«Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» με ελεύθερη είσοδο

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει και φέτος – μετά από διετή αναστολή λόγω της πανδημίας – από τις 26 έως τις 29 Μαΐου σε όλη τη χώρα, τις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», με πλήθος εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό και τη μαθητική κοινότητα. Η είσοδος για τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για τους συμμετέχοντες.

Οι «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» σχεδιάστηκαν από τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Σκοπός της δράσης είναι η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Η δράση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2012 σε 3 νομούς και έκτοτε συνεχώς διευρύνεται με τη συμμετοχή φορέων από 42 νομούς.

Στο φετινό εορτασμό συμμετέχουν 48 Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 36 Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας σε συνεργασία με 21 Δήμους, 23 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, καθώς και πολλά μη δημόσια μουσεία, Ιερές Μητροπόλεις, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακές Σχολές, σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σωματεία και συνεταιρισμούς πολιτών, αλλά και με πολλούς εθελοντές.

Από την Πέμπτη 26 έως την Κυριακή 29 Μαΐου οι διοργανωτές προσκαλούν το κοινό να ενημερωθεί αλλά και να ψυχαγωγηθεί συμμετέχοντας σε ενημερωτικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές ξεναγήσεις, περιηγήσεις, περιπάτους, πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.ά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, μεταξύ άλλων εκδηλώσεων, που διοργανώνει στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού του ΥΠΠΟΑ «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», θα υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γ’ και Δ΄ τάξης Δημοτικού με τίτλο «Ανα- γνωρίζω φύλλα και καρπούς στο Ξενοκράτειο». Οι μικροί συμμετέχοντες καλούνται μέσω της παρατήρησης να εντοπίσουν εκθέματα, όπως αγγεία, ειδώλια, κοσμήματα και σφραγίδες, που αναπαριστούν καρπούς και φύλλα, προερχόμενα από τις αιτωλικές και ακαρνανικές πόλεις. Στη συνέχεια, στην αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα δημιουργικά, με κατασκευές σχετικές με τη φύση και το περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, η τηλεφωνική επικοινωνία με την μουσειοπαιδαγωγό της Εφορείας. Το πρόγραμμα θα διαρκεί 75 λ, ανά 25 οικογένειες, τηρώντας τα πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 26310 26068

(Γαβρίνα Δήμητρα)

Β) Το σπήλαιο του Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη, όπου ασκήτεψε στο πρώτο μισό του 13ου αι. ο όσιος Ανδρέας ο Ερημίτης, βρίσκεται σε υψόμετρο 1520 μ. πάνω από την τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών. Έχει μικρό πλάτος και ύψος, αλλά το βάθος του φτάνει τα 200 μ. περίπου. Στο εσωτερικό του υπάρχει κτιστή κόγχη που σε συνδυασμό με νεότερο τέμπλο σχηματίζουν τον χώρο του ιερού. Στην κόγχη του έχουν τοιχογραφηθεί η Πλατυτέρα στον τύπο της Βλαχερνίτισσας και τέσσερις συλλειτουργούντες ιεράρχες που κρατούν ανοιχτά ειλητάρια με λειτουργικές ευχές. Σε ταινία μεταξύ της Πλατυτέρας και των ιεραρχών αναγράφεται αλληγορικό ποίημα προς την Παναγία που αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Μιχαήλ Ψελλό. Οι στίχοι του παραπέμπουν σε μία χρονολόγηση περί τα μέσα του 11ου αι. Ωστόσο, τεχνοτροπικά στοιχεία της παράστασης παραπέμπουν σε τοιχογραφίες της παλαιολόγειας εποχής και επομένως μια χρονολόγησή της στα μέσα ή στο δεύτερο μισό του 14ου αι. είναι αρκετά πιθανή.

Η γέφυρα Τατάρνας ή γέφυρα της Μαρδάχας, δίπλα στην πλουσιότερη πηγή του Αχελώου, σήμερα έχει κατακλυστεί από τα νερά της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών μετά την κατασκευή του ομώνυμου φράγματος τη δεκαετία του 1960. Πρόκειται για πετρόχτιστο, μονότοξο γεφύρι με λιθόστρωτο κατάστρωμα και προστατευτικό στηθαίο που συνέδεε τον Βάλτο της Αιτωλοακαρνανίας με την Ευρυτανία. Στο ιστορικό γεφύρι της Τατάρνας δόθηκε το 1821 μία από τις πρώτες μάχες των Ελλήνων της Ρούμελης κατά των Οθωμανών. Στις 22 Μαρτίου 1821 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με τον ηγούμενο του μοναστηριού της Τατάρνας και τους μοναχούς έστησαν ενέδρα σε απόσπασμα Τουρκαλβανών υπό τον Χασανμπέη Γκέκα. Είχε προηγηθεί στις 5 Μαρτίου 1821 υπό του οπλαρχηγού του Ζυγού Δημήτρη Μακρή και των παλικαριών του επίθεση κατά των Οθωμανών στη Σκάλα του Μαυρομμάτη στο Περιθώρι δίπλα στον Εύηνο ποταμό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

26310 55654 – 55652 (Γεώργιος Σταμάτης, Φραγκούλα Γεώρμα)

Γ) Γέφυρα Τέμπλας (Βρουβιανά): κτίστηκε το 1910 από Ιταλούς μηχανικούς και η κατασκευή κράτησε 10 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων κτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Χ. Κύρκο. Αποτελείται από μία κεντρική καμάρα μεγάλων διαστάσεων που γεφυρώνει το πλάτος της κοίτης του ποταμού και οκτώ μικρότερα ανακουφιστικά τόξα ασύμμετρα τοποθετημένα στις δύο πλευρές. Αντικατέστηκε παλαιότερο ξύλινο γεφύρι, μια «τέμπλα», όπως αποκαλείται στο τοπικό ιδίωμα, από όπου πήρε το όνομα της. Σύμφωνα με άλλη πληροφορία κτίστηκε το 1910 από τον Ηπειρώτη μάστορα Νικόλαο Σούλη με χρηματοδότηση του Βαλτινού πολιτικού Νικολάου Στράτου. Είναι γνωστό και ως γεφύρι του Στράτου, διότι εκείνος μερίμνησε για τη κατασκευή των γεφυριών του Αυλακίου και των Βρουβιανών. Τεχνικά χαρακτηριστικά γέφυρας: άνοιγμα μεγάλου τόξου: 24 μ., ύψος: 13 μ., μήκος καταστρώματος: 76 μ., πλάτος καταστρώματος: 4 μ. Επιγραφή: 1910 ΕΠΙΕΙ Β. ΣΟΥΛΗΣ. Το γεφύρι της Τέμπλας έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Διαθέτει επιβλητικό όγκο απόλυτα εναρμονισμένο στο περιβάλλον του και αξιόλογες κατασκευαστικές και διακοσμητικές λεπτομέρειες, οι οποίες συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο.

Γέφυρα στο Αυλάκι: άρχισε να κτίζεται το 1907 παράλληλα με το γεφύρι της Τέμπλας και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1911. Για την κατασκευή του λέγεται ότι δούλεψαν 60 Ηπειρώτες μαστόροι και 60 εργάτες από τα γύρω χωριά του Βάλτου. Παλαιότερα, οι κάτοικοι διέσχιζαν το ποτάμι με σχοινιά ή ξύλα και άλλοτε με τις λεγόμενες περαταριές ή καρέλια, δηλ. τις ξύλινες πλωτές ή εναέριες πλατφόρμες. Η περιοχή ονομάζεται “τριχιές” και πήρε το όνομά της από τις τριχιές, πάνω στις οποίες κρεμόταν παλιότερα ένα καρέλι. Στην ίδια θέση υπήρχε παλαιότερα μονότοξο πέτρινο γεφύρι, για το οποίο δεν έχει σωθεί κανένα στοιχείο. Σήμερα, με το λιθόκτιστο γεφύρι συνδέεται ο νομός Αιτωλοακαρνανίας με τους νομούς Ευρυτανίας και Καρδίτσας. Αποτελείται από ένα μεγάλο κεντρικό τόξο και τέσσερα μικρότερα με αψιδωτό τελείωμα. Άνοιγμα μεγάλου τόξου: 24 μ., ύψος: 14,5 μ., μήκος καταστρώματος: 79 μ., πλάτος καταστρώματος: 4,10 μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

26310 55654 – 55652 (Γεώργιος Σταμάτης, Φραγκούλα Γεώρμα)

Δ) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόμενο σε οικογένειες, με παιδιά 8-12 ετών. Το πρόγραμμα με τίτλο «Μεγάλοι εξερευνούν – μικροί ανακαλύπτουν» αποτελεί ένα από τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ξενοκράτειου Αρχαιολογικού Μουσείου και στοχεύει στην συνεργασία γονέων και παιδιών, προκειμένου να αποκτήσουν την γνώση που προσφέρουν τα εκθέματα, καθώς και να αλλάξουν αντίληψη απέναντι σε ένα μουσείο, νιώθοντας οικεί μέσα σε αυτό. Μέσω περιήγησης στις αίθουσες του μουσείου και με την καθοδήγηση σχετικού εντύπου, η εμπειρία καθίσταται βιωματική και ψυχαγωγική!

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, η τηλεφωνική επικοινωνία με την μουσειοπαιδαγωγό της Εφορείας. Το πρόγραμμα θα διαρκεί 1 ώρα, ανά 3 οικογένειες, τηρώντας τα πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 28 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 10:00 π.μ

Σημείο συνάντησης: Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι.Π. Μεσολογγίου

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 26310 26068

(Γαβρίνα Δήμητρα)

Ε) Δράση με τίτλο «Κάτι αλλάζει στην Αγία Μαύρα. Ας το ανακαλύψουμε μαζί»

Θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία Α’ βαθμιας εκπαίδευσης

(τάξεις Ε και Στ) και Β’ θμιας εκπαίδευσης, δύο επιμέρους project, με το εικαστικό εργαστήριο και με τη φωτογραφική λέσχη του νησιού, καθώς και ξεναγήσεις το Σαββατοκύριακο κατόπιν σχετικής δήλωσης συμμετοχής.

Το Σαββατοκύριακο 28-29.5.2022 θα γίνουν ξεναγήσεις στο κοινό που θα θέλει να επισκεφθεί το κάστρο κατόπιν σχετικής δήλωσης συμμετοχής.

Τηλέφωνο: 2631055654, 6977703160 (Βίβιαν Στάικου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας για έκτη χρονιά συμμετέχει στις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» με τη διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Μύλων της ΔΕ Λέρνας του Δήμου Άργους-Μυκηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κίου και τη Διεύθυνση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 26/5 (Πέμπτη) 27/5 (Παρασκευή) και 28/5 (Σάββατο) στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας, στο περιβάλλον των Πηγών της Λέρνας, της Αλκυονίας λίμνης και του Ποντίνου ποταμού και το θέμα της θα είναι «Περίπατος στον Ποντίνο ποταμό και την Αλκυονία λίμνη».

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

1) Ξενάγηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεις της ΠΕ Αργολίδας στις 26/5 και στις 27/5 στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας, με ταυτόχρονη θέαση των πηγών της, της Αλκυονίας λίμνης και του Ποντίνου ποταμού που συνδέονται με : α) το μυθολογικό υπόβαθρο της περιοχής, β) τους χώρους λατρείας των ιστορικών χρόνων, γ) τις οχυρώσεις των ενετικών χρόνων, δ) τη λειτουργία των «Αφεντικών Μύλων», οι οποίοι έδωσαν το όνομά τους στο σημερινό χωριό και των οποίων η σημασία τεκμαίρεται από τη μάχη των Μύλων το 1825 και δ) την υδροδότηση των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους – Μυκηνών τη σημερινή εποχή.

2) Περίπατο των μαθητών μαζί με εκπροσώπους του Κέντρου Περ/κής Εκπαίδευσης Ν. Κίου στην Αλκυονία λίμνη και τον Ποντίνο ποταμό και βιωματικές δραστηριότες των παιδιών στην περιοχή των Πηγών, με απόδοση σε ζωγραφική και πηλοπλαστική ευρημάτων από τον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας και απεικονίσεων των σχετικών με την περιοχή μύθων.

Το Σάββατο 28-5-2022 το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικους επισκέπτες

Με τη δράση αυτή στοχεύουμε στη γνωριμία των μαθητών και των πολιτών με τον αρχαιολογικό χώρο, επισημαίνοντας τη διαχρονικότητά του, όπως καθορίστηκε από την ιδιαίτερη γεωγραφική του θέση αλλά και ενημέρωση των πολιτών για το έργο «ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Λέρνας» που πραγματοποιείτε στον αρχαιολογικό χώρο, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Επιλεγμένο Μουσείο / Μνημείο / Χώρος:

Αρχαιολογικός Χώρος Λέρνας

Ημερομηνία εκδήλωσης:

26/5 /22

27/5 /22

28/5 /22

Ώρα εκδήλωσης:

8.30-14.00

Σημείο συνάντησης:

Αρχαιολογικός Χώρος Λέρνας

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας: 27510 47597

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας συμμετέχει στις Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2022 και θέτοντας στο επίκεντρο του εορτασμού το μεσαιωνικό Κάστρο της Άρτας, διοργανώνει τετραήμερες δράσεις υπό τον γενικό τίτλο «Κάστρο Άρτας, ένας περίπατος στο χρόνο».

Το Κάστρο αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία της Άρτας και αδιάψευστο μάρτυρα της μακραίωνης ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην πόλη αυτή.

Οι δράσεις απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους και διαρθρώνονται ως εξής:

1. Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, με τη συνεργασία Νηπιαγωγείου της Άρτας, θα πραγματοποιηθεί θεματική ξενάγηση στον χώρο του Κάστρου, προκειμένου τα νήπια να γνωρίσουν το μνημείο, την ιστορία, την αρχιτεκτονική του αλλά και το φυσικό περιβάλλον που υπάρχει σε αυτό. Τη δράση θα εμπλουτίσουν δρώμενα εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, τα οποία θα συμβάλουν στην αφομοίωση της εμπειρίας και στην εξοικείωση των μικρών φίλων με το χώρο του Κάστρου.

Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ., προτεινόμενο σημείο συνάντησης: Πλατεία Καραϊσκάκη, στη βορειονανατολική πλευρά του Κάστρου.

2. Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, θα επαναληφθεί η θεματική περιήγηση στο Κάστρο, απευθυνόμενη σε μαθητές του Δημοτικού, και θα διεξαχθούν επίσης βιωματικές δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες.

Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ., σημείο συνάντησης: κεντρική πύλη του Κάστρου.

3. Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Μαΐου 2022, αρχαιολόγοι και μηχανικοί της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας θα ξεναγήσουν το κοινό στο Κάστρο, παρουσιάζοντας την ιστορική του διαδρομή, τα νεώτερα στοιχεία που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια από την έρευνα, καθώς και τις εργασίες που υλοποιεί η Εφορεία, στο πλαίσιο της προστασίας και ανάδειξης του μνημείου. Μετά το πέρας αυτής, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τη φωτογραφική έκθεση, που φιλοξενείται στο πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο της εσωτερικής ακρόπολης. Η έκθεση περιλαμβάνει εποπτικό υλικό από τοιχογραφίες, προερχόμενες από τα βυζαντινά μνημεία της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από την έκθεση αυτή προβάλλεται το έργο συντήρησης που έχει συντελεσθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας σε σημαντικά μνημεία, όπως η Παναγία Βλαχέρνα, ο Άγιος Δημήτριος του Κατσούρη, ο Άγιος Νικόλαος της Ροδιάς κ.ά. Την ξενάγηση θα πραγματοποιήσουν συντηρητές αρχαιοτήτων της Εφορείας.

Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ., σημείο συνάντησης: κεντρική πύλη Κάστρου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 26810 24636

(Βασιλική Γαλάνη)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Α) Την Πέμπτη 26 Μαΐου, οι συντηρητές και οι συντηρήτριες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών προσκαλούν μαθητές και μαθήτριες των μικρών τάξεων του δημοτικού στην Αρχαία Αγορά σε «Μια μέρα αφιερωμένη στον ναό του Ηφαίστου και της Αθηνάς».

Μέσα από το παιχνίδι και τη διάδραση, οι μαθητές θα κληθούν να ανακαλύψουν τον ρόλο του συντηρητή αρχαιοτήτων, θα αναζητήσουν τα λεγόμενα «συνανήκοντα» μαρμάρινα θραύσματα και θα ακολουθήσουν τα στάδια συντήρησης μίας ανάγλυφης μαρμάρινης επιγραφής (την φωτογραφική τεκμηρίωση, τη σχεδιαστική αποτύπωση, τον καθαρισμό και την αισθητική συμπλήρωση).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και του σεβασμού των μικρών μαθητών για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία με παιγνιώδη τρόπο καθώς και η πρόκληση του ενδιαφέροντος για τις επιστήμες της αρχαιολογίας και της συντήρησης ευαισθητοποιώντας τους σε θέματα διατήρησης/συντήρησης στου αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης του ΥΠΠΟΑ «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» η οποία προάγει την βιώσιμη ανάπτυξη με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι μιάμιση ώρα και απευθύνεται σε τάξεις του δημοτικού (Γ΄-Ε΄) έως 22 παιδιά με τουλάχιστον δύο συνοδούς.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2103234452, 6944377360Όνομα: Κλειώ Στρατηγάκη

Β) Την Παρασκευή 27 Μαΐου, οι συντηρητές και οι συντηρήτριες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών προσκαλούν μαθητές και μαθήτριες του νηπιαγωγείου και της Α’ τάξης δημοτικούστον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Ελάτε να περπατήσουμε με τον Άρη το βατραχάκι στον Αρχαιολογικό Χώρο του Λυκείου που δίδαξε ο Αριστοτέλης».

Με εργαλείο τον εποικοδομητικό διάλογο και το παιχνίδι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με:

1. τον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου, το φυσικό του περιβάλλον και συγκεκριμένα τη βλάστηση της Αττικής γης

2. τον Αριστοτέλη, έναν από τους σημαντικότερους φιλόσοφους/πανεπιστήμονες του κόσμου, τον τρόπο σκέψης και επιστημονικής παρατήρησής του και τις μεθόδους διδασκαλίας του (περιπατητική)

3. τις αρχές της φιλοσοφίας και τους τρόπους/τόπους διδασκαλίας στην Αρχαία Ελλάδα

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα διατήρησης και συντήρησης των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και αντικειμένων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης του ΥΠΠΟΑ «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» η οποία προάγει την βιώσιμη ανάπτυξη με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι μία ώρα και απευθύνεται σε τάξη του νηπιαγωγείου και της Α’ τάξηςδημοτικού έως 25 παιδιά με τουλάχιστον δύο συνοδούς.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 210-3224706, 210-3234452 8.00-13.00 ( Μάρθα Αθανασιάδου, Κλειώ Στρατηγάκη)

Γ) «Με τα αυτιά σου ανοιχτά στην Αρχαία Αγορά! Μια πράσινη διαδρομή στους ήχους του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου»

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, σχολικής ομάδας ή με τους γονείς τους, στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών. Μέσα από παιχνίδια που προάγουν την παιδική ευημερία, ηχοπεριπάτους και μουσικοκινητικά παιχνίδια εξερεύνησης του ηχοτοπίου, τα παιδιά θα γνωρίσουν τα μνημεία, θα έρθουν σε επαφή με τη συντήρηση και την προστασία τους, αλλά και τη διατήρηση του φυσικού και ηχητικού περιβάλλοντός τους.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η γνωριμία με τα μνημεία και τα αντικείμενα που εκτίθενται στο Μουσείο και η επαφή με τη συντήρηση και την προστασία τους. Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιούν και την οπτική παρατήρηση του περιβάλλοντος, με έμφαση στα μνημεία του χώρου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των γονιών τους στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι η εισαγωγή στη δημιουργική και κριτική ακρόαση του ηχοτοπίου, η αισθητηριακή αφύπνιση των παιδιών, η ευαισθητοποίηση τους στο ηχητικό περιβάλλον και η κινητοποίηση της εστιασμένης ακρόασης. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση βιωματικής-πρακτικής εμπειρίας στη σύνθεση ενός ηχοτοπίου ή ενός μουσικού έργου με χρήση αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων, ηχηρών κινήσεων, αλλά και κινητικών μοτίβων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 210 3219288, 6937605260 (Χρυσή Βομβογιάννη)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

1. Αρχαιολογικός χώρος Δρυμού Λαυρεωτικής – Κοιλάδα Σούριζας

Στον Αρχαιολογικό χώρο Δρυμού, σε ένα καταπράσινο τοπίο με πυκνά τα κατάλοιπα από την εξόρυξη του αργυρούχου μεταλλεύματος (φρέατα, υπόγειες στοές/γαλαρίες) και μεταλλουργία (εργαστήρια καθαρισμού αργυρούχων μεταλλευμάτων) θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 & Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 οι εξής δράσεις:

Α) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Λαυρεωτικός άργυρος. Κρυμμένος θησαυρός στα σπλάχνα της γης». Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές θα διασκεδάσουν παίζοντας, ενώ ταυτόχρονα θα ενημερωθούν για τα στάδια και τις διαδικασίες παραγωγής του αργύρου στην αρχαιότητα.

Β) Περιήγηση στην κοιλάδα της Σούριζας με τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού. Θα περπατήσουμε σε μια κλειστή διαδρομή μονοπατιών, διασχίζοντας ερειπιώνες, αλλά και ανασκαμμένα συγκροτήματα αρχαίων μεταλλουργικών εργαστηρίων και θα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο εκεί όπου παλλόταν η καρδιά της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Απαραίτητα: καπέλο, αντηλιακό, κλειστά παπούτσια και νερό

Α) Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων 30

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Β) Για την περιήγηση: ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων 60

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 & Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ώρα: 10:00 π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

22920 22817, Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

210 3213122, εσωτ. 131 ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής

2. Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντος

Στο πλαίσιο της δράσης «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», την Παρασκευή 27-5-2022 και την Κυριακή 29-5-2022, θα περιηγηθούμε στον αρχαίο δήμο Ραμνούντος και θα επισκεφτούμε το εργαστήριο συντήρησης του θριγκού του Ναού της Νέμεσης.

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ώρα: 12:30-13:30

Κυριακή 29-5-2022

Ώρα εκδήλωσης: 11:30 -13:30

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου

Απαραίτητα: κλειστά παπούτσια, μακρύ παντελόνι, καπέλο, αντηλιακό και νερό

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντος 22940 63477

3. Περιήγηση στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου Μονής Καισαριανής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής συμμετέχει στις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2022» με τη διοργάνωση περιήγησης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Μονής Καισαριανής, στη δυτική πλαγιά του Υμηττού. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, υπεύθυνης για τη διαχείριση του Αισθητικού Δάσους του Υμηττού, μέσα στα όρια του οποίου εντάσσεται ο Αρχαιολογικός Χώρος, καθώς και με την στήριξη του Δήμου Καισαριανής.

Η περιήγηση θα ξεκινήσει από την δυτική Πύλη της Μονής. Οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν στον Λόφο των Πατέρων, περίπου 400 μέτρα δυτικά της Μονής, και θα ξεναγηθούν στα μνημεία του Λόφου, απολαμβάνοντας την θέα προς τον Σαρωνικό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν το Βοτανικό Μονοπάτι, το οποίο επιμελήθηκε η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών και θα γνωρίσουν ενδιαφέροντα είδη φυτών με τη βοήθεια ειδικού δασολόγου-περιβαλλοντολόγου της Φιλοδασικής. Επόμενη στάση της διαδρομής το Αγίασμα της Ανάληψης, παλαιά δεξαμενή και στη συνέχεια τόπος λατρείας, τουλάχιστον από την εποχή της ύστερης Τουρκοκρατίας. Στη συνέχεια, επιστροφή στην Μονή της Καισαριανής και ξενάγηση στους χώρους της, το καθολικό, το παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου και την Τράπεζα, με το μαγειρείο. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο φυτώριο της Φιλοδασικής Ένωσης, όπου εκτός από τα σπάνια είδη φυτών, οι συμμετέχοντες θα θαυμάσουν και σπάνιες φωτογραφίες Αρχείου, στις οποίες παρουσιάζεται η περιοχή στα χρόνια αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τους συμμετέχοντες θα συνοδεύουν αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και ειδικός επιστημονικός υπεύθυνος από πλευράς της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, ενώ θα υπάρχουν και συνοδοί από πλευράς του Δήμου Καισαριανής.

Για τους ενδιαφερόμενους ενδέχεται να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς από το Τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 224, σε συνεργασία με τον Δήμο Καισαριανής.

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Ώρα: 10:30 – 12:30

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 210 7236619

Απαραίτητα: καπέλο, κλειστά παπούτσια, αντηλιακό και νερό

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Στο πλαίσιο της δράσης «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2022», η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής διοργανώνει τις εξής δράσεις:

1. Περίπατο με ξενάγηση από αρχαιολόγους στο Αρχαίο Φρούριο των Αιγοσθένων, ένα από τα εντυπωσιακότερα και καλύτερα διατηρημένα αρχαία φρούρια στον ελλαδικό χώρο, κτισμένο σε ένα τοπίο μοναδικού φυσικού κάλλους. Ο περίπατος θα συνδυαστεί με αφήγηση μύθων σχετικών με δένδρα και βότανα που συναντάμε στον αρχαιολογικό χώρο. Η ξενάγηση θα συμπεριλάβει επίσκεψη στο εσωτερικό του αναστηλωμένου ΝΑ πύργου της ακρόπολης που συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα μνημεία της αρχαίας οχυρωματικής τέχνης.

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ημερομηνία εκδήλωσης:

Πέμπτη 26 Μαϊου

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 10:00

Διάρκεια εκδήλωσης: Κατ’ εκτίμηση 2 ώρες

Σημείο συνάντησης: Ακρόπολη αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Ευγενία Τσάλκου, Ειρήνη Σβανά (τηλ. 210 3213571 εσωτ.104, 210 3313343 εσωτ.106).

2. Εκδήλωση στο Αδριάνειο Υδραγωγείο στο Ολυμπιακό Χωριό του Δήμου Αχαρνών την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για μαθητές Δημοτικών Σχολείων. Θα περιλαμβάνει ξενάγηση από αρχαιολόγο στο Αδριάνειο Υδραγωγείο στο Ολυμπιακό Χωριό του Δήμου Αχαρνών, καθώς και βιωματικές παιδαγωγικές δραστηριότητες σύνδεσης του πολιτιστικού αποθέματος με το φυσικό περιβάλλον.

Ημερομηνία εκδήλωσης:

Παρασκευή 27 Μαϊου

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 9:00

Διάρκεια εκδήλωσης:

Κατ’ εκτίμηση 3 ώρες

Σημείο συνάντησης:

Στη διασταύρωση των οδών Σπ. Λούη και Κ. Κεντέρη στο Ολυμπιακό Χωριό του Δήμου Αχαρνών

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Δώρα Γεωργουσοπούλου (τηλ. 210 2466122)

3. Ξενάγηση σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του Δήμου Μεγαρέων το Σάββατο 28 Μαϊου 2022. Η ξενάγηση θα ξεκινήσει από την Κρήνη του Θεαγένους, θα συνεχιστεί στον λίθινο αρχαίο αγωγό, που πρόσφατα ανέδειξε η Υπηρεσία μας στη Βόρεια επέκταση της πόλης και θα καταλήξει στο αρχαίο υδραγωγείο του Ορκού, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη και στα Εκκλησιαστικά Μνημεία του Ελαιώνα. Η δράση θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση, μικρής διάρκειας, μουσικής εκδήλωσης, στον προαύλειο χώρο του Αγ. Αθανασίου, σε συνεργασία με τον κ. Σπύρο Παπανικόλα από το MusicArt School Μεγάρων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» – Naturefriends Greece και το Δήμο Μεγαρέων.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 28 Μαϊου

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 17:00

Διάρκεια εκδήλωσης: Κατ’ εκτίμηση 3 ώρες

Σημείο συνάντησης: οδός Χρ. Μωραϊτη, μπροστά στην Κρήνη του Θεαγένους στον Δήμο Μεγαρέων

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Χριστίνα Καζαζάκη, Ελευθερία Ζαγκουδάκη (τηλ. 22960 22426, 22960 81771, 210 3213571 εσωτ. 108)

4. Θεματική ξενάγηση από αρχαιολόγους στο Ιερό της Αφροδίτης στο Χαϊδάρι, καθώς και περιπατητική διαδρομή στο Ποικίλο όρος όπου έχει εντοπισθεί το ορεινό σκέλος της αρχαίας Ιεράς Οδού, την Κυριακή 29 Μαΐου 2022.

Σημεἰο συνάντησης είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Ιερού της Αφροδίτης ( περιοχή Αφαία Σκαραμαγκά, Δἠμος Χαίδαρίου, 1500μ. μετἀ τη Μονή Δαφνἰου στην πορεία προς Ελευσίνα).

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 29 Μαϊου

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 10:00

Διάρκεια εκδήλωσης: Κατ’ εκτίμηση 3 ώρες

Σημείο συνάντησης: Ιερό Αφροδίτης στο Χαϊδάρι

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Ευσταθία Ανέστη – Ειρήνη Σβανά (210 3213571)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Στις 25, 26, 27 και 29 Μαΐου 2022 το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει στην πανελλήνια εκστρατεία που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές».

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει στον εορτασμό με τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Α) Θεματικές περιηγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου:

1) Την Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Μαΐου και ώρα 13:00 – 14:00 στις αίθουσες των Προϊστορικών Συλλογών του Μουσείου με θέμα «Φυσικό τοπίο και ερωτικοί υπαινιγμοί στην εικονογραφία της τέχνης του Προϊστορικού Αιγαίου’,

2) Την Πέμπτη 26 Μαΐου και ώρα 11:00- 12:00 στην Μόνιμη Έκθεση Γλυπτών με θέμα “Φυτικός διάκοσμος ως παραπληρωματικό ή κύριο διακοσμητικό θέμα στη γλυπτική”,

2) Την Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 11:00- 12:00 στην Μόνιμη Έκθεση Γλυπτών με θέμα «Απεικόνιση φυσικού τοπίου – αστικού τοπίου» και

γ) Την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 12:00- 13:00 στη Μόνιμη Έκθεση Γλυπτών με θέμα «Υπαίθρια λατρεία και περιβάλλον».

Β) Εκπαιδευτική δράση για μαθητές:

Το πρωί της Παρασκευής 27 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μυρίζει τριαντάφυλλο στο μυκηναϊκό παλάτι…» για μαθητές Α/Θμιας Εκπαίδευσης συνοδευόμενη από εικαστικό εργαστήριο. Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει εκπαιδευτική περιήγηση στην Συλλογή Μυκηναϊκών Αρχαιοτήτων του Μουσείου, εστιάζοντας περισσότερο στις Πινακίδες Γραμμικής Β΄ με τις συνταγές των μυκηναϊκών αρωμάτων. Τα παιδιά θα μάθουν για τους αρωματοποιούς του μυκηναϊκού παλατιού και θα μυρίσουν το άρωμα τριαντάφυλλο που φτιάχτηκε στις μέρες μας με τα αρχαία μυστικά. Τέλος, με τη βοήθεια της εικαστικού του Μουσείου τα παιδιά εμπνευσμένα από τα εκθέματα θα φτιάξουν τα δικά τους έργα τέχνης που θα πάρουν μαζί τους.

Η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη για την Τετάρτη 25, Πέμπτη 26, Παρασκευή 27 και Κυριακή 29 Μαΐου στους επισκέπτες που θα συμμετέχουν στις δράσεις.

Για τη συμμετοχή στις ξεναγήσεις/περιηγήσεις κρίνεται απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Ημερομηνία έναρξης δηλώσεων: Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, ώρες λειτουργίας Mουσείου.

Αριθμός συμμετεχόντων ανά δράση 20.

Τηλ επικοινωνίας.: 213 214 4889 και 213 214 4856

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα στη μόνιμη έκθεση και στους κήπους του Μουσείου

Ημερομηνία εκδήλωσης: 26, 27 και 29 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 10.00 -14.00

Σημείο συνάντησης: Αύλειος χώρος του Μουσείου

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

213 213 9591 (Ρ. Φατώλα)

Επιγραφικό Μουσείο

Τo Επιγραφικό Μουσείο συμμετέχει στη διοργάνωση της δράσης «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» (26-29 Μαΐου 2022), διοργανώνοντας δράση με θέμα «Ο κήπος είμαι που έμεινε χρόνια πολλά στην ίδια θέση – Ζωγραφίζω στον κήπο με τις επιγραφές».

Η δράση αφορά παιδιά ηλικίας έξι έως και δώδεκα ετών και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με σχολείο της Αττικής στον κήπο του Επιγραφικού Μουσείου. Οι μαθητές θα εμπνευστούν από τον κήπο και τις επιγραφές και θα ζωγραφίσουν. Τα εικαστικά έργα των παιδιών θα παρουσιαστούν σε ψηφιακή έκθεση στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 10.30 π.μ.

Η είσοδος στο Επιγραφικό Μουσείο κατά τη διάρκεια των ημερών του εορτασμού (26-29 Μαΐου) θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 210 8847576 (Ιωάννα Βενιέρη, Σταματούλα Μακρυπόδη)

Νομισματικό Μουσείο

Το Νομισματικό Μουσείο θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική δραστηριότητα για σχολικές ομάδες.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 26 και 27 Μαίου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 10-12 π.μ

Σημείο συνάντησης: Αύλειος χώρος Νομισματικού Μουσείου

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 210 3612190, 210 3612834(Ε. Νάκη)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Πολιορκώντας το Κάστρο Πάτρας, μία άγνωστη ιστορία», στο Κάστρο Πάτρας το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας (ΣΤ’ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, A’, B’ και Γ’ Λυκείου) με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές πτυχές της τοπικής ιστορίας και ειδικότερα την μακρόχρονη πολιορκία της Πάτρας και του Κάστρου της, η οποία είχε διάρκεια επτά έτη (1821-1828) και ολοκληρώθηκε με την παράδοση του Kάστρου, στις 18 Οκτωβρίου 1828, στον Γάλλο στρατηγό Maison.

Το πρόγραμμα, το οποίο έχει διάρκεια δύο ώρες (9:00-11:00 και 11:00-13:00), περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων γεγονότων της πολυετούς πολιορκίας του Κάστρου σε μορφή αφήγησης με παιγνιώδη, βιωματικό τρόπο και ταυτόχρονη δραματοποίηση εκ μέρους των μαθητών.

Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος: Ειρήνη Μαγκανιώτη, αρχαιολόγος ΕΦΑΑΧΑ.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 26 – 27 Μαΐου 2022.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2610 275070 (Ειρήνη Μαγκανιώτη)

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας

Στο σπήλαιο Λιμνών Καλαβρύτων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση «Σπηλαίου Λιμνών» Δήμου Καλαβρύτων, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022. Θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο κόσμος των σπηλαίων-Η χρήση των σπηλαίων από τον άνθρωπο». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει παρουσίαση για την διαχρονική χρήση των σπηλαίων από τον άνθρωπο. Παρουσιάζονται σπήλαια από τον ελλαδικό χώρο που διατηρούν ίχνη του ανθρώπου από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και σήμερα και ειδικότερα το σπήλαιο των Λιμνών και η ιστορία του, με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την αρχαιολογική έρευνα. Ακολουθεί περιήγηση και ξενάγηση στο σπήλαιο και στο Κέντρο Τεκμηρίωσης σπηλαίου Λιμνών, με ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση του μαθητικού κοινού σχετικά με το ιδιαίτερο περιβάλλον των σπηλαίων και η ευαισθητοποίησή του για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας: 210 9232358, 9224339

Όνομα: Σ. Κατσαρού- Χ. Κονταξή

Δημοτική Επιχείρηση «Σπηλαίου Λιμνών», 26920-31001

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών διοργανώνει πολιτιστικό/περιβαλλοντικό περίπατο στην Καλλιθέα και στα Πριόνια Δήμου Γρεβενών. Η δράση έχει ως στόχο την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την επισήμανση της αμφίδρομης σχέσης φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό με σκοπό την άμεση επαφή του κοινού με τα σημαντικότερα μνημεία του τόπου και του περιβάλλοντος στα οποία αυτά εντάσσονται και γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πριονίων «Καλπούς» και τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας «Το Καταφύγι».

Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2022

Συνάντηση: Πλατεία Ελευθερίας (Ρολόι), Γρεβενά

Ώρα: 9.00 Αναχώρηση για Καλλιθέα-Πριόνια (λεωφορείο)

Ώρα 10.00: Έναρξη πεζοπορίας από Καλλιθέα σε μονοπάτι 5 χλμ με τη συνοδεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου και παράλληλη περιβαλλοντική ξενάγηση. Στάση στη θέση «Καταφύγι» όπου εντοπίζονται υπολείμματα ιουστινιάνειας οχύρωσης, και θεματική ξενάγηση στον Ι. Ν. Κοίμησης Θεοτόκου όπου, κατά τα βυζαντινά χρόνια βρισκόταν ο οικισμός των Χλαπών, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας. Κατάληξη πορείας στο χωριό των Πριονίων στην ευρύτερη περιοχή των οποίων ήρθαν στο φως οικιστικά κατάλοιπα και νεκροταφεία ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Στα μεταβυζαντινά χρόνια ο οικισμός ονομάζεται Μπόζοβο, ενώ κατά τον Μακεδονικό Αγώνα η ευρύτερη περιοχή αποτελεί πεδίο δράσης των κατοίκων με αρχηγό τον Βάρδα, οπλαρχηγό του Παύλου Μελά. Τον 18ο αιώνα χτίζεται στον οικισμό ο Ι. Ν. του Αγίου Αθανασίου με εξαιρετικό ξυλόγλυπτο τέμπλο, όπου θα πραγματοποιηθεί θεματική ξενάγηση.

Στο πέρας της δράσης, θα προσφερθεί κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πριονίων «Καλπούς» και τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας «Το Καταφύγι».

Οι θεματικές ξεναγήσεις θα γίνουν από αρχαιολόγους της ΕΦΑ Γρεβενών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 24620 25403

(Ζωή Λόλα. Aλέξανδρος Γεωργίου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας

Ψυχής ρώμη αγήραστος

Η εφετινή δράση δίνει το έναυσμα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας, πολιτιστικών και φυσικών μνημείων πόλης και περιοχής Δράμας, για την οργάνωση περιηγήσεων γνωριμίας των κατοίκων της Δράμας αλλά και των φίλων της πόλης με άγνωστες, εν πολλοίς, αρχαιότητες και μνημεία, σε περιοχές φυσικού κάλλους. Ειδικά για εφέτος επιλέχθηκαν ο λόφος Κορυλόβου, η περιοχή Λιβαδακίου Νευροκοπίου και ο ελληνιστικός τάφος της οδού Τροίας. Ο δασωμένος λόφος του Κορυλόβου, ένας από τους προβούνους του όρους Φαλακρού, δεσπόζει στα βορειοανατολικά της Δράμας. Η ίδια η πόλη της Δράμας φτάνει ως τους πρόποδές του. Τόπος αναψυχής για τους πολίτες, αλλά και άσκησης, με εντυπωσιακή θέα σε ολόκληρη την πεδιάδα της Δράμας, έως την πεδιάδα των Φιλίππων, το Παγγαίο και το Μενοίκιο Όρος με οδικό δίκτυο καλά συντηρημένο μέχρι την κορυφή, αλλά και με μονοπάτια και κιόσκια, ενώ ένα κέντρο υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο-εστιατόριο) λειτουργεί εδώ και χρόνια. Η περιήγηση αφορά σε λείψανα αρχαίας οχύρωσης στα όρια του παλαιού λατομείου με την ονομασία Αίμος, αλλά και το ανεσκαμμένο καθολικό βυζαντινής μονής, κοντά στην κορυφή του λόφου. Η περιοχή του οικισμού Λιβαδακίου Νευροκοπίου βρίσκεται στην κυριολεξία μέσα στο δάσος. Ο μεταβυζαντινός ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου με τον εντυπωσιακό του ξυλόγλυπτο λειτουργικό διάκοσμο, στην άκρη του οικισμού, θα αποτελέσει τον δεύτερο σταθμό της περιήγησής μας. Ο Τάφος της Οδού Τροίας αποκαλύφθηκε το 1976 και είναι το πρώτο κατά χώραν [in situ] μνημείο της Ελληνιστικής εποχής που εντοπίζεται στην πόλη της Δράμας. Έχει είσοδο στα ΝΑ και αποτελείται από δρόμο με κτιστές παρειές, προθάλαμο κτισμένο με πώρινες πλίνθους και θάλαμο λαξευτό στο σκληρό αργιλώδες χώμα. Τα αρχαιότερα ευρήματα χρονολογούνται στον 3ο αι. π.Χ., αλλά οι ενταφιασμοί στις σαρκοφάγους συνεχίζονται κατά το 2ο αι. π.Χ., πιθανόν και αργότερα. Τα περισσότερα νομίσματα ανήκουν στην περίοδο μεταξύ 187 και 31 π.Χ. Ο εντοπισμός ενός ελληνιστικού μνημειακού τάφου στην πόλη της Δράμας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί μέχρι και σήμερα τα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων ευρήματα από την αρχαία πόλη δεν έχουν σαφείς τοπογραφικές ενδείξεις. Ο τάφος εντάσσεται στην περιοχή λίγο έξω από τον κατοικημένο χώρο της πόλης, την οποία πρέπει να αναζητήσουμε μέσα ή γύρω από τη βυζαντινή οχύρωση

Ημερομηνία εκδήλωσης: 28 και 29 Μαίου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 17.00 και 11.00

Σημείο συνάντησης: πολυβολείο στο παλιό λατομείο Αίμος, εκκλησία Λιβαδακίου, οδός Τροίας αντίστοιχα

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

25210 58017

(Βασιλική Πουλιούδη, Μαρία Κοντογιαννοπούλου, Δήμητρα Χατζηδημητρίου)

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας

Στο Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη (Μααράς), το Γραφείο Β. Ελλάδος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας διοργανώνει, για άλλη μια χρονιά, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Προσοτσάνης, την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.

Η δράση απευθύνεται σε σχολικές ομάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει περιήγηση στο σπήλαιο και τον περιβάλλοντα χώρο, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εικαστικό εργαστήριο. Στόχος της είναι αφενός η γνωριμία των μαθητών με το Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη και τον υπόγειο ποταμό που το διατρέχει και αφετέρου η προβολή του σημαντικού ρόλου τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, από την προϊστορία μέχρι σήμερα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας: 2310 410185 (Χ. Μιχελάκη)

Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη: 25220-23620

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Α) Μουσική εκδήλωση, θεματική περιήγηση και δραστηριότητες μαθητικών ομάδων στον αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης Ρόδου.

Ημερομηνία εκδήλωσης:

Πέμπτη 26 έως Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης:

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 & Παρασκευή 27 Μαΐου 2022: Ώρες λειτουργίας σχολείων.

Σάββατο 28 Μαΐου 2022, 19:00μ.μ.

Σημείο συνάντησης:

Είσοδος αρχαιολογικού χώρου ακρόπολης Ρόδου

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

22413 65200, -212, -201 (Ελένη Τσακανίκα, Χαρίκλεια Παλαμιδά)

Β) Περιήγηση και δραστηριότητες μαθητικών ομάδων στον πρωτοβυζαντινό οικισμό στη Μεγάλη Γη Γενναδίου

Ημερομηνία εκδήλωσης:

Πέμπτη 26 έως Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης:

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 & Παρασκευή 27 Μαΐου 2022: Ώρες λειτουργίας σχολείων.

Σημείο συνάντησης:

Είσοδος Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος “Ionian Sun” στη Μεγάλη Γη Γενναδίου

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

22413 65200, -220 (Χαριστούλα Γιακουμάκη)

Γ) Περιήγηση και δραστηριότητες μαθητικών ομάδων στον αρχαιολογικό χώρο Ασκληπιείου Κω

Ημερομηνία εκδήλωσης:

Πέμπτη 26 έως Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης:

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 & Παρασκευή 27 Μαΐου 2022: Ώρες λειτουργίας σχολείων.

Σημείο συνάντησης:

Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Ασκληπιείου Κω

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

22420 24776 (Σταματία Μαρκέτου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, στα πλαίσια της δράσης «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», διοργανώνει την Κυριακή, 29 Μαΐου 2022, περιήγηση και ξενάγηση στα μνημεία του ενετικού Κάστρου Ζακύνθου και του γειτονικού ιστορικού οικισμού της Μπόχαλης (ναοί Αγίας Παρασκευής, Ευαγγελίστριας, Χρυσοπηγής).

Σημείο συνάντησης: Πλατεία Μπόχαλης

Ώρα συνάντησης: 10 π.μ.

Είσοδος στο Κάστρο Ζακύνθου ελεύθερη

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

2695042714 (Δήμητρα Νικολιά, Μαρία Καραγιαννιώτη),

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Α. Ανασκαφή ηγεμονικού θολωτού τάφου Βαρθολομιού

Στη θέση Κατσίβερι, περίπου 1300 μ. Ν του κέντρου της κωμόπολης του Βαρθολομιού εντοπίστηκε το 2008 και συνεχίζεται με διαλείμματα η ανασκαφή του ηγεμονικού μυκηναϊκού θολωτού τάφου μήκους 36 μ. και εσωτερικής διαμέτρου 7,5 μ. Σύμφωνα με τα πορίσματα της εν εξελίξει ανασκαφής, αποτελούσε τηλεφανές μνημείο που κατέρρευσε στο τέλος της 2ης χιλιετίας. Επί των λίθων της καταπεσούσης θόλου ανασκάφηκε εκτεταμένη πυρά-ολοκαύτωμα των πρώιμων Σκοτεινών Αιώνων, προφανώς ένδειξη ηρωολατρείας. Ο τάφος πρέπει να ήταν σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το β΄μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. Στο εσωτερικό του παρουσιάζει ενδείξεις ισχυρής καύσης (πρακτική που εφαρμοζόταν για λόγους απολύμανσης-εξυγίανσης αλλά και εξαγνισμού του χώρου) που θα εφαρμοζόταν περιοδικά μετά από κάθε άνοιγμά του. Στην περιφέρεια της θόλου παραμερίζονταν τα καμένα οστά, όστρακα αγγείων και διάφορα μικροευρήματα χαρακτηριστικά της ευμάρειας και της καλαισθησίας της τοπικής άρχουσας τάξης. Η μοναδικότητα μέχρι στιγμής του μνημείου στην ΒΔ Πελοπόννησο και σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία υπαγορεύει την άποψη ότι έχουμε να κάνουμε με το ταφικό μνημείο μιας σημαντικής μυκηναϊκής ηγεμονικής οικογένειας της δυναστείας του Αυγείου και των Επειών. Η πορεία της ανασκαφικής έρευνας στο μνημείο και στο ευρύτερο περιβάλλον του θα επιτρέψει ίσως να εμβαθύνουμε στον ιστορικό πυρήνα των μύθων που αναφέρονται στην περιοχή και ενδεχομένως να το συνδέσουμε με γνωστά ονόματα μυκηναίων βασιλέων.

Εν συνεχεία θα διεξαχθεί παρουσίαση προϊστορικών τεχνικών και μεθόδων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Πειραματικής Αρχαιολογίας «Η αφή φωτιάς κατά τη διάρκεια των αιώνων και κατασκευή λίθινων εργαλείων στην Προϊστορία».

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

Ώρα εκδήλωσης: 9.00

Σημείο συνάντησης: Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 6939554931

(Χρήστος Ματζάνας)

Β. Θεματική περιήγηση στα ρωμαϊκά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας

Στην καταπράσινη γη της δυτικής Πελοποννήσου, ανάμεσα στον Αλφειό ποταμό, στον παραπόταμό του Κλαδέο και τον Κρόνιο λόφο, απλωνόταν το ιερό άλσος της Ολυμπίας, η Άλτις. Εκεί γεννήθηκε το ιερό του Ολύμπιου Δία, που ακτινοβολούσε στην αρχαία Ελλάδα επί χίλια και πλέον χρόνια.

Στο πλαίσιο της επετειακής επικοινωνιακής δράσης θα πραγματοποιηθεί θεματική περιήγηση στα οικοδομήματα της Ρωμαϊκής και Παλαιοχριστιανικής περιόδου που βρίσκονται στον Αρχαιολογικό Χώρο Ολυμπίας.

H ήττα των Ελλήνων στον Ισθμό της Κορίνθου από τους Ρωμαίους το 146 π.X., σηματοδοτεί την έναρξη της Ρωμαϊκής κυριαρχίας στην Ελλάδα.

Οι Ηλείοι ακολούθησαν φιλορωμαϊκή πολιτική κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατάκτησης. Αυτός ήταν και ένας λόγος που μετά την οριστική επικράτηση των Ρωμαίων στην Ελλάδα (146 π.Χ) η Ηλεία δεν υπέστη τις συνέπειες της νίκης τους. Αντίθετα, μάλιστα στη ρωμαϊκή εποχή (1ος π.Χ-3ος αι.μ.Χ) σημειώθηκε έντονη οικοδομική δραστηριότητα στο Ιερό, είτε με την επισκευή των παλαιών κτισμάτων είτε με την κατασκευή νέων, όπως οι Θέρμες Λεωνιδίου, Θέρμες Κλαδέου, ΝΔ Κτήριο (Λέσχη Αθλητών),Νότιες Θέρμες, Οκτάγωνο/Οικία Νέρωνα.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 26 & 27 Μαϊου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 9:00 π.μ

Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2624022529 εσωτ.232 (Ρούλα Λεβεντούρη)

Γ. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην θεματική ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Ολυμπίας με τίτλο «Ο άγνωστος βυζαντινός οικισμός της Ολυμπίας» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαΐου και ώρα 18.00.

Η δράση στοχεύει στην προσπάθεια γνωριμίας του κοινού με τον εν πολλοίς άγνωστο αλλά σημαντικό για τα δεδομένα της εποχής χριστιανικό οικισμό που εγκαταστάθηκε και αναπτύχθηκε στο χώρο του αρχαίου ιερού της Ολυμπίας κατά την ύστερη αρχαιότητα και μετά την παύση των Αγώνων και της αρχαίας λατρείας. Με αφορμή τα σωζόμενα σήμερα κατάλοιπα της περιόδου θα επιχειρηθεί η ανασύσταση της μορφής και η παρουσίαση της λειτουργίας και της σημασίας του πρώιμου βυζαντινού οικισμού της Ολυμπίας, με γνώμονα τη σκέψη ότι η ιστορία του τόπου του ολυμπιακού ιερού σε μια εποχή όπου ουσιαστικά συντελείται η μετάβαση από τον αρχαίο στον μεσαιωνικό κόσμο δεν μπορεί παρά να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το θέμα της ξενάγησης αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση του χώρου του φημισμένου και πολυύμνητου Ιερού και φέρνει στο προσκήνιο μια άγνωστη αλλά οπωσδήποτε ενδιαφέρουσα περίοδο χρήσης του. Η ομορφιά του φυσικού τοπίου την ιδιαίτερη ώρα της δύσης του ήλιου επιλέγεται ως το ιδανικό πλαίσιο της προτεινόμενης περιήγησης.

Ως σημείο συνάντησης των συμμετεχόντων και αφετηρία της περιήγησης ορίζεται το πλάτωμα προ της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 18.00

Σημείο συνάντησης: Είσοδος του Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 26240 22529

(Νάνσυ Ράλλη – Τώνια Μουρτζίνη)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή, καθώς θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας. | Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 40 άτομα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Α. Λαμπαδηδρομία περίπου 40 χιλιομέτρων, που θα εκκινεί από τον χώρο στον οποίο ο Αλέξανδρο μαθήτευσε πλάι στον Αριστοτέλη (αρχαίο Θέατρο και Γυμνάσιο Μίεζας) και θα καταλήξει στον χώρο όπου ξεκίνησε η μεγάλη του εκστρατεία για την Ανατολή (Αρχαιολογικός Χώρος Αιγών, Νεκροταφείο των Τύμβων). Κατά την διάρκεια της πορείας θα γίνουν πέντε στάσεις σε επιλεγμένα σημεία με εκδηλώσεις μουσικής, χορού και θεάτρου.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 22.05.2022

Ώρα εκδήλωσης: 10:00

Σημείο συνάντησης: Αρχαίο Θέατρο Μίεζας

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, 23310 24972 (Παπαργυρούδη Φώτω),

Β. Εκπαιδευτική πεζοπορία για τους μαθητές των σχολείων της Βεργίνας και των Παλατιτσίων, με στόχο την γνωριμία τους με τα μνημεία του αρχαίου Νεκροταφείου των Τύμβων στις Αιγές και του υστεροβυζαντινού ναού του Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

23310 92580(Κοντογουλίδου Εύα)

Γ. Εκπαιδευτική πεζοπορία για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Νάουσας με στόχο την γνωριμία τους με τα μνημεία της αρχαίας Μίεζας, όπως το θέατρο, το γυμνάσιο και το ιερό των Νυμφών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

23310 24972 (Παπαργυρούδη Φώτω)

Δ. Εκπαιδευτικό εργαστήριο για μαθητών δημοτικών σχολείων με θέμα τα φυτικά μοτίβα σε παραστάσεις αρχαίων μνημείων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

23310 24972 (Παπαργυρούδη Φώτω)

Ε. Εκπαιδευτικό εργαστήριο για μαθητών δημοτικών σχολείων με θέμα τα φυτικά μοτίβα σε παραστάσεις αρχαίων μνημείων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

23310 24972 (Παπαργυρούδη Φώτω)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου συμμετέχει στις «Πράσινες Πολιτιστικές διαδρομές» με τρείς δράσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του εορτασμού από 26 έως 29 Μαΐου 2022, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

1. «Βότανα και αγριολούλουδα της Κρήτης στο Μουσείο». Συμμετοχική ξενάγηση για το ευρύ κοινό.

Ξενάγηση με τη συμμετοχή του κοινού σε επιλεγμένα εκθέματα που μαρτυρούν την πολυεπίπεδη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον στην Εποχή του Χαλκού. Ανάμεσά τους, πινακίδες κεραμική, κοσμήματα, παλαιοβοτανικά κατάλοιπα κ.ά., ως υλικές μαρτυρίες του πολύχρωμου αυτού κόσμου, που απεικονίζεται άλλοτε φυσιοκρατικά και άλλοτε με φαντασία στις μινωικές τοιχογραφίες.

Πέμπτη 26/5/2022, ώρα 18.00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

2. «Εξερευνούμε τα φυτά και τα ζώα στο ΑΜΗ».

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικών Σχολείων Α-Γ Δημοτικού.

Παρασκευή 27/5 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Ώρες εκδήλωσης: 09:00-13.:00.

3. «Η θάλασσα στο Μουσείο!» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα-ξενάγηση για τον θαλάσσιο κόσμο στην εικονογραφία των Μινωιτών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα-ξενάγηση επικεντρώνεται στα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου που αναπαριστούν ή απεικονίζουν τη χλωρίδα και πανίδα του θαλάσσιου κόσμου. Τοιχογραφίες και αγγεία με περίτεχνες παραστάσεις από τον βυθό, κοσμήματα και διακοσμητικά πλακίδια σε σχήμα ψαριών, τρίτωνες και κοχύλια, συνθέτουν τον συναρπαστικό κόσμο της θάλασσας, όπως τον απέδωσαν ιδιαίτερα παραστατικά οι Μινωίτες καλλιτέχνες. Με άξονα επιλεγμένα εκθέματα, οι αρχαιολόγοι παρουσιάζουν τα είδη που απεικονίζονται στις παραστάσεις και συζητούν την ιδιαίτερη σχέση των Μινωιτών με τη θάλασσα τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στη σφαίρα της ιδεολογίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα-ξενάγηση απευθύνεται σε ενήλικες και σε παιδιά.

Σάββατο 28/5/2022, ώρα:11.00 π.μ., στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

4. Εκδρομή στη Φαιστό

Εκδρομή στη Φαιστό και την εύφορη πεδιάδα της Μεσσαράς, όπου αναπτύχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα της Κρήτης στην Εποχή του Χαλκού, με ξενάγηση από αρχαιολόγους του Μουσείου. Στην ξενάγηση θα παρουσιαστεί η οικιστική ιστορία του λόφου και η σχέση του με το φυσικό περιβάλλον, που όπως φαίνεται από γεωμορφολογικές μελέτες, ήταν διαφορετικό από το σημερινό.

Κυριακή 29/5/2022, ώρα: 9.00. Χώρος συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Όνομα: Κατερίνα Αθανασάκη:2810279062, Κλειώ Τζανάκη 2810279064, Ειρήνη Νικολακοπούλου: 279080.

Σε όλες τις εκδηλώσεις θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα προστασίας από την Covid-19.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας λαμβάνει μέρος και φέτος στον εορτασμό των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών, σχεδιάζοντας δράσεις τόσο για τη μαθητική κοινότητα όσο και για το ευρύ κοινό:

1. Πέμπτη-Παρασκευή, 26-27 Μαΐου 2022

“Φυτά και βότανα στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας”

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για οργανωμένες σχολικές ομάδες Νηπιαγωγείου και Α΄-Β΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου. Μέσα από την επαφή με αντιπροσωπευτικά εκθέματα της μόνιμης συλλογής και ευχάριστες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην αυλή του μουσείου, το πρόγραμμα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει σε θέματα προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος και να αναδείξει τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τα φυτά και τα ζώα.

Διάρκεια προγράμματος: 1:30 ώρα

2. Πέμπτη-Κυριακή, 26-29 Μαΐου 2022

Θεματική περιήγηση με τίτλο “Η φύση στο μουσείο. Έμβια όντα στα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας”. Η δράση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και έχει ως στόχο να αναδείξει τη στενή και πολυεπίπεδη σχέση ανθρώπου και «περιβάλλοντος» στην αρχαιότητα, εστιάζοντας την προσοχή του επισκέπτη σε επιλεγμένα εκθέματα που είτε απεικονίζουν είτε διακοσμούνται με θέματα εμπνευσμένα από τον φυσικό κόσμο: οικόσιτα και άγρια ζώα, πτηνά, ερπετά, θαλάσσια θηλαστικά, μαλάκια και οστρακοειδή, αλλά και αντιπροσωπευτικά δείγματα χλωρίδας, όπως ελιά, άμπελος, δάφνη, μυρτιά κ.α.

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Θεοδώρα Λάζου – Αντωνία Τζωρτζάτου, 2665 0 21417, 28538 (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2022 στο Γενί Τζαμί

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, στις 9:00 και στις 11:30, εκπαιδευτικά προγράμματα στο Γενί Τζαμί (παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο) για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο και τη φύση, θα δούμε απεικονίσεις φυτών και ζώων σε αρχαία αντικείμενα και θα παίξουμε παιχνίδια εμπνευσμένα από τη μυθολογία.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 9:00 και 11:30

Σημείο συνάντησης:

Γενί Τζαμί, Αρχαιολογικού Μουσείου 30.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό/Όνομα:

2313310454 (Γ. Καρλιάμπας), 2313310418 (Ο. Μπακιρτζή), 2313310442 (Ζ. Μπίλη)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Α) Την Παρασκευή 20 Μαΐου με αφετηρία τον Μακεδονικό τάφο «Μακρίδη Μπέη» και σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Μυγδονίας, το οποίο έχει ορισθεί ως συντονιστικό σχολείο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS με τίτλο Project 2020 -KA229-078863: “Art and Literature in Education’s Nature! Is it an A.Li.E.N.?” θα περιηγηθούμε στη νεκρόπολη της αρχαίας Λητής στην περιοχή του Δερβενίου. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν 40 μαθητές από 5 ευρωπαϊκά εταιρικά σχολεία και οι εκπαιδευτικοί τους, καθώς και 25 μαθητές από το Γυμνάσιο της Μυγδονίας.

Η νεκρόπολη της αρχαίας Λητής με τα καταπληκτικά ευρήματά της προσφέρει τη δυνατότητα να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας, την καθημερινή ζωή, αλλά και τις κοσμογονικές αντιλήψεις των κατοίκων της περιοχής κατά την ύστερη κλασική εποχή και τους ελληνιστικούς χρόνους μέσα από τα ταφικά μνημεία, τα σημαντικά κτερίσματα και τη ζωγραφική των τάφων.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 20.05.2022

Ώρα εκδήλωσης: 12:30

Σημείο συνάντησης: Μακεδονικός τάφος «Μακρίδη Μπέη»

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2310.801428 (Άννα Παντή)

Β) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης θα διεξαγάγει το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 αρχαιολογική περιήγηση στο λεκανοπέδιο της Καλαμαρίας, ύπαιθρο χώρα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Θεσσαλονίκης. Ακολουθώντας την οδική πορεία στους πρόποδες του Χορτιάτη και με σταθμούς ιστάμενα μνημεία και μνημειακά σύνολα μεταβυζαντινής περιόδου, η δράση αποσκοπεί στην κατανόηση της οργάνωσης του παραγωγικού χώρου της πόλης μέσα από στιγμιότυπα της ιστορικής της πραγματικότητας κατά τους βυζαντινούς και οθωμανικούς χρόνους.

Αρχαιολογική διαδρομή: τσιφλίκι Σέδες (μουσουλμανικό τέμενος) (Θέρμη), συγκρότημα ιαματικών λουτρών Σέδες (Λουτρά Θέρμης), μεταβυζαντινό συγκρότημα Πισσώνος/Pişona (Βασιλικά), ναός Αγίου Ανδρέα Περιστεράς, μεταβυζαντινός ναός Αγίου Αθανασίου στο Λειβάδι. Η περιήγηση θα ολοκληρωθεί με πεζοπορική διαδρομή σε ορειβατικά μονοπάτια γύρω από το Λειβάδι.

Η δράση απευθύνεται τόσο σε συγκροτημένες ομάδες κοινού όσο και σε επισκέπτες που σκοπεύουν να μετακινηθούν με ίδια μέσα και προϋποθέτει την εκ των προτέρων έγκαιρη υποβολή δήλωσης συμμετοχής, για την οποία και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η διεξαγωγή της θα πραγματοποιηθεί με την τήρηση των ισχυόντων προφυλακτικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 28-05-2022

Ώρα εκδήλωσης: 10.00-17.00

Σημείο συνάντησης: Μύλοι Αλλατίνη (Γραφεία ΕΦ.Α.ΠΕ.Θ.)

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 231 0801402 (ΕΦ.ΑΠΕ.Θ.), 697 8799444 (Ευθ. Ντάφου)

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας και φέτος δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» 26-29 Μαΐου 2022 διοργανώνει, εκπαιδευτικά προγράμματα, Λέσχη Ανάγνωσης, και θεματική ξενάγηση.

Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για μαθητές Στ΄ Δημοτικών Σχολείων, «Ένας χάρτης, ένα νόμισμα, μια ιστορία για την ελευθερία». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από κοινού με το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς των Γενικών Αρχείων του Κράτους / Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν τη Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινλή και να κατανοήσουν την εποπτική αποτελεσματικότητα που έχει ο χάρτης ως συνοπτικός και άμεσος φορέας πληροφοριών και ιδεών.

Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για μαθητές Γ΄- Δ΄ Δημοτικού & Α΄ Γυμνασίου «Στην αρχαία Θεσσαλονίκη, τον καιρό της πανδημίας». Αντλώντας έμπνευση από τη σημερινή πανδημία, το πρόγραμμα μεταφέρει τα παιδιά στο 165 μ.Χ., όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη η διαβόητη «Επιδημία των Αντωνίνων»

Την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη ζωντανή εκδήλωση της Λέσχης Ανάγνωσης του ΑΜΘ, μετά την πανδημία. Καλεσμένος είναι ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός με το ιστορικό μυθιστόρημά του «Περί της εαυτού ψυχής», Εκδόσεις Πατάκη.

Το Σάββατο το κοινό θα ξεναγηθεί στην περιοδική έκθεση του ΑΜΘ για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821:«Για μια φλόγα που καίει. Αρχαιότητες και Μνήμη, Θεσσαλονίκη – Μακεδονία [1821-2021]»

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2313 310244

(Κατερίνα Μπεχτσή)

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχοντας στις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» για ένατη συνεχή χρονιά αναδεικνύει τον φυτικό κόσμο μέσα από τα εκθέματά του.

Οι φετινές δράσεις είναι οι εξής:

• Ξεναγήσεις στον φυτικό κόσμο των Βυζαντινών μέσα από τα εκθέματα της μόνιμης έκθεσής του από αρχαιολόγους του Μουσείου στις 26/5/2022, 12:00.

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην μόνιμη έκθεση προσαρμοσμένο στη θεματική της ημέρας από αρχαιολόγο-μουσειολόγο του Μουσείου στις 27/5/2022, 12:00. Σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης θα γίνει διανομή εποχικών φυτών στους συμμετέχοντες.

Ημερομηνία εκδήλωσης:

26/5/2022 & 27/5/2022

Ώρα εκδήλωσης:

26/5/2022, 12.00 θεματική ξενάγηση

27/5/2022, 12:00 εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ο αριθμός των ομάδων επισκεπτών θα είναι περιορισμένος και σύμφωνος με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας από την COVID-19

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

2313 306422 (Εκδοτήριο εισιτηρίων Μουσείου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Α) Κάστρο Ιωαννίνων και Ακρόπολη Ιτς Καλέ

Περιπατητική ξενάγηση στο Κάστρο των Ιωαννίνων. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές Ε’ Δημοτικού με στόχο τη γνωριμία τους με τα κατάλοιπα από τη βυζαντινή περίοδο της ιστορίας της καστροπολιτείας των Ιωαννίνων. Η συμμετοχή των σχολείων θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στην εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: από τις 9:30 π.μ.

Σημείο συνάντησης: Κεντρική πύλη Κάστρου Ιωαννίνων

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

26510 25989 και 26510 39580 (Δήμητρα Παπαϊωάννου και Μάτα Κορτζή)

Β)Αρχαιολογικός χώρος Μ. Γαρδικίου

Ημερομηνία εκδήλωσης: 10-05-2022

Ώρα εκδήλωσης: 9:00π.μ.

Σημείο συνάντησης: Θέση «Κονίσματα, έναρξη διαδρομής προς Αρχαιολογικό χώρο Μ. Γαρδικίου

Σύντομη περιγραφή εκδήλωσης/δράσης*: Υποδοχή των επισκεπτών και ανάβαση προς τον Αρχαιολογικό χώρο Μ. Γαρδικίου. Εισαγωγή στην ιστορία της αρχαίας Ηπείρου. Αναφορά και περιγραφή της τοπογραφίας του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από την ακρόπολη που προσφέρει συνολική θέαση της ευρύτερης περιοχής. Περιήγηση και ξενάγηση στα κτίρια και την ελληνιστική οχύρωση της ακρόπολης. Επίσκεψη και ξενάγηση στα οχυρωματικά έργα των Βαλκανικών πολέμων που εκτείνονται στα δυτικά της ακρόπολης.

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: Καππά Χαρά, αρχαιολόγος ΕΦΑ Ιωαννίνων, 2651001074

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας συμμετέχει στον εορτασμό με μια θεματική ξενάγηση της εκπαιδευτικής κοινότητας στους αρχαιολογικούς χώρους της αρχαίας Οισύμης και της Βυζαντινής Ανακτορούπολης Ν.Περάμου του Δήμου Παγγαίου.

Δυτικά της Καβάλας στο μεγάλο κόλπο των Ελευθερών στην όμορφη και εύφορη παραλία της Νέας Περάμου εντοπίζεται η θασιακή αποικία Οισύμη, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. Η ακρόπολη της πόλης είναι χτισμένη σε οχυρό λόφο και σήμερα διακρίνονται τα τείχη της που πρέπει να έχουν κτιστεί στην υστεροαρχαϊκή εποχή και να έχουν επισκευασθεί στους κλασικούς χρόνους. Μέσα στον περίβολο, στην κορυφή της ακρόπολης σώζεται το άνδηρο ενός ιερού πιθανότατα της θεάς Αθηνάς,ενώ η πόλη πρέπει να επεκτείνονταν προς τα βόρεια και ανατολικά της ακρόπολης. Η παραλία, περιοχή ανάμεσα στην Αντισάρα και στον κόλπο των Ελευθερών, ονομαζόταν στην αρχαιότητα Βιβλία και ήταν γνωστή για τον περίφημο “βίβλινονοἶνον” της. Στην αμπελουργία στηρίχθηκε αρχικά η οικονομική άνθιση της περιοχής. Στο α’ μισό του 4ου αι. π.Χ η Οισύμη γνώρισε μια ιδιαίτερη περίοδο ακμής, έκοψε το δικό της χάλκινο νόμισμα και οργάνωσε σε τοπικό επίπεδο την παραγωγή και εμπορία κρασιού. Προσαρτήθηκε στο Βασίλειο της Μακεδονίας από τον Φίλιππο τον Β΄ γύρω στα 356 π.Χ. Στα ελληνιστικά χρόνια εμφανίζεται με το όνομα Ημαθεία. Στα βυζαντινά χρόνια συνεχίζεται η ζωή στο κάστρο της Ανακτορούπολης. Τα ερείπια του κάστρου υψώνονται επιβλητικά στον δυτικό βραχίονα του κόλπου των Ελευθερών δίπλα στον οχυρό λόφο με τα ερείπια των τειχών της αρχαίας Οισύμης, της οποίας υπήρξε διάδοχος. Εμφανίζεται τον 9ο αιώνα, ως έδρα επισκοπής. Η οχύρωση της πόλης, που χρονολογείται το 12ο αιώνα σώζεται σε καλή κατάσταση. Η πόλη παύει να υφίσταται τον 14ο-15ο αιώνα με την εξάπλωση των Οθωμανών. Το κάστρο της Ανακτορούπολης αναστηλώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 26-27/05/2022

Ημερομηνία εκδήλωσης: 26-27/03/2022

Ώρα εκδήλωσης: 10 π.μ

Σημείο συνάντησης θα είναι το κάστρο της Ανακτορούπολης και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τηλέφωνα : 2510 228689, 222335(Πηνελόπη Μάλαμα)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Στα διοικητικά όρια των Τ.Κ. Κέδρου και Λουτρού του Δήμου Σοφάδων, στις εσχατιές της πεδιάδας της ΝΔ Θεσσαλίας, εκτείνονται τα κατάλοιπα της αρχαίας Όρθης. Η αρχαία θεσσαλική πόλη Όρθη ανήκε στη διοικητική περιφέρεια («τετράδα») Θεσσαλιώτιδα και μαζί με το Κιέριον (στη σημερινή Τ.Κ Πύργου Κιερίου) και τις Πειρασιές (στη σημερινή Τ.Κ. Ερμητσίου) αποτελούν τις μέχρι σήμερα ταυτισμένες πόλεις στην περιοχή αυτής της τετράδας. Τα ερείπια της αρχαίας πόλης καταλαμβάνουν τόσο το πεδινό τμήμα όσο και τους πρώτους χαμηλούς λόφους που υψώνονται γύρω από τη μικρή εκκλησία του Αγ. Νικολάου και το άλσος που απλώνεται γύρω του.

Η ίδια η πόλη αποτέλεσε το χώρο όπου συνενώθηκαν και συνασπίσθηκαν οι κάτοικοι των γύρω οικισμών, γειτονικών και παλαιότερων, πολύ πιθανόν κατά τη διάρκεια του β΄ μισού του 4ου αι. π.Χ. Η Όρθη οχυρώθηκε εξαρχής με τείχη που την περιέβαλλαν, επιστέφονταν από την ακρόπολη στη θέση «Χελωνόκαστρο», έκοψε δικά της χάλκινα νομίσματα ενώ φαίνεται πως η ζωή διατηρήθηκε εκεί μέχρι και τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, Οι περιορισμένες αρχαιολογικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς έχουν φέρει στο φως τμήμα της οχύρωσης μαζί με μία πύλη (την ΒΑ), την ιδιωτική οικία ενός τεχνίτη (κεραμέα) καθώς και ένα μικρό ιερό εκτός των τειχών (extra muros), μέσα στα όρια του Βόρειου νεκροταφείου της πόλης.

Στα πλαίσια συμμετοχής της Εφορείας μας στις εκδηλώσεις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2022» που διοργανώνει το ΥΠΠΟΑ, η ΕΦΑ Καρδίτσας συνεργάζεται φέτος με τη Διεύθυνση Α΄-βάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας./Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κέδρου, Δήμου Σοφάδων και διοργανώνει Πολιτιστική περιήγηση-ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο της αρχαίας Όρθης, Σκοπός της εκδήλωσης είναι να φέρει σε επαφή τα παιδιά με τις αρχαιότητες του τόπου τους, ώστε να τις γνωρίσουν στοχεύοντας στη μελλοντική ευαισθητοποίησή τους ως ενήλικες σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Παρασκευή, 27-5-2022

Ώρα εκδήλωσης: 9:00 – 12:30.

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός Χώρος Κέδρου/Ι.Ν. Αγ. Νικολάου

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 24410 79382, 24410 61564

Β. Στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται ο σύγχρονος οικισμός του Καλλίθηρου, αναπτύχθηκε κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. αρχαία πόλη, η οποία συνέχισε να κατοικείται μέχρι και τον 1ο αιώνα π.Χ. Πιθανόν πρόκειται για την αρχαία πόλη “Καλλίθηρα.

Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, στο πλαίσιο της δράσης “Πράσινες πολιτιστικές Διαδρομές” θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των μαθητών του Δημοτικού σχολείου Καλλίθηρου για την ιστορία της περιοχής και περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο Καλλιθήρου. Συγκεκριμένα οι μαθητές θα περιηγηθούν στα ορατά τμήματα των δρόμων και των οικημάτων της αρχαίας πόλης καθώς και στο λόφο του Αγίου Αθανασίου όπου σώζονται τμήματα από τα τείχη της αρχαίας πόλης, το τείχος από μικρό κάστρο της εποχής του Ιουστινιανού (6ος αι. μ.Χ.) και ο ναός του Αγ. Αθανασίου (19ος αι. μ.Χ.).

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 09:00

Σημείο συνάντησης: Δημοτικό Σχολείο Καλλίθηρου

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2441079382 & 2441061564

(Κωνσταντίνος Βουζαξάκης)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Η βιωματική εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Γνωριμία με την αρχαία Διοκλητιανούπολη: το τοπίο και ο άνθρωπος» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και το Δήμο Άργους Ορεστικού απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού. Στόχοι της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της περιοχής, καθώς και η γνωριμία με τον σημαντικό αυτό αρχαιολογικό χώρο και η διασύνδεσή του με το περιβάλλον. Η δράση θα ξεκινήσει με την περιήγηση και ξενάγηση των μαθητών στον αρχαιολογικό χώρο της Διοκλητιανούπολης και θα ολοκληρωθεί με δημιουργικές δραστηριότητες στις οποίες οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 9.00- 13.00

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού χώρου Διοκλητιανούπολης

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό/Όνομα: 24670 88200 και 24670 44616

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Στα πλαίσια των φετινών εκδηλώσεων η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας και το Οικομουσείο του Πετριτή, θα διοργανώσει από Πέμπτη 26 έως Κυριακή 29 Μαΐου 2022 περιπάτους και θεματικές ξεναγήσεις στις Αλυκές της Λευκίμμης και στον Πετριτή (διαδρομή «Στράτα των ψαράδων»).

Το Οικομουσείο του Πετριτή αποσκοπεί στην ανάδειξη της θαλάσσιας και παράκτιας κληρονομιάς της νότιας Κέρκυρας, εστιάζοντας σε τρεις πόλους επίσκεψης: το ψαροχώρι του Πετριτή, τη λιμνοθάλασσα Κορισσίων και τις αλυκές Λευκίμμης. Παρουσιάζει ένα Δίκτυο Πολιτιστικών Διαδρομών στην νότια Κέρκυρα το οποίο συμβάλλει στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.

Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020 και του έργου «Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και τοπικές Συμμετέχουσες Κοινωνίες» – «Fisheries and Cultural Heritage, Identity and Participated Societies – FISH AND C.H.I.P.S», στο οποίο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας συμμετείχε ως εταίρος και η Ένωση Αλιέων του Πετριτή ως συνεργαζόμενος εταίρος.

Οι Αλυκές Λευκίμμης λειτούργησαν από το μεσαίωνα έως το 1988. Αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους του νησιού και Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά. Ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000. Στο κτήριο των βενετσιάνικων αλατόσπιτων που έχει αποκατασταθεί, στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Οι ανωτέρω δράσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 26-29 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 10:00πμ-13:00μμ

Σημείο συνάντησης: Αλυκές Λευκίμμης και Οικομουσείο Πετριτή

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 6909316171, 2662025236

(Ροδίτη Αγγελική, Άρτεμις Μπριασούλη, Παγκράτης Φώτης)

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας συμμετέχει στο θεσμό των «Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών» με τις ακόλουθες δράσεις:

• Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, Ανάκτορα των Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, 11:00

«Στους Κήπους των Ανακτόρων, Τότε και Τώρα». Θεματική περιήγηση και περίπατος στο περιστύλιο και στον κήπο των ανακτόρων. Εκπαιδευτικό παιχνίδι-δράση καλλιτεχνικού εργαστηρίου.

Η συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικών Σχολείων και Α΄ Τάξης Γυμνασίου των Σχολείων σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Κέρκυρας. Περιλαμβάνει θεματική περιήγηση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών τους στους κήπους των ανακτόρων από τους αρχαιολόγους και το προσωπικό του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας όπου θα ενημερωθούν για την χλωρίδα της Κέρκυρας, την σημασία του κύκλου του νερού. Η δράση θα συνεχιστεί με εκπαιδευτικό παιχνίδι στον κήπο του λαού για να αναδειχτεί η σημασία του πρασίνου στην πόλη. Στο τέλος της δράσης θα δοθούν στους μαθητές/τριες τετράδια επιζωγραφισμού με φυτικό διάκοσμο εμπνευσμένα από την ιαπωνική και κινέζικη τέχνη.

Σημείο συνάντησης: Ανάκτορα των Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου

*Για τις ανωτέρω εκδηλώσεις είναι απαραίτητα η τηλεφωνική προσυνεννόηση. θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

26610 30443/ Εσωτερικό 20 Μιχάλης Τριβυζάς – Χριστιάννα Κίτσου

/ Εσωτερικό 12 Χριστίνα Πανέρα

(Μιχάλης Τριβυζάς, Χριστιάννα Κίτσου, Χριστίνα Πανέρα)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

1. «Περίπατος γνωριμίας με την ελληνιστική πόλη και τα ταφικά μνημεία της παρά τον π. Γοργόπη στην Τ.Κ. Τούμπας Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς»

Ο αρχαιολογικός χώρος στην κοινότητα Τούμπας του Δήμου Παιονίας εκτείνεται σε απόσταση 1300 μ βόρεια του σύγχρονου χωριού και περιλαμβάνει τα κατάλοιπα μιας πόλης των ελληνιστικών χρόνων στο λόφο ‘Σημάδι’, στις όχθες του π. Γοργόπη και δύο ορατούς ταφικούς τύμβους αριστοκρατών-γαιοκτημόνων του τέλους του 4ου/αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Ένας ακόμη ταφικός τύμβος βρίσκεται μέσα στον σημερινό οικισμό της Τούμπας, δίπλα στη μεταβυζαντινή εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Οι ταφικοί τύμβοι αναπτύσσονταν παράλληλα με τον κεντρικό οδικό άξονα, ο οποίος συνέδεε την προς το παρόν άγνωστη κατ’ όνομα αρχαία πόλη στην Τούμπα με τις σημαντικές και σύγχρονές της ελληνιστικές πόλεις Ευρωπό (8 χλμ Ν της Τούμπας) και Πέλλα (28 χλμ Ν της Τούμπας), την πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου.

Η δράση θα ξεκινήσει με παρουσίαση στους επισκέπτες των ταφικών τύμβων Ι & ΙΙ, οι οποίοι ανήκαν σε μέλη της τοπικής κοινωνίας των αριστοκρατών. Θα ακολουθήσει περίπατος 350-400 μ μέσω περιοχής με ελιές και ροδιές, μέχρι τον λόφο-τράπεζα ‘Σημάδι’ με την ελληνιστική πόλη, καθώς και σύντομη στάση στον π. Γοργόπη με τα γάργαρα νερά, έχοντας στα Δ το δασωμένο Πάικο και στα Α την κοιλάδα του Αξιού. Η περιήγηση θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στον ταφικό τύμβο εντός του χωριού καθώς και το γειτονικό μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Αθανασίου.

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να φορούν υποδήματα πεζοπορίας για ασφαλή περιήγηση, να διαθέτουν καπέλο και γυαλιά ηλίου, νερό και ξηρά τροφή καθώς και αντιηλιακό.

Ημερομηνία εκδήλωσης:

α) για μαθητές: Πέμπτη 26/5 & Παρασκευή 27/5

β) για ενήλικες: Κυριακή 29/5

Ώρα εκδήλωσης:

α) για μαθητές: ώρες 09.00 – 13.00

β) για ενήλικες: ώρες 10.30 – 12.30

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

Δρ Γ. Στρατούλη (23410 22005, 23410 2276661) και Σ. Ποιμενίδου (23410 22477)

2. Ένα πικ νικ – διαφορετικό από τα άλλα – στον αρχαιολογικό χώρο Παλατιανού του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς

Ο αρχαιολογικός χώρος του Παλατιανού βρίσκεται στις παρυφές του ορεινού όγκου των Κρουσσίων με εξαιρετική θέα στην γύρω περιοχή και σκιερές περιοχές, που προσφέρονται και για ένα ευχάριστο πικ νικ. Συγκεκριμένα, η δράση θα περιλαμβάνει πικ-νικ επισκεπτών -μέχρι 100 άτομα κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης με την ΕΦΑ Κιλκίς- σε επιλεγμένα σκιερά μέρη του αρχαιολογικού χώρου, ενώ ενημερωτικές ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο θα πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες κοινού για όσους επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν θεματικές ξεναγήσεις για τη χλωρίδα της περιοχής από ειδικό ερευνητή, με αναφορές και στη χλωρίδα κατά την αρχαιότητα. Σκοπός της δράσης είναι να γνωρίσουν οι πολίτες τον αρχαιολογικό χώρο με την ρωμαϊκή πόλη και τη χλωρίδα της περιοχής, αλλά και να χαρούν το ιδιαίτερα όμορφο φυσικό περιβάλλον.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 12.00-15.00

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός χώρος Παλατιανού

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

23410 22005 & 23410 76661(γραμμ. ΕΦΑ Κιλκίς), 23410 22477 (Αρχ/κό Μουσείο Κιλκίς)

3. «Περιήγηση στο απόρθητο φρούριο του Γυναικοκάστρου Κιλκίς»

Η δράση θα ξεκινήσει από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κιλκίς, από όπου οι επισκέπτες θα ανηφορίσουν -με σύντομες στάσεις για κατόπτευση του περιβάλλοντος χώρου και έτερων αρχαίων μνημείων στα Ν του λόφου, όπως ο ταφικός τύμβος της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου (10ος-9ος αι. π.Χ.)- προς το βυζαντινό φρούριο, για να περιηγηθούν στον χώρο του, ιδίως στην οχυρωμένη ακρόπολή του.

Το φρούριο του Γυναικοκάστρου ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο, στη θέση παλαιότερου, περί το 1328-1341. Η περιοχή του κατοικήθηκε συνεχώς από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τη νεότερη εποχή. Βρίσκεται 1χλμ βόρεια από τον σπουδαίο ταφικό τύμβο της Εποχής Σιδήρου με έκταση περ. 25στρεμ. Στο ψηλότερο σημείο του φρουρίου, προς τα ΒΑ, βρίσκεται η τετράπλευρου σχήματος ακρόπολή του, στης οποίας το εσωτερικό υψώνεται διώροφος πύργος με κινστέρνα στο υπόγειο και παρεκκλήσιο στον όροφο.

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο για την ασφαλή περιήγησή τους να φορούν υποδήματα πεζοπορίας και να έχουν καπέλο, γυαλιά ηλίου, νερό και ξηρά τροφή.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 29/5

Ώρα εκδήλωσης: 11.00 – 13.00

Σημείο συνάντησης: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς, στους πρόποδες του λόφου με το βυζαντινό φρούριο Γυναικοκά¬στρου Κιλκίς

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

234210 22005, 23410 76661 (γραφ. ΕΦΑ Κιλκίς), 23410 22477 (Αρχ/κό Μουσείο Κιλκίς) Δρ Μ. Παρχαρίδου και Σ. Ποιμενίδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εφορεία Αρχαιολογικών Κοζάνης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, σε συνεργασία με τον Δήμο Βοΐου, τον Δήμο Εορδαίας και την Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης, συμμετέχει και φέτος στη δράση με τη διοργάνωση σειράς επισκέψεων και ξεναγήσεων σε δύο μνημεία ιδιαίτερης αρχαιολογικής σημασίας της Π.Ε. Κοζάνης: τον Μακεδονικό Τάφο Σπηλιάς Εορδαίας και την Επισκοπική Βασιλική Σισανίου Βοΐου. Τα δύο αυτά μνημεία, τα οποία είναι συνήθως ανοιχτά μόνο κατόπιν προσυνεννόησης, θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό με την παρουσία φυλάκων από τις 10:00 έως τις 14:00 για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 26 έως και την Κυριακή 29 Μαΐου 2022.

Στον Μακεδονικό Τάφο της Σπηλιάς Εορδαίας, ένα μνημείο στο οποίο η είσοδος γίνεται άνευ καταβολής αντιτίμου, θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις σε οργανωμένες ομάδες μαθητών από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί ταμπλό με ενημερωτικό κείμενο και φωτογραφίες των ευρημάτων του τάφου για το ευρύτερο κοινό και τους μεμονωμένους επισκέπτες.

Στην Επισκοπική Βασιλική στο Σισάνι Βοΐου, στην οποία η είσοδος το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 θα γίνεται άνευ καταβολής αντιτίμου, θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις σε οργανωμένες ομάδες μαθητών από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, ενώ θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια για το συγκεκριμένο μνημείο στους μεμονωμένους επισκέπτες. Παράλληλα σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης θα δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες να ξεναγηθούν στη μεταβυζαντινή μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου, που βρίσκεται παραπλεύρως της Επισκοπικής Βασιλικής.

Ο Μακεδονικός Τάφος της Σπηλιάς Εορδαίας ανασκάφηκε το 1987. Δεν καλύπτεται με τύμβο, είναι διθάλαμος, με μνημειακή πρόσοψη δωρικού ρυθμού και ελεύθερο αέτωμα. Οι νεκροί που θάφτηκαν σ’ αυτόν, που αριθμούν τους επτά ή οκτώ, συνοδεύονταν από κτερίσματα, τα οποία τοποθετούν τη χρήση του στον 2ο-1ο αι. π.Χ. Το εν λόγω μνημείο όπως και ο πρωιμότερος διαφορετικού τύπου μακεδονικός τάφος των Πύργων Εορδαίας, που ανασκάφηκε αργότερα, επιβεβαιώνει την κοινή ταυτότητα ταφικών εθίμων και πρακτικών μεταξύ Κάτω και Άνω Μακεδονίας. Επιπλέον, προσθέτει δύο ακόμη δείγματα στην ποικιλία της αρχιτεκτονικής μορφής, που παρουσιάζει το είδος των μνημείων αυτών.

O μεσοβυζαντινός ναός Σισανίου Κοζάνης, βρίσκεται σε μικρή απόσταση δυτικά του σύγχρονου οικισμού του Σισανίου και εντάσσεται στη σειρά των μεγάλων επισκοπικών ναών, που κτίσθηκαν στο χώρο της Μακεδονίας τον 11ο αι., όπως η Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας, η Μητρόπολη Σερρών, η βασιλική των Σερβίων κ.α. Ο ναός ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης, πιθανότατα τρουλαίας βασιλικής με διμερή παραβήματα, νάρθηκα και εξωνάρθηκα. Τα τυπολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, ο σωζόμενος ζωγραφικός διάκοσμος, η κεραμική και τα πολύχρωμα εφυαλωμένα πλακίδια που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή, ανάγουν χρονικά το ναό στη μεσοβυζαντινή περίοδο και συγκεκριμένα στον 11ο -12ο αι. Καταστράφηκε πιθανόν από σεισμό το αργότερο στο α΄ μισό του 13ου αι, ανακατασκευάζεται όμως και διαμορφώνεται σε σταυρόσχημο εγγεγραμμένο. Στα τέλη του 14ου αι., όταν οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας κατακτήθηκαν από τους Οθωμανούς, έπαυσε η λειτουργία του ναού. Το βυζαντινό όνομα του ναού, παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, το τμήμα της κτητορικής σύνθεσης στη δυτική στενή παρειά του νότιου πεσσού του Ιερού, όπου απεικονίζεται η Θεοτόκος με γονυπέτη τον κτήτορα -επίσκοπο αποδεικνύει ότι ήταν επισκοπικός και μάλιστα αφιερωμένος στην Παναγία. Υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Αναστήλωσης του ΥΠ.ΠΟ κατασκευάστηκε στέγαστρο στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο, ενώ ολοκληρώθηκε η συντήρηση των ευρημάτων (τοιχοποιίες, ζωγραφικός διάκοσμος) και διαμορφώθηκε ο περιβάλλοντας χώρος με φορέα υλοποίησης την 11η ΕΒΑ.

Η Ιερά Μονή Κοίμησης Θεοτόκου Σισανίου, που βρίσκεται παραπλεύρως της επισκοπικής βασιλικής, έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν σχετικά με το έτος ίδρυσης του μοναστηριού όμως σίγουρα αυτό λειτουργούσε το 1797, χρονολογία κατά την οποία ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Νεόφυτος κάνει αναφορά στο μοναστήρι στον κατάλογο των χωριών της δικαιοδοσίας του. Η μονή είναι χτισμένη σε μια περιοχή με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, γεγονός που πιστοποιείται και από την χρήση μαρμάρινων τμημάτων από κίονες για την στήριξη της Αγίας Τράπεζας στο καθολικό του μοναστηριού αλλά και από την επιγραφή του 2ου μ.Χ αι. σε μαρμάρινη πλάκα που έχει εντοιχιστεί δεξιά της κύριας εισόδου του ναού. Το καθολικό της μονής είναι ένα απλό δρομικό κτίσμα με ενιαία δίρριχτη στέγη με τις γνωστές στα ανατολικά και δυτικά απολήξεις των ναών της τουρκοκρατίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοιχογράφηση του ναού, που συνοδεύεται από κτητορική επιγραφή στην οποία δεν είναι ευδιάκριτο το έτος ιστόρησης, αλλά και το εξαιρετικό ξύλινο τέμπλο με γραπτή διακόσμηση και εικόνες του 1821, έργο του γνωστού ζωγράφου της περιοχής Γεωργίου Mανουήλ εκ Σελίτσης (Εράτυρας).

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

24610/98800/01, 24610/39667, 24610/25903, 6972916532 (Χαρούλα Στυλιανάκου, Θεοχάρης Τσάμπουρας)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

1. Η Εφορεία Αρχ/των Λακωνίας, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», προγραμματίζει εκπαιδευτική δραστηριότητα με τίτλο «Τα άνθη της πέτρας», στις 26/5/2022, στον τρίκογχο ναό στην οδό Άγιδος, στην Σπάρτη. Στη διάρκειά της, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την απόδοση του φυσικού περιβάλλοντος στη βυζαντινή γλυπτική μέσα από τις φυτικές διακοσμήσεις και να παρακολουθήσουν βήμα –βήμα την εργασία ενός μαρμαροτεχνίτη, με τη βοήθεια των συντηρητών της ΕΦΑΛΑΚ. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας (Δ –ΣΤ) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την ανωτέρω εκδήλωση είναι απαραίτητη η τηλεφωνική προσυνεννόηση (τηλ. επικ. ΕΦΑΛΑΚ:27310-25363– Γ. Κατσουγκράκη, αρχαιολόγος). Για τους μαθητές θα εφαρμόζονται τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

τηλ.: 2731028503/25363(Γιάννα Κατσουγκράκη)

2. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας συνεργάζεται με την Πνευματική Εστία Σπάρτης και το Nομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, διοργανώνοντας την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 δράση για το ευρύ κοινό με τίτλο «Άνοιξη στο Θέατρο».

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει περίπατο στον αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης και στο θέατρο της αρχαίας Σπάρτης, με θεματικές ξεναγήσεις από αρχαιολόγους της ΕΦ.Α.ΛΑΚ. και παρουσίαση εποπτικού υλικού, με απεικονίσεις του θεάτρου σε έργα περιηγητών και στην τέχνη. Στο πλαίσιό της θα παρουσιαστεί στο κοινό και το εν εξελίξει έργο αποκατάστασης του αρχαίου θέατρο.

Οι περιηγήσεις θα ξεκινούν από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στις 10:00, 11:30, 13:00 και στις 18:00.

Οι συμμετέχοντες θα χωρίζονται σε ομάδες των 15 ατόμων (μέγιστος αριθμός) και η δράση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

27310-25363/28503 (Χαρά Γιαννακάκη)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

«Υδάτινοι δρόμοι: ροές από την αρχαία κρήνη στον Πηνειό»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας στο πλαίσιο της δράσης, θα υποδεχτεί τους φίλους της, μικρούς και μεγάλους, στις εκδηλώσεις που οργάνωσε σε χώρους της αρμοδιότητάς της.

Την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου, αρχαιολόγοι της Υπηρεσίας μαζί με μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα ταξιδέψουν στους δρόμους της ιστορίας της πόλης μας, ακολουθώντας μια διαδρομή στο κέντρο της πόλης και γνωρίζοντας μνημεία που έχουν σχέση με το νερό. Η περιήγηση θα ολοκληρωθεί δίπλα στο ποτάμι, όπου οι μικροί μαθητές θα συμμετάσχουν στα παιχνίδια που θα ετοιμάσουν γι’ αυτούς εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Ελασσόνας. Σημείο συνάντησης: Πλατεία Αγ. Μπλάνα – Παλαιοχριστιανικό Λουτρό.

Ημερομηνίες εκδήλωσης: Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 10-12π.μ.

Β) Το Σάββατο 28 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, παραποτάμια πεζοπορία, που θα ξεκινήσει από τον χείμαρρο «Μυλαύλακο» στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς και θα καταλήξει στο Αρχοντικό Αλεξούλη στην Αγιά. Η οικογένεια Αλεξούλη, που έγινε γνωστή λόγω της εξαγωγής βαμμένων νημάτων στην Ευρώπη τον 18ο αι., διατηρούσε τα βαφεία της δίπλα στον χείμαρρο όπου θα γίνει η πεζοπορία.

Γ) Τέλος, την Κυριακή 29 Μαΐου ποδηλάτες θα ακολουθήσουν μια καταπράσινη διαδρομή, που θα ξεκινήσει από το Στόμιο, χωριό στις εκβολές του Πηνειού, και θα καταλήξει στο πετρογέφυρο του Ομολίου, μνημείο της Οθωμανικής περιόδου, όπου θα ακολουθήσει ενημέρωση για την ιστορία του μνημείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2413508242

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου/ Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Σκαλοχωρίου «Δρυς», προγραμματίζει για το έτος 2022 η δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» να πραγματοποιηθεί στη δυτική Λέσβο, από το μεσόγειο χωριό της Ανεμώτιας έως την παραθαλάσσια θέση της αρχαίας Άντισσας.

Η διαδρομή μας θα ξεκινήσει από το λιθόκτιστο παλαιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου στην είσοδο του μικρού χωριού της Ανεμώτιας. Από ΄κει θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τη θέα του κάμπου και να μιλήσουμε για τα ηφαίστεια της δυτικής Λέσβου. Κατόπιν θα επισκεφθούμε τον μεταβυζαντινό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, με τις εξαίρετες τοιχογραφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο χωριό του Σκαλοχωρίου, όπου ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού, ο κ. Ηλίας Χατζηχρήστος, θα μας μιλήσει για την ιστορία του οικισμού και τους πετράδες της περιοχής. Επίσης θα επισκεφθούμε το τζαμί του Σκαλοχωρίου, ενώ κάτω από το ύψωμα του Προφήτη Ηλία θα γίνει αναφορά στα γεωλογικά φαινόμενα της περιοχής και τις ηφαιστειακές λάβες. Κατόπιν θα γίνει μια μικρή στάση στο ρέμα του Λαγκαδά και η διαδρομή μας θα καταλήξει στην αρχαία Άντισσα.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή, 29 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 9.00 π.μ.

Σημείο συνάντησης: Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου Ανεμώτιας

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

22510 22087, 22510 42589 (Παχού Ευφροσύνη)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Συμμετέχοντας και φέτος στην εκστρατεία και επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

Την Πέμπτη, 26-05-2022, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΦΑ Μαγνησίας.Η η Δράση έχει τίτλο: «Ψηφιακή περιήγηση στα Μνημεία του Αρχαιολογικού Χώρου του Λόφου της Γορίτσας». Απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού σχολείου, καθώς και σε ενήλικο κοινό.

Την Παρασκευή, 17-05-2022, στον Αρχαιολογικό Χώρο του λόφου Γορίτσας. Η έχει τίτλο: «Περπατώντας στα μονοπάτια της αρχαίας πόλης της Γορίτσας». Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού σχολείου και περιλαμβάνει θεματική περιήγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο. Σημείο συνάντησης, θα είναι ο μεγάλος ανοιχτός χώρος στα ανατολικά του λόφου. Από εκεί θα ξεκινήσει μια διαδρομή, που θα περιλαμβάνει στάση στην πλατεία III, όπου υπάρχει το «κυκλικό» κτίσμα, το «τετράγωνο» κτίσμα και ο αγωγός απορροής υδάτων και θα καταλήξει στην κορυφή του λόφου, όπου βρίσκεται η Ακρόπολη της αρχαίας πόλης.

Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας θα πραγματοποιήσει θεματική περιήγηση σε μνημεία των αρχαίων Φερών, συμπεριλαμβάνοντας και μνημεία/χώρους του νεότερου Βελεστίνου. Θα προηγηθεί σύντομη παρουσίαση για τα αρχαία μνημεία με ψηφιακά μέσα σε χώρο του Δημαρχείου Βελεστίνου, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Τέλος, την Πέμπτη 26 & την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί περιήγηση για ενήλικο κοινό στον αύλειο χώρο του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, με τίτλο: «Στην αυλή του Μουσείου».

Η περιήγηση περιλαμβάνει επίσκεψη στην αυλή του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου για να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τα εκθέματα που φυλάσσονται εκεί. Παράλληλα, θα ακούσουν την ιστορία της ίδρυσης ενός εκ των παλαιοτέρων μουσείων της χώρας μας και τις περιπέτειες κατά την ίδρυσή του, ώστε να απομακρυνθούν οι ρυπογόνες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις από την περιοχή του Αναύρου. Ήταν υψίστης σημασίας η απομάκρυνσή τους, καθώς η παραγόμενη ρύπανση θα απέβαινε καταστροφική για τις γραπτές επιτύμβιες στήλες της αρχαίας Δημητριάδας, που στέγαζε το Μουσείο.

Ημερομηνία εκδήλωσης:

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 (Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου)

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 (Αρχαιολογικός Χώρο Λόφου Γορίτσας).

Ώρα εκδήλωσης:

10:00, 11:00 και 12:00 π.μ. (για το Μουσείο Βόλου, την Πέμπτη 26-05-2022-) και

10:00 π.μ. (για τον Αρχαιολογικό Χώρο Λόφου Γορίτσας, την Παρασκευή,

27-05 2022).

Σημείο συνάντησης:

Πέμπτη, 26-05-2022 σημείο συνάντησης : Μουσείο Βόλου

Παρασκευή, 27-05-2022 σημείο συνάντησης: Μεγάλος ανοικτός χώρος στα ανατολικά του Λόφου Γορίτσας.

Για όλες τις εκδηλώσεις οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στα τηλέφωνα και στους υπευθύνους των δράσεων από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες: 10:00-13:00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για όλες τις προαναφερθείσες δράσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της Covid 19.

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: Μαμαλούδη Ιωάννα: , Αραχωβίτη Πολυξένη, Ανετάκης Μιχάλης:

Ευμορφία Τσιαμάγκα, τηλ.: 24210-76278

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας θα συμμετάσχει στη, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα τα επιτρέψουν, με εκδήλωση την Κυριακή 29 Μαΐου με τίτλο «Περιήγηση στους μυκηναϊκούς θολωτούς τάφους της Περιστεριάς και της Μάλθης και επίσκεψη στα Βυζαντινά κάστρα Μίλα και Πολίχνης». Πρόκειται για επίσκεψη στον Αρχαιολογικό της Περιστεριάς και στη συνέχεια πεζοπορική διαδρομή (συνδυασμός πεζοπορίας και μετακίνησης με το λεωφορείο) που περιλαμβάνει χωμάτινη διαδρομή από και προς την Ακρόπολη και το θολωτό τάφο της Μάλθης. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο κάστρο του Μίλα και στη μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών – κάστρο Πολίχνης. Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία με διάφορους εθελοντές, ομάδες και συλλόγους της Μεσσηνίας που έχουν σχέση με την πεζοπορία, την άθληση και τη φύση.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 29 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: (έναρξη) 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Σημείο συνάντησης: 7.30 π.μ. (Καλαμάτα, Παπάζογλου & Υπαπαντής). Αφετηρία Παπάζογλου & Υπαπαντής (πλησίον των Γραφείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων επί της οδού Μπενάκη & Παπάζογλου)

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

27210-63100 & 27210-22534( Σ. Α. Φριτζίλας, Κ. Γερολύμου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

Ο αρχαιολογικός χώρος του Πολυστύλου, είναι βεβαίως, γνωστός από παλιά. Εκείνο που δεν είναι γνωστό είναι η προσπάθεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης να συντηρήσει τα επιμέρους τμήματά του και να τα αποδώσει στο κοινό μέσω μιας διαδρομής που θα συνδέει τον λόφο του Πολυστύλου με το διαμορφωμένο και επισκέψιμο τμήμα της αρχαίας πόλης.

Προσκαλούμε το κοινό σε μια πρώτη γνωριμία με το έργο, ώστε να το δει στο ξεκίνημά του και να παρακολουθήσει τις εργασίες που γίνονται, τον τρόπο που υλοποιούνται και τα αποτελέσματα που προσδοκούμε. Οι επισκέπτες θα γίνουν έτσι κοινωνοί όχι μόνον της ιστορίας του μνημείου και της χρήσης των διαφόρων τμημάτων του αλλά και της εξελικτικής διαδικασίας για την ανάδειξή του.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή, 29 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 11.00 π.μ.

Σημείο συνάντησης: Χώρος στάθμευσης στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου Αβδήρων

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 25410 51003

(Σοφία Ζουρνατζή, Αθηνά Σάρου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

1. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας συμμετέχοντας στον επετειακό εορτασμό του θέματος, προτείνει περιήγηση που αφορά σε σχολικές μονάδες στους αρχαιολογικούς χώρους του Κάστρου Πλαταμώνα καθώς και στην Πύδνα Κίτρους, θέση Μεσοβυζαντινής Επισκοπής και Λουλουδιές Κίτρους, θέση Οχυρωμένου Παλαιοχριστιανικού Συγκροτήματος, οι οποίες σηματοδοτούν την μετάβαση από την αρχαιότητα στους βυζαντινούς και μετέπειτα χρόνους.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 23510 47883 και 23510 52370 (Ευπραξία Δουλγκέρη)

2. Δράση στο Βιωματικό Πάρκο Λειβήθρων, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης. Κεντρική αναφορά του προγράμματος, που υλοποιείται στις 29 Μαΐου, είναι ο οικείος ορφικός / μουσικός μύθος των Λειβήθρων σε συσχετισμό με το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική ταυτότητα της παρολύμπιας χώρας.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος, βλέποντες και μη, δίνουν ζωή στον ορφικό μύθο δημιουργώντας ένα θεατρικό παιχνίδι χαράς και γνώσης, μέσα από την ελεύθερη δραματοποίησή του. Η δράση περιλαμβάνει επίσης περιπατητική διαδρομή στον ελεύθερο, αδόμητο χώρο του Πάρκου που στοχεύει στην αισθητηριακή επαφή των συμμετεχόντων με το φυσικό περιβάλλον του Ολύμπου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2351047883 (ΕΦΑ Πιερίας) & 2352033884 (Πάρκο Λειβήθρων) (Κλινάκη Ελένη, Κυπριανού Βάσω)

3. «Η φύση του Δίου πηγή έμπνευσης……από την αρχαιότητα έως σήμερα».

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου, Κυριακή, 29 Μαΐου 2022

Περιήγηση στο πάρκο και εικαστικό εργαστήρι με εφήμερα υλικά από τη φύση του Δίου. Στόχος της δράσης είναι η γνωριμία του κοινού με τον χώρο και τη λατρευτική και οικιστική χρήση του, η βιωματική κατανόηση της άρρηκτης και δυναμικής σχέσης του με το φυσικό περιβάλλον, κατά την αρχαιότητα, αλλά και η σύγχρονη προσέγγιση της αειφόρου διαχείρισης του, κατά τη σύγχρονη εποχή.

Η δράση απευθύνεται σε αυτόνομους επισκέπτες, οικογένειες, φορείς, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή/και ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής στα ακόλουθα τηλέφωνα ή ηλεκτρονικά:

ΕΦΑ Πιερίας : 2351047883 (Σ. Κουλίδου) & 23510 53644 (Μ. Παπαθανασίου), [email protected]

Διάρκεια δράσης: 10.00 έως 12.00

Πληροφορίες: ΕΦΑ Πιερίας: 2351047883

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

23510-53484 (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΟΥ)

(Μαρία Παπαθανασίου & Σοφία Κουλίδου)

4. Η Ε.Φ.Α. Πιερίας οργανώνει ξεναγήσεις στα μνημεία αρμοδιότητάς της. Οι Τάφοι της Κατερίνης βρίσκονται σε απόσταση μόλις 2χλμ. από τον αστικό ιστό και είναι αρκετοί οι πολίτες που δεν τους γνωρίζουν. Με τη δράση των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών δίνεται η δυνατότητα σε όλους να επισκεφθούν το χώρο και να ενημερωθούν για την ιστορία των μνημείων και το χρονικό της ανασκαφής.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 26 και 27 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 09:00 έως 14:00

Σημείο συνάντησης: Στον Βόρειο Ανισόπεδο Κόμβο Κατερίνης

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2351047883

(Αλβανού Εύα)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας συμμετέχοντας στον εορτασμό «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» (26-29 Μαΐου 2022), με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής μας, σχεδίασε μία σειρά εκδηλώσεων τόσο για τη μαθητική κοινότητα όσο και το ευρύ κοινό.

Δράση 1

Στο Κάστρο: θέα από ψηλά

Η δράση περιλαμβάνει περιήγηση στο κάστρο Πέντε Πηγαδίων, από τα πιο επιμελημένα και εντυπωσιακά οχυρά που έχτισε ο Αλή πασάς. Βρίσκεται στην ΤΚ Κλεισούρας του Δήμου Ζηρού, σε στρατηγική τοποθεσία, στα μέσα της διαδρομής Ιωαννίνων-Άρτας, σε θέση που ο Μακρυγιάννης περιγράφει «δυνατή και αναγκαία».

Η ξενάγηση θα γίνει με βιωματική προσέγγιση, εξιστόρηση των γεγονότων της επανάστασης του 1821, ζωγραφικές δραστηριότητες και πικ νικ.

Απευθύνεται στη σχολική κοινότητα και οικογένειες με παιδιά.

Ημερομηνία εκδήλωσης: α) Παρασκευή, 27.05.2022 (σχολεία) β) Σάββατο, 28.05.2022 (οικογένειες με παιδιά), ώρα 11:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 26820 89890

(Ελπίδα Σαλταγιάννη, Συλβάνα Κατσαούνου)

Δράση 2

Παράθυρο με θέα

Η δράση προτείνει μία βόλτα στο Όρραον, μία μικρή τειχισμένη πόλη-φρούριο του 4ου αι. π.Χ., που έχτισαν οι Μολοσσοί της Ηπείρου για να ελέγχουν την ευρύτερη περιοχή. Βρίσκεται στον λόφο Καστρί, μεταξύ των χωριών Αμμοτόπου του Νομού Άρτας και Γυμνοτόπου του Νομού Πρέβεζας, με απρόσκοπτη θέα μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δούνε από κοντά εντυπωσιακά λίθινα σπίτια και ένα δημόσιο κτίριο του οικισμού που διατηρούνται στο ύψος του ορόφου, να ενημερωθούν για την τοπογραφία της περιοχής και τη σημασία της στην αρχαιότητα.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Σάββατο, 28.05.2022, ώρα 11:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 26820 89890, 89892 (Μαρία Καραμπά)

Δράση 3

Φυτά και ζώα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Εκπαιδευτική δράση στη μόνιμη έκθεση του μουσείου, η οποία θα εστιάζει στα εκθέματα που απεικονίζουν φυτά και ζώα. Απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου και στόχο έχει τόσο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε διαχρονικά θέματα, όπως αυτό της προστασίας του περιβάλλοντος και του φυσικού κόσμου, όσο και να τους φέρει σε επαφή με τη μόνιμη έκθεση του μουσείου μέσα από μία διαφορετική οπτική.

Ημερομηνία εκδήλωσης: α) Πέμπτη, 26.05.2022 (Δημοτικό) β) Παρασκευή, 27.05.2022 (Γυμνάσιο), ώρα 11:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 26820 89892

(Μαρία Καραμπά)

* Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε δράση θα προσαρμοστεί στα ισχύοντα -κατά την περίοδο του εορτασμού- υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποτροπή διασποράς της Covid-19.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης σε συνεργασία με την Εταιρεία Θρακικών Ερευνών θα πραγματοποιήσει αρχαιολογικό περίπατο σε επιλεγμένα μνημεία του Παπικίου όρους. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 με αφετηρία τον οικισμό της Κερασιάς, οι συμμετέχοντες στον περίπατο θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν και να ξεναγηθούν από αρχαιολόγο σε σημαντικά μνημεία του Παπικίου όρους, που αποτελεί σπουδαίο ορεινό μοναστηριακό κέντρο που άκμασε από τον 11ο έως τον 14ο αι.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2531035870 (Νάγια Δαλακούρα)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου-Ικαρίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, θα υλοποιήσει, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μάιου, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γη και ύδωρ », που απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στον Αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου όπου και έχουν εντοπισθεί κατάλοιπα νεολιθικής εγκατάστασης, μια από τις δύο νεολιθικές θέσεις στο νησί. Στα νότια του χώρου, βρίσκεται η θάλασσα, όπου εκβάλει ο ποταμός Ίμβρασσος, ενώ η γύρω από το Ιερό περιοχή είναι γεμάτη από οπορωφόρα δέντρα και ελιές. Μέσα λοιπόν σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πολλά νερά, κάτω από τη λυγαριά, το ιερό δέντρο της θεάς Ήρας, τα παιδιά θα προσεγγίσουν την ιδέα πως τα δύο αυτά βασικά στοιχεία της φύσης, χώμα και νερό οδήγησαν στη δημιουργία πόλεων και στην εξέλιξη του πολιτισμού.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά μέσω βιωματικών ασκήσεων, να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ νομαδικής ζωής και μόνιμης εγκατάστασης, τις αιτίες (καλλιέργεια της γης και εξημέρωση ζώων) που οδήγησαν τους προϊστορικούς ανθρώπους στη μετάβαση από τη πρώτη κατάσταση στη δεύτερη, καθώς και τις συνέπειες της μετάβασης αυτής στην εξέλιξη του πολιτισμού και της ιστορικής συνέχειας.

Επιπλέον, με βάση τα παραπάνω θα προβληματιστούμε για τη σχέση της φύσης και πολιτισμού σήμερα. Θα συζητηθεί η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, ηλιακή κ.α.

Ημερομηνία εκδήλωσης:

26 και 27 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 9:30-11:30

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 22730 62813 και 6977828288 (Σταθακιού Μαρία)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Ξεκινώντας από το κέντρο του χωριού Σταθμός Αγγίστας θα ανηφορίσουμε πεζοί στο λόφο (τούμπα) που καλύπτει το μεγαλοπρεπή Μακεδονικό τάφο Ελληνιστικών χρόνων. Στο πλάτωμα που διαμορφώνεται μπροστά στην είσοδο του μνημείου, θα ενημερωθούμε από την αρχαιολόγο Μαρία Σταμπούλογλου για αυτή την τόσο ιδιαίτερη ομάδα ταφικών μνημείων της Μακεδονίας, εξέχον δείγμα της οποίας αποτελεί και ο Μακεδονικός τάφος Α΄ στον οποίο θα ξεναγηθούμε. Κατόπιν θα επισκεφτούμε τον Μακεδονικό τάφο Β΄ και στη συνέχεια θα δούμε το λαογραφικό μουσείο που ετοιμάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σταθμού Αγγίστας. Μετά θα κατευθυνθούμε στην αρχαία γέφυρα του ποταμού Αγγίτη όπου οι αρχαιολόγοι Νίκος Μπονόβας και Ευθύμης Ρίζος θα παρουσιάσουν τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία και τη χρήση της γέφυρας. Θα κλείσουμε τη διαδρομή μας με ένα ‘διάλειμμα δροσιάς’ στο αναψυκτήριο που λειτουργεί στην καταπράσινη όχθη του Αγγίτη.

Συνδιοργανωτές: Πολιτιστικός Σύλλογος Σταθμού Αγγίστας

Ημερομηνία εκδήλωσης:

27.05.2022

29.05.2022

Ώρα εκδήλωσης:

10:30

Σημείο συνάντησης:

Μπροστά στην Κοινότητα του Σταθμού Αγγίστας στον παλιό σταθμό

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

6934990414 (Ελένη Διονυσίδου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων – Παράρτημα Ρομά και το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, διοργανώνει εκπαιδευτική δράση στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Τρίκκης, στον οικισμό Βαρούσι και στην Αρχαιολογική Συλλογή Τρικάλων

Οι μικροί συμμετέχοντες θα περιηγηθούν στα μνημεία του αστικού χώρου και θα ανακαλύψουν

την ιστορία της πόλης μέσω διαδραστικής εφαρμογής με χρήση GPS,κωδικών QR και

επαυξημένης πραγματικότητα (Augmented Reality). Στην κατάληξη της διαδρομής, στον χώρο

της Αρχαιολογικής Συλλογής, οι μαθητές θα θέσουν σε λειτουργία ένα ρομπότ.

Η ψηφιακή δράση σχεδιάστηκε από το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ).

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού: 2431076647

(Ευαγγελία Ντάφη, Ιωάννα Πάλλα )

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας συμμετέχει στη δράση με τη διοργάνωση περίπατου και θεματικής ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Λαμίας, με θέμα «Ιστορικός και αρχαιολογικός περίπατος στο Κάστρο της Λαμίας: Ο χώρος, τα κτίσματα, οι άνθρωποι, τα γεγονότα από την Επανάσταση μέχρι σήμερα». Η δράση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, των Γυμνασίων και Λυκείων, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η έγκαιρη τηλεφωνική δήλωση συμμετοχής των ενδιαφερόμενων (μέχρι 25-05-2022), προκειμένου να οργανωθούν ομάδες σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, στο τηλ.: 22310 47628-9, εσωτ. γρ. 226 (υπεύθυνη εκδήλωσης: Αλεξία Υφαντή, αρχαιολόγος ΕΦΑΦΕΥ).

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Λαμίας ως εξής:

• Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 και ώρα: 9.30 π.μ.-13.30 μ.μ.

• Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 και ώρα: 9.30 π.μ.-13.30 μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

22310 47628-9, εσωτ. γρ. 226 (Αλεξία Υφαντή)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Παρουσίαση του μνημειακού πλούτου και του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των Πρεσπών μέσα από ένα “κυνήγι θησαυρού”.

Με εκκίνηση τη Βυζαντινή Συλλογή Αγίου Γερμανού στις Πρέσπες, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική δράση, σε συνεργασία με τον Δήμο Πρεσπών, την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γερμανού, με τίτλο «Πρέσπα : Μνημείο – Μνήμη». Οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν, με τη συνοδεία του υπεύθυνου αρχαιολόγου, τον Ι.Ν. Αγίας Άννας στην περιοχή Λευκώνα, όπου θα παρακολουθήσουν σε εξέλιξη τις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου, και θα καταλήξουν στη Βυζαντινή Συλλογή στην κοινότητα του Αγίου Γερμανού. Θα παρακολουθήσουν ψηφιακή προβολή στην οποία θα παρουσιαστούν τα μνημεία της περιοχής με χρονική ακολουθία, με αναφορές σε ιστορικές πληροφορίες και με προβολή της διαχρονικής ανθρώπινης παρέμβασης στο λιμναίο περιβάλλον, η οποία υπήρξε αμφίδρομα καθοριστική. Με την ολοκλήρωση της προβολής, θα ακολουθήσει η περιήγηση στις αίθουσες της Συλλογής.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 26-27 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 10:00 π.μ.

Σημείο συνάντησης: Βυζαντινή Συλλογή Αγίου Γερμανού

Τηλέφωνο/Όνομα επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:

23850 28206, 23850 23282, 6976680277 (Τσώκας Ανδρέας)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος συμμετέχει στις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» 2022 με τη διοργάνωση δύο περιηγήσεων στον αρχαιολογικό χώρο του Γαλαξειδίου. Την Παρασκευή 27 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί περιήγηση απευθυνόμενη σε δημοτικά σχολεία και την Κυριακή 29 Μαΐου περιήγηση απευθυνόμενη στο ευρύ κοινό.

Το σημερινό Γαλαξείδι έχει κτισθεί στη θέση αρχαίας πόλης, η οποία ταυτίζεται με το Χάλειον, ενώ κατάλοιπα αρχαίων χρόνων διασώζονται αποσπασματικά ανάμεσα στον νεότερο παραδοσιακό οικισμό. Κατά την περιήγηση θα επισκεφθούμε την Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξειδίου, τα ορατά τμήματα του τείχους της αρχαίας πόλης, όπως και δύο οικόπεδα που ανασκάφηκαν πρόσφατα από την ΕΦ.Α. Φωκίδος και προσφέρουν νέα στοιχεία για την ανασύνθεση της ιστορίας της περιοχής.

Η δράση αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού για τα παλαιά και νέα ευρήματα της περιοχής και για τους στόχους της Εφορείας μας κατά τα επόμενα χρόνια, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 27 & 29 Μαΐου 2022

Ώρα εκδήλωσης: 11.00

Σημείο συνάντησης: Ναυτικό Μουσείο Γαλαξειδίου (& Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξειδίου)

Χρήσιμες πληροφορίες:

Η συμμετοχή στις περιηγήσεις θα είναι δωρεάν. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΦ.Α. Φωκίδος στα τηλέφωνα 22650 82313 και 22650 41558 ή στο [email protected]

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα τα ισχύοντα μέτρα περιορισμού του Covid-19.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News