτισμικό πλούτο και την ανθρώπινη δημιουργικότητα, χτίζοντας γέφυρες που ενώνουν τους ανθρώπους και ανοίγουν τον δρόμο προς έναν πιο ειρηνικό κόσμο».

Σημειώνεται ότι οι Πρεσβευτές Καλής Θέλησης και οι Καλλιτέχνες για την Ειρήνη της UNESCO είναι διακεκριμένα πρόσωπα που προσφέρουν τη «φωνή» και την επιρροή τους για την υποστήριξη των ιδανικών και των προγραμμάτων του Οργανισμού.

Ποια είναι η Κωστάντζα Σμπώκου – Κωντσταντακοπούλου

Η Κωστάντζα Σμπώκου, γεννημένη στην Κρήτη, είναι συν-ιδιοκτήτρια και εκτελεστικός πρόεδρος των Phāea, μιας εκ των πρωτοπόρων και δυναμικότερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Harvard Graduate School of Design. Αρχιτέκτων και Επικεφαλής του Τμήματος Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και Προμηθειών της T.E.MEΣ. Α.Ε, Φορέα Ανάπτυξης της Costa Navarino.

Επιπλέον, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Endeavor Greece από τον Μάρτιο του 2017. Είναι επίσης μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) καθώς και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου (ΙΚΒΚΚ) και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ακόμη, είναι μέλος του Leadership Council της Dean του τμήματος Graduate School of Design του Harvard και στο Board of Visitors του Engineering School του Πανεπιστημίου Columbia.

Τέλος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Zeus + Δione Α.Ε. Μιλάει Αγγλικά, Τουρκικά και Ισπανικά.

