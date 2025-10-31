«Πράσινο φως» από το Πεντάγωνο για Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Υπέρ της παροχής πυραύλων μακράς εμβέλειας Τόμαχοκ στην Ουκρανία τάχθηκε το αμερικανικό υπουργείο Αμυνας, με την απόφαση για το εάν αυτό καταστεί πραγματικότητα να εναπόκεινται, πλέον, στον Λευκό Οίκο και στον Ντόναλντ Τραμπ, όπως επισήμαναν αμερικανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο CNN.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου κατά τη διάρκεια γεύματος με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα προτιμούσε να μην παρέχει τους πυραύλους στην Ουκρανία, επειδή «δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Το Join Staff του Πενταγώνου, όμως, ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο για την αξιολόγησή του λίγο πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, με τον ουκρανό πρόεδρο να πιέζει για την απόκτηση των πυραύλων, ώστε να μπορεί να πλήξει πιο αποτελεσματικά εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας βαθιά μέσα στη Ρωσία. Οι πύραυλοι Τόμαχοκ έχουν εμβέλεια περίπου 1.000 μίλια (περίπου 1.060 χιλιόμετρα).

Η αξιολόγηση αυτή έδωσε ώθηση στους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι θεωρούν ότι οι ΗΠΑ πλέον έχουν λιγότερες δικαιολογίες για να μην παρέχουν τους πυραύλους, δήλωσαν δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο CNN. Ο Τραμπ επίσης ανέφερε, λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλούς πυραύλους Τόμαχοκ» τους οποίους θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν στην Ουκρανία.

Οι αμερικανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι έμειναν έκπληκτοι, λοιπόν, όταν ο Τραμπ άλλαξε δραματικά στάση λίγες ημέρες αργότερα, λέγοντας κατά τα αρχικά σχόλια στο γεύμα του με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τους πυραύλους Τόμαχοκ. Στη συνέχεια είπε στον Ζελένσκι σε ιδιωτική συνομιλία ότι οι ΗΠΑ δεν θα τους παρέχουν — τουλάχιστον προς το παρόν.

Η απόφαση του Τραμπ ήρθε μία ημέρα μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είπε στον Τραμπ ότι οι πύραυλοι Τόμαχοκ θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, αλλά δεν θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, ενώ θα ζημιώνανε τη σχέση ΗΠΑ – Ρωσίας, υπογραμμίζει στο δημοσίευμά του το CNN.

Πηγές που μίλησαν στο CNN ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τελείως τους πυραύλους από το τραπέζι, και η κυβέρνησή του έχει εκπονήσει σχέδια για να τους προμηθεύσει γρήγορα στην Ουκρανία εφόσον ο Τραμπ δώσει την εντολή. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει επίσης εκφράσει απογοήτευση για την απροθυμία του Πούτιν να εξετάσει σοβαρά ειρηνευτικές συνομιλίες, γεγονός που οδήγησε στην έγκριση νέων αμερικανικών κυρώσεων σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και στην ακύρωση —για την ώρα— μιας προγραμματισμένης συνάντησης με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν την Ουκρανία.

Παρά το γεγονός ότι το Πεντάγωνο δεν έχει ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα, ορισμένοι αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλάβουν πώς θα εκπαιδευτεί η Ουκρανία στη χρήση και στην ανάπτυξη των πυραύλων. Υπάρχουν ακόμα αρκετά επιχειρησιακά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν για να μπορέσει η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους αποτελεσματικά, πρόσθεσαν οι πηγές.

Ενα από τα εκκρεμή ερωτήματα είναι πώς η Ουκρανία θα εκτοξεύει τους πυραύλους αν οι ΗΠΑ τους παράσχουν. Οι πύραυλοι Τόμαχοκ εκτοξεύονται κυρίως από πλοία ή υποβρύχια, αλλά το ναυτικό της Ουκρανίας έχει συρρικνωθεί, οπότε οι πύραυλοι θα πρέπει πιθανότατα να εκτοξευτούν από ξηρά. Το Σώμα Πεζοναυτών και ο Στρατός των ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εκτοξευτές επί εδάφους που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία.

Ακόμη και αν οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να παρέχουν τους εκτοξευτές, οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο. Ενας αξιωματούχος επισήμανε στο CNN ότι οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να αναπτύξουν λύση για να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους Storm Shadow που παρέχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αρχικά σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιούνται από σύγχρονα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και έπρεπε να ενσωματωθούν στον παλιό, σοβιετικής εποχής, στόλο μαχητικών της Ουκρανίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News