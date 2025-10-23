Πούτιν: Οι κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ ενάντια στη Ρωσία γίνονται για να τρομάξουν τη Μόσχα αλλά τελικά δεν θα έχουν επιπτώσεις στην οικονομία της, όπως τουλάχιστον εκτίμησε ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τις κυρώσεις ως μια «εχθρική πράξη που δεν ενισχύει τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ». Οι κυρώσεις αποτελούν μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία, λέει ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο». Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι το Κρεμλίνο δεν θα υποκύψει ποτέ στην πίεση από το εξωτερικό.

Στην ομιλία του στη Ρωσική Γεωγραφική Εταιρεία στη Μόσχα, ο Πούτιν τόνισε ότι η αντικατάσταση του ρωσικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά θα απαιτήσει χρόνο και θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Σχετικά με την ακύρωση της συνάντησης κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη, ο Πούτιν σημείωσε ότι η συνάντηση προτάθηκε από τις ΗΠΑ.

Προσθέτει ότι ο Τραμπ πιθανότατα εννοούσε ότι η συνάντηση κορυφής «αναβλήθηκε» στις δηλώσεις του στο Λευκό Οίκο. Η Ρωσία επιθυμεί να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ, καθώς οι δύο χώρες έχουν πολλούς τομείς συνεργασίας, πρόσθεσε ο Πούτιν.

Η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Τόμαχοκ – ή άλλους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς – βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας, υπογράμμισε ο ρώσος πρόεδρος. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είπε πως «εάν τέτοια όπλα χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν ρωσικά εδάφη, η απάντηση θα είναι πολύ σοβαρή, εάν όχι συντριπτική. Ας το σκεφτούν καλά».

